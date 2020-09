Her bor de norske Eurojackpot-millionærene

Hittil i år har 54 personer blitt Eurojackpot-millionærer. Her bor de.

Siden Eurojackpots start i Norge i 2013, har 277 nordmenn fått tittelen Eurojackpot-millionær. Hittil i år har 54 personer blitt en del av statistikken.

Her kan du levere en Eurojackpot-kupong.

Vinnerne er fordelt på fylker over hele Norge, der Viken soleklart leder an med 61 Eurojackpot-millionærer, Oslo og Rogaland deler fjerdeplassen, med 23 millionærer hver. Nordland har færrest millionærer så langt, med 12 Eurojackpot-millionærer totalt.

Fylkestoppen Eurojackpotpremier 2013-2020

Nordmann vant 22,5 millioner kroner



Fredag 11. september ble tre nordmenn Eurojackpot-millionærer. En mann fra Troms vant 22,5 millioner kroner med sine 5+1 rette. Han reagerte på følgende måte:

- Jeg skjelver i hver eneste kroppsdel nå, dette er helt sinnssykt. Kan du si premien en gang til? Å fytti katta! Å veit du, det er jo helt sinnssykt, sa den nybakte Eurojackpot-millonæren til Norsk Tipping, og lo godt.

Fredag 18. september anslås førstepremiepotten til å være ca. 105 millioner kroner og andrepremien på ca. 20 millioner kroner.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,6 mill. per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr