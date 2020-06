Her er Nettavisens tabelltips for Eliteserien 2020

Sesongen 2020 vil huskes for alltid på grunn av utenomsportslige omstendigheter. Slik ender det når ballen først begynner å rulle - tror vi.

Eliteserien 2020 er rett rundt hjørnet, og tradisjonen tro setter mediene opp forslag til hvordan man tror tabellen vil se ut etter 30 spilte serierunder.

Det eneste som er sikkert er at ballen er rund.

I dagene frem mot seriestart skal vi som vanlig presentere vårt tabelltips for den kommende sesongen.

Men: Siden koronasituasjonen har gjort at oppkjøringen ble svært uvanlig, og lagene kun har fått noen få uker å forberede seg på etter flere måneder uten full trening, har Nettavisen og andre medier fått dårligere tid enn vanlig på å lage fullstendige tabelltips og analyser.

I år blir det dermed en miniutgave av hver tabelltips-sak, men vi har som vanlig gjort intervjuer med profiler fra alle de 16 klubbene.

Nettavisen har de siste årene vært blant landets beste aviser til å tippe tabellen, og vi skal gjøre vårt beste for å komme så nærme fasiten som mulig også i år.

Endelig er vi snart i gang med «verdens vakreste liga» igjen.

Hvem tror du vinner? Si din mening i vår poll nederst.

Nettavisens tabelltips for Eliteserien 2020:

1. plass: Publiseres 15. juni

2. plass: Publiseres 15. juni

3. plass: Publiseres 14. juni

4. plass: Publiseres 14. juni

5. plass: Publiseres 13. juni

6. plass: Publiseres 13. juni

7. plass: Publiseres 12. juni

8. plass: Publiseres 12. juni

9. plass: Publiseres 11. juni

10. plass: Publiseres 11. juni

11. plass: Publiseres 10. juni

12. plass: Publiseres 10. juni

13. plass: Publiseres 09. juni

14. plass: Publiseres 09. juni

15. plass: Publiseres 08. juni

16. plass: Sandefjord

