Her er juniorspillerne Liverpool stiller med mot Shrewsbury

Liverpools startoppstilling tirsdag omkamp i FA-cupen inneholder en rekke navn bare de mest ivrige Liverpool-supporterne kjenner igjen.

Manager Jürgen Klopp og hele førstelagstroppen til Liverpool har tatt vinterferie. Liverpool kommer til å spille med et juniorlag i omkampen mot Shrewsbury i FA-cupen og laget skal ledes av U23-trener Neil Critchley. Det har skapt bølger i Fotball-England. Eieren av Accrington Stanley, en klubb i League One, Andy Holt er blant dem som har vært svært kritisk til avgjørelsen. Han mener Klopp er en skam.

Klopp får også støtte. Brendan Rodgers og Shrewsbury-manager Sam Ricketts har begge uttrykt sin støtte. Det har også Pep Guardiola.

Her er spillerne som trolig får sjansen i tirsdagens cupkamp. Flere av dem har ikke spilt på seniornivå for Liverpool. Ikke rart at du neppe har hørt om de fleste av disse spillerne.

Irske Caoimhin Kelleher står i mål i tirsdagens kamp. (AP Photo/Rui Vieira) Foto: Rui Vieira (AP)

Keeper: Caoimhín

Med Alisson og Adrian på vinterferie, er det den irske unggutten som får jobben med å stoppe Shrewsbury på Anfield. Han spilte spiss hos den irske klubben Ringmahon frem til han var 14 år. Da havnet han i mål fordi lagets keeper sluttet.

Waliseren Neco Williams spiller sannsynligvis høyreback i kveld. Foto: Paul Ellis (AFP)

Høyreback: Neco Williams

Waliseren har vist at han kan være en backup for Trent Alexander-Arnold. Neco debuterte for førstelaget til Liverpool 30. oktober i fjor mot Arsenal i 4. runden i ligacupen på Anfield, hvor han huskes for en praktfull målgivende pasning til Divock Origi foran the Kop. Waliseren starter antakeligvis på høyrebacken mot Shrews.

Liverpool's Ki-Jana Hoever (t.v.) i aksjon mot MK Dons i ligacupen tidligere denne sesongen. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Midtstopper: Ki-Jana Hoever

Den nederlandske forsvarsspilleren er spådd en lys fremtid på Anfield. Han scoret sitt første mål i Liverpool-drakten på en heading mot MK Dons i ligacupen i september. Hoever., som også spiller høyreback, kan få sjansen i midtforsvaret i tirsdagens match mot Shrewsbury.

Sepp van den Berg ble hentet fra nederlandske Zwolle i sommer. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Midtstopper: Sepp van den Berg

Det kan bli et helnederlansk midtforsvar hos Liverpool mot Shrews. Det nederlandske stortalentet, som ble signert sist sommer fra Zwolle, vil være en av Liverpools mest rutinerte spillere mot League One-laget tirsdag. Van den Berg ble hentet for 1,3 millioner pund, kan spille sin fjerde kamp for førstelaget i kveld. Han har tidligere spilt tre kamper i ligacupen for rødtrøyene.

Adam Lewis kan få sjansen fra start i tirsdagens FA-cupmatch. Foto: Barrington Coombs (Pa Photos)

Venstreback: Adam Lewis

Lewis er en anvendelig spiller som både kan spille venstreback, sentralt i forsvaret og på venstresiden på midtbanen. Den talentfulle unggutten ligger an til å spille venstreback siden Yasser Larouci sliter med skade i låret. 20-åringen var kaptein på U18-laget som Steven Gerrard hadde ansvaret for på Anfield.

Pedro Chirivella spilte en strålende kamp på Liverpools midtbane mot Everton. Spanjolen har vist at han holder Premier League-nivået. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Defensiv midtbane: Pedro Chirivella

Spanjolen, som gikk gradene i akademiet til Valencia, var blant annet aktuell for Barcelona, men valgte å signere for Liverpool i 2013. Chirivella fikk sin Premier League-debut som 18-åring, da han startet kampen mot Swansea 1. mai 2016. Chirivella dominerte på midtbanen mot Everton i den forrige runden i FA-cupen. 22-åringen vil sannsynligvis bære kapteinsbindet hos Liverpool i tirsdagens kamp.

Curis Jones scoret i den første kampen mot Shrewsbury. Liverpool må stole på at stortalentet leverer offensivt for Liverpool også i tirsdagens kamp. Foto: David Davies (Pa Photos)

Sentral midtbane: Curtis Jones

Scouseren scoret et praktmål mot Everton i Merseyside-derbyet i forrige runden i FA-cupen, og han scoret også i den første kampen mot Shrewsbury. Jones spilte ikke da et svekket U23-lag fikk bank av Aston Villa i ligacupen i desember. Han er fotballklok med god teknikk, god med begge bein. Jones er en av spillerne som må dra lasset offensivt tirsdag.

Leighton Clarkson er en av tre spillere som kjemper om en plass på midtbanen i kveld. (AP Photo/Rui Vieira) Foto: Rui Vieira (AP)

Sentral midtbane: Leighton Clarkson

Luis Longstaff, Jake Cain eller Leighton Clarkson. Vi tror Clarkson får sjansen. Leighton debuterte på seniornivå så sent som i ligacupmatchen mot Aston Villa i desember. 18-åringen fra Lancashire beskrives som en god tilrettelegger og en dødballspesialist.

Harvey Elliott er et av de største talentene i Premier League. (AP Photo/Leila Coker, file) Foto: Leila Coker (AP)

Høyreving: Harvey Elliott

16 år gamle Elliott er trolig et av de største talentene i Premier League. Han debuterte i Premier League da han var 16 år og 30 dager da han kom inn som innbytter mot Wolverhampton. Elliott ble også den yngste spilleren som har debutert i ligacupen da han ble byttet inn for Fulham mot Millwall 25. september 2018. Da var han bare 15 år og 174 dager.

Venstreving: Liam Millar

Den kanadiske unggutten er en spiller de har forventninger til på Anfield. Han flyttet til England for å bli med i Fulham Academy som 13-åring. Han flyttet til Liverpool som 16-åring. Millar har vært på to utlån til den skotske klubben Kilmarnock, men ble hentet tilbake til Merseyside i starten av januar da Rhian Brewster ble lånt ut til Championship-klubben Swansea. U23-trener Critchley har gitt han full tillit etter at han kom tilbake til Liverpool, og han kan komme til å debutere på seniornivå for Liverpool tirsdag.

Spiss: Joe Hardy

Den tidligere akademispilleren fra Manchester City er en typisk nummer 9-spiller som lukter mål. 21-åringen har allerede markert seg for Liverpools U23-lag, hvor han scoret to ganger hjemme mot Kirkby. Mye tyder på at han vil få sin seniordebut for Liverpool mot Shrewsbury.

