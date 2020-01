Her bor Flax-millionærene

I 2019 var det over 40 personer som skrapte seg frem til millionpremier. Her bor de nye millionærene!

Har du sjekket om du har noen Flax-lodd liggende? Kanskje skjulte det seg Flax-lodd under juletreet ditt? 25 kroner kan nemlig bli til millioner.

Fant Flax-lodd i skapet

En mann fra Buskerud fikk erfare dette da han fant igjen et Flax-lodd i skapet.

- Det er lenge siden jeg vant på det. Jeg så tilfeldigvis at det lå i skapet og tenkte jeg kunne ta det med meg på butikken og bytte det til et nytt lodd. Først kjøpte jeg gave til pakkekalenderen til barnet mitt, så byttet jeg inn loddet til et nytt MillionFlax-lodd. Jeg skrapte loddet så fort jeg kom hjem. Jeg så det var gevinst på 1 million kroner. Først trodde jeg det var et det var en bløff, at noen hadde tullet med meg, så jeg måtte reise tilbake butikken og få bekreftet at jeg hadde vunnet, forteller mannen til Norsk Tipping.

Det kan lønne seg å ta en ekstra kikk i skuffer og skap. Kanskje du finner et lodd med gevinst?

Flax-millionærer i 2019

Norsk Tipping har laget en oversikt over hvor i landet de nye Flax-millionærene i 2019 bor. Oversikten baserer seg kun på fysiske lodd kjøpt i butikk. Det ble skrapt frem cirka 60 millioner premiekroner på fysiske Flax-lodd i 2019, regner man med dem som har spilt digitalt kan man nesten doble denne summen!

Dette er fordelingen av millionpremier på Flax i 2019 - fordelt etter forrige fylkesstruktur:

Hordaland: 5 millionvinnere Buskerud: 5 millionvinnere Vestfold: 4 millionvinnere Akershus: 4 millionvinnere Trøndelag: 4 millionvinnere Møre og Romsdal: 3 millionvinnere Rogaland: 3 millionvinnere Telemark. 2 millionvinnere Finnmark: 2 millionvinnere Oppland: 2 millionvinnere Oslo: 2 millionvinnere Nordland:2 millionvinnere Østfold: 2 millionvinnere Sogn og Fjordane: 1 millionvinner Hedmark: 1 millionvinner Vest-Agder: 1 millionvinner Aust-Agder: 1 millionvinner

*Tallene er hentet 3. januar 2020 og gjelder kun fysiske Flax-lodd.

Ble millionær på julaften



En Bodø-mann i 20-årene befinner seg i denne hyggelige statistikken, og ble millionær på selve julaften!

- Jeg var egentlig i ferd med å ta kvelden, men så tenkte jeg det var greit å skrape MillionFlax-loddet jeg hadde fått av tante og onkel først sier den nybakte millionæren til Norsk Tipping.

Det ble en ganske spesiell stemning i stua, der Bodø-mannen skrapte frem tre millionsymboler med familiemedlemmene rundt seg.

