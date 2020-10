Her er de mest vanvittige Champions League-rekordene

Tirsdag kveld er Champions League i gang igjen. Vi har sett på noen av rekordene fra tidligere sesonger som kanskje aldri vil bli slått.

Champions league er verdens gjeveste klubbturnering i fotball. 22 klubber har vunnet Champions League, og den tidligere serievinnercupen.

Real Madrid er laget som har vunnet Champions League flest ganger. De har 13 pokaler i premieskapet på Santiago Bernabéu Stadion.

Tror du Real Madrid vinner Champions League denne sesongen? Da får du tolv ganger innsatsen. Spill her!

Det er andre rekorder som antakeligvis aldri vil bli slått.

Her kan du levere oddstips på tirsdagens kamper i Champions League

Lengste rekke kamper uten å slippe inn mål

Arsenal spilte ti Champions League-kamper på rad i 2005-2006-sesongen uten å slippe inn mål. De første to målene de slapp inn kom i finalen, da de tapte 1-2 mot Barcelona.

Kjappeste målet



Husker dere nederlanske Roy Makaay? Han scoret etter 10,12 sekunder mot Real Madrid hjemme på Allianz Arena i mars 2007. Bayern vant kampen 2-1 og gikk videre ti kvartfinalen på bortemålsregelen etter 4-4 sammenlagt. I dag er Makaay spisstrener for Feyenoords A-lag og ungdomsavdeling ti Rotterdam-klubben.

Her jubler Bafetimbi Gomis etter å ha scoret mot Dinamo Zagreb i 2011 Foto: Claude Paris (AP)

Raskeste hat-trick

Lyon-spissen Bafetimbi Gomis, som nå spiller for den saudiarabiske klubben Al-Hilal, scoret hat-trick på syv minutter i 2011 mot Dinamo Zagreb.

Spilleren med flest mål i en finale

Real Madrids ungarske stjernespiss Ferenc Puskas scoret fire mål i finaen i 1960 mot Eintracht Frankfurt. Los Blancos vant kampen 7-3 foran 127 000 tiskuere på Hampden Park i Glasgow. Det er ansett som en av de mest underholdende fotballkampene som er spilt, og er så langt den finalen med flest mål i historien.

Toppscoreren

Cristiano Ronaldo har scoret utrolige 130 mål i Champions League. Statistikken viser at han har 15 mål for Manchester United, 105 mål for Real Madrid og ti mål så langt for Juventus. På andreplass finner vi Lionel Messi med 115 mål. Deretter er det et stort sprang ned til Raul på tredjeplass med 71 mål.

Zinedine Zidane er den eneste manageren som har vunnet Champions League tre sesonger på rad. Foto: Gabriel Bouys Filippo Monteforte Franck Fife (AFP)

Eneste manageren som har vunnet Champions League tre ganger på rad

Zinedine Zidane ble manager i Real Madrid midt i 2015-2016-sesongen. Han tok over laget og førte dem til finalen, hvor de vant på straffespark mot byrival Atletico Madrid. Zizou gjorde det igjen i 2017. Da vant Los Blancos både Champions League og La Liga. Den tidligere franske midtbanestjernen begynte å få anerkjennese verden rundt for sine treneregenskaper, og i 2018 ledet han den spanske hovedstadsklubben til enda et Champions League-trofé. Dermed skrev han seg inn i historiebøkene, og det blir vanskelig å gjenta prestasjonen hans.

Du får tolv ganger pengene hvis du satser på at Real Madrid vinner Champions League denne sesongen. Spill her!

4. Største seier

Dinamo Bucuresti vant hele 11-0 mot nordirske Crusaders i serievinnercupen i 1974. Det er en rekord som neppe blir slått med det første.

Flest mål i samme kamp

Feyenoord banket islandske KR Reykjavik 12-2 i serievinnercupen i 1970. Vanvittige 14 mål i en og samme kamp er neppe en rekord som blir slått med det første.

Lengste rekkekamper uten tap

Premier League-klubben Manchester United var ubeseiret i 25 kamper i strekk fra september 2007 til may 2009. Rekken av kamper uten tap stoppet da de gikk på et 0-2-nederlag mot Barcelona i Champions League-finalen i 2009.

Vinner Manchester United mot PSG i kveld? Oddsen på United-seier er 5,00. Her kan du levere spill på kampen

Laget med flest finalemål

La Liga-laget Real Madrid har vært i 16 finaler i Champions League/serievinnercupen og har vunnet 13 av dem. I alle finalene til sammen har de scoret 60 mål. Det laget som har nest fest finaemål er AC Milan. De har 31 scoringer på elleve finalekamper.

Her kan du levere oddstips på tirsdagens kamper i Champions League

Her er Champions League-kampene som spilles tirsdag 20. oktober:

Champions League - Gruppe E

Chelsea-Sevilla

Rennes-Krasnodar

Champions League - Gruppe F

Zenit St. Petersburg-Club Brugge

Lazio-Borussia Dortmund

Champions League - Gruppe G

Dynamo Kiev-Juventus

Barcelona-Ferencváros

Champions League - Gruppe H

Paris Saint-Germain-Manchester United

RB Leipzig-Istanbul Basaksehir

Her kan du levere oddstips på tirsdagens kamper i Champions League