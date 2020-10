Hittil i år har 206 spillere blitt Lotto-millionærer. Her bor de.

Statistikken viser at 6734 spillere har vunnet i Lotto siden oppstarten i 1986. I snitt får tre spillere sju rette hver lørdag, og i snitt vinner de rundt 5 millioner kroner hver.

Her bor årets Lotto-millionærer

Vinnerne er fordelt på fylker over hele Norge, der Viken soleklart leder an med 46 Lotto-millionærer, Oslo er relativt langt nede på lista, med 14 millionærer.

Nordland er fylket med færrest Lotto-millionærer så langt i år med 8 spillere totalt.

Viken: 46

Trøndelag: 26

Vestland: 24

Rogaland: 21

Møre og Romsdal: 16

Agder: 15

Troms og Finnmark: 14

Oslo: 14

Innlandet: 10

Vestfold og Telemark: 9

Nordland: 8

Her kan du levere en Lotto-kupong.

Vinnersjanse Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersjanse for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr