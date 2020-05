Her har de fått 22 millionvinnere på ti år: - Vi er nye Verdal'n

På ti år har to kiosker med 300 meters avstand fått 22 millionvinnere.

Onsdag vant en kvinne 8,7 millioner i Vikinglotto. Hun er ikke fra Dokka, og hun hadde heller ikke kjøpt kupongen sin i bygden. Det hadde derimot mannen fra Hønefoss som stakk av med svimlende 167.031.635 kroner i Vikinglotto i forrige uke. Han ble den 22. tippemillionæren som kjøpte kupongen sin i den lille gatestumpen i bygda med 3000 innbyggere.

Daglig leder hos Mix på Bergfossenteret på Dokka, Bodil Haugen, våknet forrige torsdag til nyheten om at kupongen var levert hos dem.

- Jeg ble litt satt ut da jeg fikk beskjeden av en kollega. Det føles som vi har vunnet litt selv også, sier hun.

- Vanvittig mye penger

Veggen i kiosken er tapetsert med premiediplomer, men ingen av dem med like store summer som onsdagens vinner sopte inn.

- 167 millioner er vanvittig mye penger. Tre millioner var den største gevinsten vi hadde hatt før onsdag kveld, forteller hun.

Onsdagens vinner var den femte som ble millionær etter å ha kjøpt kupongen i kiosken til Bodil Haugen.

- Nå er Dokka det nye Verdal'n, ler Haugen.

17 kunder har blitt tippemillionærer etter å ha levert inn kupongen hos Arne Løkken. Foto: Privat

Et par kvartaler lengre opp i Storgata holder Arne Løkken og Spilleriet Sentrum Tips til. Tippekiosken har gjort enda flere kunder til millionærer de siste ti årene.

Kiosken er den tippekommisjonæren i Norge med nest flest milionvinnere siden 2010. 17 millionvinnere har levert inn kupongene sine hos Arne Løkken. Det viser statistikken til Norsk Tipping.

- Jeg er en stor kommisjonær. Det er antakeligvis litt av forklaringen, sier Løkken.

Verdal med sine 13 000 innbyggere har ikke en eneste kommisjonær inne på listen over de 24 kommisjonærene med flest millionvinnere de siste ti årene.

- Hva tenker du om at man vinner mer på Dokka enn i Verdal?

- Det er jo tilfeldigheter når man vinner i lykkespillene, men det jo utrolig moro, sier Løkken

- Og nå tar dere over stempelet som Lotto-bygda?

- Ja, Verdal har hatt sin storhetstid Nå er det Dokka som er stedet, flirer han.

Ingen Eurojackpot-millionærer

For to år siden opplevde han at to kunder vant 4,7 millioner i samme uken. Ingen av dem hadde bostedsadresse i Nordre Land. Den ene var fra Lindås utenfor Bergen og den andre fra Oslo.

- Vi har en stor campingplass i bygda og et svært hytteområde i Synnfjell. Det gjør at det er mange som er på gjennomreise, og når de har hørt at det er mange som har vunnet på Dokka så leverer de inn kupongene her. Det er litt psykoogi i det, sier Arne Løkken.

Den ene veggen i kiosken hans er full av premiediplomer. Og det er ikke tilfeldig.

– Det er jo bevisst det at jeg henger opp diplomene fra Norsk Tipping over premier vunnet hos oss på over 100.000 kroner. Jeg har alle sammen på en vegg og det er klart det er markedsføring, forteller butikkeieren.

Han har millionvinnere i Lotto, Joker og Nabolaget, men ingen i VikingLotto og Eurojackpot.

- Vi tar gjerne en Eurojackpot-millionær på fredag, fleiper mannen som har epost arnelo2.

- Grublet på hvem vinneren er

Selv om Arne Løkken har flest millionvinnere, har Bodil Haugen den største premien. Hun har drevet Mix-kiosken på Dokka i 13 år, og hun kjenner mange av kundene godt.

- Vet du hvem vinneren er?

- Jeg kan love deg at jeg har grublet på, men jeg vet ikke, sier Haugen

– Vi har mange hyttekunder innom på vei til eller fra hyttene sine. Nå er det jo opp til ham om han vil gi seg til kjenne overfor oss, sier hun.

- Tipper du selv?

- Ja, jeg er med hver uke, men jeg har aldri vunnet noe, humrer hun.