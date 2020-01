Henrik Kristoffersen har vunnet slalåmrennet i Schladming to ganger tidligere. I kveld jakter nordmannen seieren igjen.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips: Fyldig oddsprogram tirsdag - sjekk våre analyser

Tippetips: Midtukekupong med frist i kveld

Oddstips slalåm: Henrik Kristoffersen vinner folkefesten i Schladming

Oddssingel Ligacup: Leicester skal til Wembley

V4 Jägersro: Toppobjekter i lunsjen

VM i skiskyting: Se programmet for VM i Anterselva i februar

Det er et meget omfattende langoddsprogram vi har foran oss tirsdag. I England er det klart for semifinaleretur i ligacupen mellom Aston Villa og Leicester. Det spilles i tillegg en rekke kamper i både Championship, League One og League Two. Det er ellers kvartfinale i Coppa Italia mellom Milan og Torino i Frankrike er det åttedelsfinaler i cupen. Det er også Copa del Rey i Spania. I Schladming i Østerrike er det duket for folkefest når gutta kjører verdenscup slalåm. På hockeyfronten er det en kamp i Get-ligaen, det er to kamper fra SHL og det er kamper i NHL natt til onsdag.

NB! Onsdag er det ca 323 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Verdenscup slalåm Schladming - Henrik Kristoffersen vinner - 3,25 (spillestopp kl 17.40)

Det var folkefest i Kitzbühel i helgen og det blir ikke noe mindre folkefest i Schladming i kveld. Det er ventet titusener til det tradisjonsrike slalåmrennet som alltid får på en tirsdag kveld etter Kitzbühel-helgen. Henrik Kristoffersen har kun vunnet et av de sju verdenscuprennene denne sesongen. Det var i åpningsrennet i Levi. Han stod med tre strake andreplasser før han ble nummer fire i Kitzbühel søndag.

Klikk her for å levere dette spillet

I Schladming trives han veldig godt. Det er en krevende løype som skiller mye. Henrik vant både i 2016 og 2017 (Marcel Hirscher ble toer i begge), mens Hirscher vant i 2018. Da var Henrik 38 hundredeler bak, mens Daniel Yule på 3. plass var hele 2,13 bak Hirscher. I fjor kjørte Henrik ut i 1. omgang, mens Hirscher vant også da. Også den gang var det store avstander og Alexis Pinturault på 2. plass var 1,21 bak.

Henrik burde stått som favoritt i kveld og 3,15 på Henrik er flott odds og spilles.

Klikk her for å levere dette spillet