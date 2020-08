Herlig lokaloppgjør på Sunnmøre en av godbitene på lørdagskupongen

Lokaloppgjørene mellom Hødd og Brattvåg pleier å bli tette og jevne kamper. Lørdag møtes de på Høddvoll.

Community Shield-finalen, to kamper fra Eliteserien, fem kamper fra PostNord-ligaen og fire kamper fra skotsk Premier League er det som ligger og venter på oss på ukens lørdagskupong.

Bonuspotten er nå oppe i 500 000 kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55 lørdag.







1. Arsenal - Liverpool

Finale Community Shield. Spilles på Wembley. Innbyrdes oppgjør i Premier League sist sesong endte 2-1 på Emirates i juli, mens Liverpool vant 3-1 da lagene møttes på Anfield tidlig i sesongen. Arsenal endte på en noe skuffende 8. plass i ligaen som ble avsluttet i slutten av juli, men slo til med FA Cup-seier over Chelsea i finalen og belønnes dermed med denne finalen som markerer sesongstart i England. Willian er hentet gratis fra Chelsea, ellers har det vært relativt stille fra Arteta & co. på overgangsmarkedet i sommer. I følge rapportene har de kun hatt to treningsøkter før denne finalen!

Liverpool vant ligaen for første gang på 30 år etter å ha sikret gullet tidlig i en sesong der de til slutt endte 18 poeng foran sølvvinner Manchester City. Spesielt før koronapausen var Klopps mannskap i en helt egen klasse der det første tapet kom i slutten av februar mot Watford, som til slutt rykket ned til Championship. Totalt ble det imponerende 32-3-3 på 38 seriekamper, men de tapte borte mot Arsenal i midten av juli etter at tittelen var sikret. Oxlade-Chamberlain, van Dijk, Henderson, Matip og Alexander-Arnold sliter alle med skader og er usikre. De har slått Stuttgart 3-0 og spilt 2-2 mot RB Salzburg i den uvanlig korte oppkjøringen.

Liverpool var i en egen klasse i ligaen sist sesong, men vil nok få tøffere kamp kommende vinter. Vi tror de tar seg av et Arsenal-lag som knapt har kommet i gang med treningen etter FA Cup-triumfen 1. august. En B på Wembley.

2. FK Haugesund - Vålerenga

Tilsvarende møte sist sesong endte 1-4, mens Vålerenga vant 1-0 etter en sen scoring av Benjamin Stokke i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sommer. FKH fikk med seg tre viktige poeng hjem fra Color Line Stadion sist helg da bunnlaget Aalesund ble slått 3-1 på bortebane. De klatret med det opp på 9. plass med 18 poeng og har nå fire poeng ned til Mjøndalen på kvalik. 3-1-4 hjemme på Haugalandet. Våge Nilsen har stått over de siste grunnet skade, mens Desler måtte ut før pause i Ålesund og er usikker til denne.

Vålerenga snudde 0-1 til seier 2-1 hjemme over Sandefjord forrige helg etter to mål av innbytter Bård Finne som fort er høyaktuell for en startplass her. De ligger på 5. plass med 26 poeng før turen til Haugesund lørdag, der to poeng skiller opp til Odd på en bronseplass. 3-2-3 borte, mens de fortsatt er ubeseiret på sju forsøk hjemme på Intility. Vant 4-1 her i fjor. Ingen nye skader og fredag ble storscoreren Vidar Ørn Kjartansson presentert av klubben. Han scoret 25 mål på 29 kamper da han spilte for Oslo-klubben tilbake i 2014, men er ikke spilleklar før i september for sin nye klubb.

En åpen affære i Haugesund. Det blir HUB på begge kupongforslagene.

3. Brann - Strømsgodset

1-1 her i fjor, mens Strømsgodset vant 3-1 da lagene møttes på Marienlyst i det omvendte møtet for ganske så nøyaktig én måned siden. Brann åpnet med tap (0-1) hjemme mot Mjøndalen i Kåre Ingebrigtsens første kamp som hovedtrener for klubben, men slo kraftig tilbake mandag da Stabæk ble slått 2-0 på bortebane. Det plasserer de røde fra Bergen på 7. plass med 21 poeng. Det skiller sju opp til en medaljeplass i øyeblikket. Noe skuffende 2-2-3 hjemme, mens fire av åtte på utebane har endt med full pott. Både Ahamada (trente fredag) og Opdal sliter med skader, men Pettersen gjorde sine saker utmerket mellom stengene på Nadderud mandag og kan få ny tillit her. I tillegg så er Rolantsson tilbake i trening igjen etter å ha testet positivt på koronaviruset. Ordagic er ute.

Strømsgodset skuffet med å tape 0-2 hjemme mot Viking forrige helg, men de vant 3-2 i Haugesund i forrige bortekamp for to uker siden og ligger som nummer ti på tabellen med 18 poeng før turen går til Bergen lørdag. 2-1-4 borte. De klarte 1-1 her i fjor, men Parr, Stengel, Tschamba og Mendy er alle ute med skade. I tillegg så måtte Leifsson stå over sist, mens både Gunnarsson og Jack forlot banen med skade underveis.

Vi har god tro på hjemmeseier i Bergen mot et skadeskutt Godset-lag. H.

4. Eidsvold Turn - Fredrikstad

Over til PostNord-ligaen avdeling 1. Eidsvold Turn fikk så hatten passet i Florø sist helg i oppgjøret de til slutt tapte 1-6. De nyopprykkede har ellers fått en brukbar start på sesongen, selv om hjemmeseirene har kommet mot svakt plasserte Fløya og Vålerenga 2. Er nummer fire med tolv poeng før denne runden (fire seire og tre tap). De sju beste går som kjent til Opprykks Play Off etter at lagene har spilt enkel serie over 13 kamper.

Opprykksfavoritt Fredrikstad har sju strake seire så langt og 21 av 21 mulige poeng etter en imponerende start på sesongen. Det er kun Alta (19) og Kvik Halden (18) som holder noenlunde følge med Bjørn Johansens mannskap i avdelingen. Sist helg ble det hele 5-0 hjemme over Senja i en kamp med fem forskjellige målscorere. Aukland og Lindström er begge ute for FFK.

Fredrikstad blir store favoritter på bortebane etter den solide starten og får tillit på lørdagskupongen. B.

5. Hødd - Brattvåg

Klart for lokaloppgjør på Sunnmøre. Det endte 1-2 her på selveste 16. mai sist sesong. Hødd kommer fra 1-2 tap borte mot Kvik Halden søndag og er på en noe skuffende 10. plass etter sju runder med åtte poeng etter 2-2-3 så langt. Hjemme på Høddvoll har det blitt småpene 2-1-0 til nå, mens det kun har blitt ett poeng på fire forsøk på utebane for Kevin Knappen & co. Det skiller dog bare ett poeng opp til en topp sju-plassering som gir Opprykks Play Off senere i høst.

Brattvåg ligger på 6. plass med ni poeng og passeres dermed av vertene på tabellen dersom det blir tap på Høddvoll i ettermiddag. 2-3-2 på sine første sju, der bortefasiten viser fattige ett poeng på tre forsøk (0-1-2). Sist helg ble det 1-1 hjemme mot Kjelsås. Tobias Flem spilte sin første kamp for klubben etter overgangen fra Emblem i det oppgjøret og noterte seg likegodt for lagets scoring.

En litt sånn typisk HU-kamp dette.

6. Kjelsås - Moss

Disse lagene har ikke møtt hverandre i seriesammenheng siden 2014. Kjelsås fikk med seg ett poeng hjem fra Brattvåg sist helg i oppgjøret som endte 1-1 på Sunnmøre Det betyr en 8. plass med åtte poeng for Grefsen-klubben etter 2-2-3 på de første sju. Noe skuffende 1-0-2 hjemme, der seieren kom over poengløse Fløya for to uker siden.

Moss er nummer tolv med fem poeng (1-2-4), der seieren kom borte over nestjumboen Senja tidlig i sesongen. Sist helg spilte de gule og svarte fra Melløs 1-1 hjemme mot Tromsdalen. Innbytter Shadi Ali kom inn og berget ett poeng for Mossekråkene i det oppgjøret med sin utligning to minutter før full tid. Fire poeng skiller nå opp til den viktige 7. plassen i avdelingen.

Naturlig at Kjelsås blir favoritter. Det blir H på begge kupongforslagene i oppgjøret på Grefsen.

7. Fram Larvik - Fløy Flekkerøy

De to neste kampene er hentet fra avdeling 2 i PostNord-ligaen. Fram Larvik er sist med ett fattig poeng på sju kamper etter seks tap og én uavgjort. De åpnet sesongen med fem strake tap før de spilte 3-3 borte mot Nardo for to uker siden i en kamp de ledet 3-1. Søndag røk de 0-3 borte mot Rosenborg 2 i Trondheim. Det er ni poeng opp til dagens motstander på 7. plass før denne. Pereira måtte forlate banen mot Nardo og spilte ikke sist, mens Sørlie Henriksen er hentet inn på lån fra Viking og har kommet inn som innbytter i de to siste kampene. Dette er forøvrig lagenes første møte i seriesammenheng siden 2016.

Nyopprykkede Fløy-Flekkerøy har klart seg bra på dette nivået og ligger på den viktige 7. plassen med ti poeng før denne runden etter 3-1-3 på de første sju. Borte har de én seier og to tap. De kommer fra 0-0 hjemme mot Asker forrige helg.

Fram Larvik sliter tungt, men det kan være farlig å avskrive de helt fortsatt. Prøver en frekk HB-variant på 96-rekkeren og helgarderer på det største forslaget.

8. Sotra SK - Egersund

Hva skal man så si om overraskelseslaget Sotra? Renate Blindheims mannskap har imponert stort så langt i sesongen, selv om de gikk på sesongens første tap borte mot serieleder Bryne i toppoppgjøret forrige helg (2-5). De har 16 poeng etter sju kamper (5-1-1) og ligger på en sterk 2. plass foreløpig. 2-1-0 hjemme på Sotra.

Egersund var manges favoritter i avdelingen før sesongstart, men en skuffende 9. plass med sju poeng til nå (2-1-4) er nok langt under hva den hardtsatsende klubben hadde kalkulert med. Faktum er at det nå skiller tre poeng opp til topp sju som gir Opprykks Play Off senere i høst. Forrige helg ble det 1-1 hjemme mot Arendal og i de to foregående hjemmekampene har det blitt skuffende tap både mot Nardo og Levanger. Én seier og to tap er fasiten på bortbane til nå. Grande er oppe på fire gule og må dermed sone i denne.

Sotra har impomert oss, mens Egersund har skuffet. Likevel er gjestene gjort til favoritter i dette oppgjøret. Kanskje er det riktig? Tester en frekk HB og helgarderer på det store systemet.

9. Kilmarnock - Dundee United

De fire siste kampene er hentet fra skotsk Premier League. Dette er lagenes første møte i seriesammenheng siden 2016 sist gang gjestene var oppe på øverste nivå. Kilmarnock er nest sist med to poeng etter fem kamper og har fått en skuffende start på inneværende sesong. Kun Livingston ligger bak vertene på tabellen. Forrige lørdag røk de 0-2 borte mot serieleder Ranges på Ibrox. Eastwood mangler.

Nyopprykkede Dundee United har klart seg fint etter opprykket i vår og ligger på 5. plass med sju poeng i øyeblikket etter 2-1-2 på de fem første. Sist helg ble det 0-1 tap hjemme mot gullfavoritt Celtic.

Kilmarnock er gjort til knepne favoritter og nærmer seg sesongens første trepoenger. Vi går for HU i kamp ni.

10. Livingston - Ross County

Det ble 4-0 her like før jul sist sesong. Livingston ligger sist med to poeng etter 0-2-3 på sine første fem og står i likhet med Kilmarnock og Motherwell fortsatt uten seier. Søndag tapte de 1-2 borte mot Aberdeen. Lawson og Lithgow er begge ute.

Gjestene fra Ross har åtte poeng på sine første fem (2-2-1) og har fått en fin start på sesongen i Skottland. Tapet kom hjemme mot nyopprykkede Dundee United for to uker siden. Sist helg ble det 1-1 borte mot St. Mirren. Chalmers er ute, mens Grivosti er tvilsom.

Gjestene har åpnet best, men vi tror det skal være brukbare muligheter for at Livingston får sin første fulltreffer for sesongen i ettermiddag. H på 96-rekkeren og HU på det store kupongforslaget tror vi skal holde.

11. St. Johnstone - St. Mirren

De to siste møtene mellom disse to lagene har begge endt 0-0. St. Johnstone har fire poeng etter fem kamper. 1-1-3 er fasiten innledningsvis av den skotske ligaen. Seieren kom borte mot Kilmarnock i runde fire. Sist helt røk de 0-1 hjemme mot tabelltoer Hibernian. Craig er ute med karantene i denne.

St. Mirren står med sju poeng etter fire kamper og har således spilt én kamp mindre enn de fleste lagene i ligaen. I forrige runde ble det 1-1 hjemme mot Ross County. De spilte 0-0 her sist sesong i oppgjøret som ble spilt like før jul. Flynn og Magennis er begge ute hos gjestene.

Vi ender opp med HU både det minste og største kupongforslaget.

12. Hamilton Academical - Rangers

Lørdagens kveldskamp fra Skottland. Det ble 1-3 her i tilsvarende møte sist sesong og 1-4 i den skotske cupen noen måneder senere. Hamilton har plassert seg på 9. plass med tre poeng etter fire spilte kamper og har én kamp mindre spilt enn de fleste andre. Seieren kom mot borte mot Motherwell sist helg etter at de tre første alle endte med tap. Hughes, Easton og Collar er alle ute.

Rangers topper ligaen med 13 poeng etter 4-1-0 på de første fem. De har bedre målforskjell enn Hibernian på samme poengsum, men da skal det naturligvis også nevnes at Celtic kun har spilt tre kamper og står med sju poeng - så det er tidlig å konkludere enda. Sist helg ble 2-0 hjemme over Kilmarnock på Ibrox. Poengtapet kom i runde fire i 0-0 kampen borte mot Livingston. Balogun, Katic og Defoe mangler.

Vi gir serieleder Rangers tillit på bortebane. En B i kamp tolv.

