Her kan du levere Lotto og Joker

Sist lørdag vant to nordmenn 7 millioner. Lørdag 21. mars er det nye muligheter.

Det er rundt 14 millioner i førstepremiepotten lørdag 21. mars i Lotto. For å være med i trekningen må du levere en kupong før klokken 18:00.

Kupongen kan du levere over nett, på mobil eller datamaskin. Hvis du ikke er registrert som digital kunde fra før tar det noen få minutter før du er igang.

Visste du at det er tallet 4 som er trukket minst i Lotto? Tallet som er trukket mest er for øvrig 18.

Joker lørdag 21. mars er potten på rundt 1,9 millioner kroner.

Glede i Solør og Troms sist lørdag

Forrige lørdag var det to heldige menn fra Solør og Troms som prikket inn syv rette. De delte med det potten på ca. 14 millioner.

- Nei du kjære vene, det var litt av en beskjed å få i disse tider, sa den blide Lotto-millionæren fra Solør.

Den heldige mannen fra Solør hadde fått med seg at han hadde vunnet, men ikke at han hadde blitt millionær.

- Jeg trodde jeg hadde vunnet rundt åtti tusen og ikke nesten syv millioner. Dette er nok en telefon vi alle håper å få, fortsatte vinneren som innrømte at han fikk litt Lotto-sjokk.

Den andre heldige Lotto-millionæren var en blid mann fra Troms.

- Jeg begynte å skjelve da jeg så hvor mye jeg hadde vunnet, delte den nybakte vinneren som nå hadde planer om å kjøpe seg en litt større og nyere bil.

Vinnersannsynlighet Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersannsynlighet for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr