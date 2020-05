Her er de største talentene i Ekstraklasa: - Han blir kalt for «den nye Haaland»

Der kryr av talenter i den polske toppdivisjonen, som du snart kan se direkte på Nettavisen. Her er en håndfull kommende stjerner du bør merke deg.

Nettavisen Direktesport og Amedia har sikret rettighetene til å vise kamper fra den polske eliteserien, bedre kjent som Ekstraklasa.

I den forbindelse har vi, sammen med Kamil Rylka, plukket ut de største talentene fra den polske toppdivisjonen.

Rylka, som nå er keepertrener i Vålerenga, har en fortid i Legia Warszawa, Eidsvoll Turn, Ull/Kisa og Askim FK - og følger Ekstraklasa tett.

Han har plukket ut en håndfull spillere han tror kan utvikle seg til å bli store internasjonale stjerner.

Michal Karbownik (Legia Warszawa) - 19 år:

Karbownik spiller for hovedstadslaget Legia Warszawa og kan spille både venstreback og sentral midtbane. Til tross for hans unge alder har han allerede fått spilletid på Legias A-lag.

- Karbownik er allerede ønsket av de største klubbene, sier Rylka.

Aleksander Buksa (Wisla Krakow) - 17 år:

Han er den yngste målscoreren i Ekstraklasas historie og kobles allerede til klubber som Barcelona og Milan. Fast inventar på Polens ungdomslandslag. Har spilt 14 kamper og scoret tre mål så langt i Ekstraklasa.

- Han blir kalt for «den nye Haaland», sier Rylka.

Her kan du se to av Bukses scoringer:

Robert Gumny (Lech Poznan) - 21 år:

Lovende høyreback fra Lech Poznan som allerede kobles til større klubber. Celtic har blant annet vært nevnt. En angrepsvillig og offensiv høyreback med fart og innlegg som to av hans fremste egenskaper. Ifølge polske aviser skal han i fjor sommer ha vært nær en overgang verdt over 60 millioner kroner til Borussia Monchengladbach. Har kamper for Polens U21-landslag og allerede over 70 kamper i Ekstraklasa.

Filip Marchwinski (Lech Poznan) - 18 år:

Offensiv midtbanespiller med kamper for Polens U19-landslag og 22 kamper i Ekstraklasa som 18-åring. Koblet til klubber som Arsenal og Juventus. Har notert seg for en rekke perlescoringer - noe du kan kikke på her.

- 18 år gammel playmaker fra Lech. Ønsket av blant annet Dortmund, sier Rylka.

Mateusz Wieteska (Legia Warszawa) 23 år:

23 år og samtidig ganske erfaren midtstopper fra Legia med 85 kamper i den polske toppdivisjonen. Har også kamper for samtlige polske U-landslag fra U15 og opp til U21, men mangler foreløpig debuten for A-landslaget. En kontant og ballsikker midtstopper som spås en god karriere.

Radoslaw Majecki (Legia Warszawa) 20 år:

Ung keeper fra fra Legia Warszawa som allerede er solgt til Monaco og lånt tilbake. Har 40 kamper i den polske toppdivisjonen allerede. Den høyreiste keeperen på 1.94 har også spilt en rekke europeiske kamper for Legia og spås en stor karriere.

- Legia er veldig kjent for å utvikle gode keepere i Polen. I løpet av den tiden jeg var der, solgte klubben blant andre Boruc (Celtic), Fabianski (Arsenal), Szczesny (Arsenal) og Jan Mucha (Everton), sier Rylka.

Kamil Jozwiak (Lech Poznan) 22 år:

Jozwiak har i relativt ung alder spilt over 90 kamper i Ekstraklasa og notert seg for 13 mål og 10 målgivende. Har vært innom alle polske U-landslag og fikk sin landslagsdebut i november 2019. Best som høyreving, men kan også spille på venstre. Rask og teknisk kantspiller.

- En veldig lovende ving, sier Rylka.

Kacper Kozłowski (Pogon Szczecin) 16 år:

Svært lovende spiller som fikk sin debut i Ekstraklasa i november 2019, da han bare var 15 år. Det er oppsiktsvekkende. 2003-årgangen er best som sentral midtbanespiller, men kan spille både anker og mer offensivt i en sentral konstellasjon. Skal også være på radaren til Manchester United, så dette er en mann det er verdt å merke seg navnet til.

Kamil Rylka har fortid både fra norsk og polsk fotball, og har spilt blant annet for Legia Warszawa, Eidsvoll Turn, Ull/Kisa og Askim FK. Foto: Nettavisen

Nettavisen har også bedt om eksperttips fra Thomas Rogne, som spiller for den polske toppklubben Lech Poznan.

På spørsmål om hvilke talenter vi bør følge med på, nevner også han Kamil Jozwiak, som vi har ført opp på listen vår over.

- Han er en kantspiller som har debutert på det polske landslaget nå. Han er en veldig spennende spiller. Det er ikke sikkert at han hadde vært hos oss hvis ikke disse koronagreiene hadde slått inn, men han får dere se litt nøye etter, sier Rogne til Nettavisen.

Han trekker også frem to andre navn som Rylka har vært inne på.

- Så har Legia Warszawa en spiller som heter Michal Karbownik. Han har også vært koblet til mange klubber. Vi har flere talenter og er kjent for å utvikle egne spillere, så jeg kan ta en spiller til fra vår klubb. Jeg får trekke frem Filip Marchwinski. Han er også veldig dyktig. Han har allerede hatt et gjennombrudd for oss. Han får dere følge med på, sier Rogne.



Disse kampene vises fra runde 27:

29. mai kl. 20.30: Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin

30. mai kl. 20.00: Lech Poznań - Legia Warszawa

31. mai kl.17.30: Lechia Gdańsk - Arka Gdynia

