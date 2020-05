Her er den nye terminlisten for Eliteserien

Planen for de første Eliteserie-rundene er klar - og det første gigantoppgjøret lar ikke vente lenge på seg.

Eliteserien skulle egentlig ha blitt sparket i gang allerede i starten av april, men virusutbruddet har ført til utsettelse på sesongstarten.

Som ventet har man endt på et opplegg der alle lag skal unngå lange reiser innledningsvis i sesongen. Løsningen er valgt av hensyn til myndighetenes retningslinjer om smittevern som følge korona-situasjonen.

Nylig ga imidlertid norske myndigheter grønt lys til at fotballen kan starte opp igjen tirsdag 16. juni. Den første kampen har avspark klokken 18.00 den dagen.

Som følge av den lange utsettelsen har det nå blitt laget en helt ny terminliste som ble offentliggjort lørdag. Programmet for de tre første serierundene er nå klart.

- Kickstarter det hele

- Vi lander på tre, for det er så mange eksterne faktorer som kan spille inn. Europacup og hva som skjer der er en viktig faktor, så planen nå er at vi avventer hva som skjer der før vi bestemmer noe mer, sa Nils Fisketjønn i NFF til Eurosport.

- Vi har planlagt for det ukjente lenge. Vi har kjøpt oss fleksibilitet på denne måten, selv om jeg skjønner at folk er utålmodige. For en måned siden fikk vi beskjed om at fotball i 2020 var uaktuelt - og nå er vi her, la Lise Klaveness til.

Mange fotballglade nordmenn vil nok spesielt bite seg merke i storoppgjøret som spilles allerede i andre runde; Molde - Rosenborg.

EKSTASE: Ekspert Tor Ole Skullerud tog Kenneth Fredheim gleder seg over Eliteserie-oppstarten.

- Det er herlig. Da får vi kickstartet dette, var Eurosports Kenneth Fredheim sin umiddelbare reaksjon.

- Det er fordeler og ulemper med at så stor kamp kommer så tidlig. At de to lagene er i nærheten av å ende på topp-to er vel heller ikke å dra den for langt. Jeg tror at Rosenborg kan få en liten fordel i det oppgjøret, foran tomme tribuner i Molde. Dette blir to lag som skal kjempe i toppen, konstaterte Tor Ole Skullerud til Eurosport.

- Vi gleder oss uansett, selv om det blir foran tomme tribuner. Jeg er klar og gleder meg til å spille fotball igjen jeg. Jeg føler meg frisk og i bra form - jeg er klar, var den kontante kommentaren fra Molde-spiller Eirik Ulland Andersen.

Som la til:

- Jeg føler meg i veldig god form, og jeg gleder meg bare til å komme i gang. Jeg synes oppsettet ser bra ut, men jeg skulle nok gjerne hatt Rosenborg på et senere tidspunkt, spesielt hvis de åpner for publikum.

Andersen la også til Rosenborg var den soleklare rivalen denne sesongen, til tross for at Molde «ikke frykter noen».

NYKOMMER: Eirik Ulland Andersen er klar for sin første sesong i Molde-trøya.

Takker Erna Solberg

Også i Bergen var det god stemning da kampoppsettet ble offentliggjort lørdag kveld.

- Det er en merkelig dag i dag. Jeg føler en enorm glede over å se de tre første kampene, og at vi nå kan planlegge Eliteserien 2020, sa Brann-sjef Vibeke Johannesen til Eurosport da kampoppsettet var klart.

- Vi er fornøyde med at det kommer i gang, og kampen mot Haugesund betyr mye for supporterne våre. Det blir en happening uansett, og det blir godt å komme i gang. Det blir spennende å få Viking på besøk noen dager senere - og så er vi klare for Aalesund, la hun til.

Johannesen er blant de som har jobbet hardt i kulissene for å få Eliteserien tilbake, og ba selv om et møte med landets statsminister for å få fortgang i prosessen.

- Det som er fint med Erna Solberg er at hun viser et stort engasjement, og hun hadde forståelse for at vi kunne komme i gang igjen. Så vil jeg si at det har vært utrolig fint å se det lagspillet som har vært utenfor banen for å få dette til å skje. NFF, NTF, myndighetene og alle har vist at vi står sammen mot en felles fiende.

Johannesen ville også rette en stor takk til fotballspillerne og deres familier, som har vært en sentral del av dugnaden som har gjort det mulig at fotballen kan sparkes i gang igjen.

Slik skal de tre første rundene spilles:

Runde 1

Tirsdag 16. juni:

18.00: Rosenborg - Kristiansund

18.00: Odd - Sandefjord

18.00: Viking - Bodø/Glimt

18.00: Stabæk - Mjøndalen

18.00: Aalesund - Molde

20.30: Sarpsborg 08 - Vålerenga

Onsdag 17. juni:

18.00: Start - Strømsgodset

20.30: Haugesund - Brann

Runde 2

Lørdag 20. juni:

18.00: Kristiansund - Aalesund

20.30: Molde - Rosenborg

Søndag 21. juni:

18.00: Vålerenga - Stabæk

18.00: Bodø/Glimt - Haugesund

18.00: Mjøndalen - Sarpsborg 08

18.00: Strømsgodset - Odd

18.00: Sandefjord - Start

20.30: Brann - Viking

Runde 3

Onsdag 24. juni:

18.00: Aalesund - Brann

18.00: Viking - Mjøndalen

18.00: Haugesund - Kristiansund

18.00: Stabæk - Sandefjord

18.00: Start - Molde

20.30: Odd - Vålerenga

Torsdag 25. juni:

18.00: Sarpsborg 08 - Strømsgodset

20.30: Rosenborg - Bodø/Glimt