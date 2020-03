Her er de ti største Eurojackpot-premiene

I 2013 lanserte Norsk Tipping spillet Eurojackpot. Siden den gang har flere store premier blitt utbetalt.

Syv år er gått siden Eurojackpot-spillet ble lansert i Norge, i 2013. Eurojackpot er et samarbeid mellom 17 land, og trekningen foretas i Finland hver fredag.

Innleveringsfristen er kl. 19.00, og trekningsresultatene publiseres på web og mobil kl. 22.00.



Minimum førstepremie på 70 millioner kroner. Eurojackpot kan med det kalles for spillet med de store premiene.

For å vinne førstepremien må spilleren ha fem rette hovedtall som strekker seg fra 1 til 50, og to rette stjernetall fra 1 til 10.

De 10 største premiene i Eurojackpot

Flere norske spillere har mottatt store premiesummer i Eurojackpot. Her en en oversikt over de fem største premiene:

1. 443,9 mill - 2019

2. 441,2 mill - 2017

3. 167,1 mill - 2018

4. 102,5 mill - 2013

5. 56,5 mill - 2015

Fredag 27. mars er det nye muligheter til å vinne i Eurojackpot. Førstepremien har lagt på seg fra sist fredag, og er nå på ca. 960 millioner kroner. Andrepremiepotten beregnes til ca. 57 millioner. Om noen vinner første- eller andrepremie er usikkert, men helt sikkert er det at en av Norsk Tippings Eurojackpot-spillere blir millionær. Norsk Tipping trekker som vanlig ut én spiller som vinner 1 million kroner og et reisegavekort på 100 000 kroner hos Berg-Hansen.

Norsk Tipping presiserer at pott-prognosene denne uken vil kunne være unøyaktige grunnet svingninger i valutakurs.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr