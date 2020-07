Her er rekordene Liverpool kan ta

Liverpool har vunnet sitt første ligamesterskap på 30 år, men sesongen er ikke over. Nå er Liverpool på rekordjakt.

Liverpool har kun vunnet én av de siste ti bortekampene mot Manchester City i Premier League. Vi tror ikke de vinner torsdagens kamp heller.

På torsdag spiller Liverpool sin første kamp etter at ligatittelen var i boks når de møter tabelltoer og de regjerende ligamesterne Manchester City. Pep Guardiolas mannskap hadde to ligagull på rad, før Liverpool gikk til topps denne sesongen.

2017-2018-sesongen var City overlegen. De ble det første laget som tok over 100 poeng på én sesong i Premier eague, de vant ligaen med størst margin (19), hadde flest seire (32), flest hjemmeseire (18) og scoret flest mål (106). Liverpool er i posisjon til å ta fire av de rekordene, men da bør de helst ikke tape denne kampen.

Mens Liverpool har tatt ligatittelen, er Manchester City favoritter til å sope med alle de andre pokaene i England. Ligacup-trofeet står allerede i premieskapet, og de tok seg til semifinalen i FA-cupen da de slo Newcastle på søndag. Seieren mot the Magpies var den tiende på tolv kamper for Pep Guardiolas menn. Den spanske treneren har sagt at han vil prioritere FA-cupen nå, men han vet at det vil bety mye for spillerne hans å slå Liverpool.

Liverpool står uten seier i de fire siste bortekampene i alle turneringer, men dette er kampen de for alt i verden ikke vil tape. Jürgen Klopp og mannskapet hans vet at de kan ta en rekke rekorder fra nettopp City denne sesongen, og det vil motivere dem. Vi tror denne kampen er helt åpen. U til 3,65 i odds er mest fristende.

Her er rekordene Liverpool jakter på:

Flest seire i Premier League - 32 (Manchester City, 2017-2018 og 2018-2019)

Liverpool kan tidligst ta rekorden mot Arsenal 15. juli

Manchester City smadret alle tidligere rekorder da Pep Guardiola tok sitt første Premier League-trofé i 2018. De dominerte ligaen på en måte man aldri hadde sett tidligere. Selv om City vant alle vant alle kampene, unntatt seks, og gjentok prestasjonen forrige sesong, så kan de miste rekorden Liverpool er på vei til, ikke bare å tangere Citys rekord, men å slå den. Jürgen Klopps menn var tilbake på vinnersporet mot Crystal Palace, men de har en vanskelig bortekamp mot City torsdag. Med syv kamper igjen, må de vinne fem av dem for å ta City-rekorden.

Flest poeng i Premier League - 100 (Manchester City, 2017-2018)

Liverpool kan tidligst ta rekorden mot Arsenal 15. juli

Gabriel Jesus' scoring på tampen for Manchester City mot Southampton i siste serierunden i 2017-2018-sesongen betydde ingenting for tittelkampen, men den ga klubben en spesiell rekord. Guardiolas elleville feiring på sidelinjen viste hvor viktig det var for manageren å ende opp med et tresifret antal poeng. City manglet kun to poeng for å matche det sist sesong, men Liverpool har råd til å miste seks poeng fra nå og til sesongslutt, og ikevel slå den imponerende rekorden til de lyseblå fra Manchester.

Flest hjemmeseire - 18 (Chelsea, 2005-2006; Manchester United, 2010-2011; Manchester City, 2011-2012 og 2018-2019)

Liverpool kan tidligst ta rekorden hjemme mot Chelsea 18. juli.

Liverpool har ikke råd til noen feilskjær hvis de ska ta rekorden for flest antall hjemmeseire i en sesong i Premier League. Ingen lag har vunnet alle hjemmekampene i samme sesong. Liverpool står med 16 hjemmeseire i øyeblikket, og de har kun tre kamper igjen hjemme på Anfield. Med seier mot Aston Villa (8. juli), Burnley (11. juli) og Chelsea (18. juli) vil de bli det første laget som har vunnet alle hjemmekampene sine i Premier League. Liverpool har ikke tapt en ligakamp på Anfield siden Crystal Palace so dem i april 2017. De har siden vunnet 46 kamper og spilt uavgjort ti kamper.

Vinne ligaen med størst margin - 19 poeng (Manchester City, 2017-2018)

Liverpool kan denne ta rekorden med seier mot Manchester City 2. juli

Liverpool er før torsdagens kamp på Etihad 23 poeng foran Manchester City, og de kan miste to poeng mer enn City fra nå og til slutten av sesongen. Skulle Liverpool tape torsdagens kamp mot City, vil de ikke ha råd til å miste flere poeng enn Pep Guardiolas menn frem til ligaen er slutt.

En rekord Liverpool kan se langt etter er scoringsrekorden til Manchester City i 2017-2018-sesongen De scoret 106 mål i den sesongen. Liverpool har scoret 70 mål nå. Dersom de skal klare ta den rekorden fra City må de score over 5,14 mål i snitt i de syv siste kampene. Det kommer de ikke til å klare.

