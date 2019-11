Herlig mandagsdobbel til over fire ganger innsatsen

Det er et skralt oddsprogram på fotballfronten denne mandagen. Høydepunktet, om det kan kalles det, er FA-cupoppgjøret mellom Harrogate Town og Portsmouth. Det spilles også kamper i 2. Bundesliga og 3. Liga i Tyskland, i tillegg er det en kamp fra den greske toppserien og én kamp fra Ligue 2 i Frankrike. For de hockeyinteresserte er det full serierunde i Allsvenskan, nest øverste nivå i Sverige, og natt til tirsdag spilles det to kamper i NHL.

Harrogate Town - Portsmouth (Handikap fulltid 1-0) 2,40 - 3,40 - 2,15 B (spillestopp kl. 2040)

FA-cupen, 1. runde. Portsmouth har målsetting om iallfall å gå like langt i FA-cupen som de gjorde sist forrige sesong. Da slo de Maidenhead 4-0 i første runden. I andre runden vant de 1-0 mot Rochdale, før Pompey i tredje runden slo til med en overraskende 1-0-seier på Carrow Road mot det daværende Championship-laget Norwich. Portsmouth sitt cupeventyr sluttet på Lofthus Road i fjerde runden, hvor de tapte 0-2 mot QPR.

Pompey tar cupen på alvor

Kenny Jackett sine menn starter sesongens FA-cup på bortebane mot National League-motstand, akkurat som sist sesong. Denne gangen møter de formsterke Harrogate Town, som har fått en god start på sesongen. Harrogate Town ligger på syvendeplass i National League, kun fire poeng bak serieleder Bromley. De hadde ni kamper på rad uten tap, før helgens 2-4-nederlag mot Eastleigh. Lagets manager Simon Weaver ble kåret til Månedens Manager i oktober.

Harrogate Town er solide på hjemmebane, hvor de står med 6-2-2 og 18-11 i målforskjell så langt denne sesongen. De har vunnet de fire siste hjemmekampene på rad, og kan gi Portsmouth kamp.

Pompey har hatt en litt treg start i League One. De ligger helt nede på 13.-plass med 21 poeng, og det er fem poeng opp til Coventry som innehar den siste playoffplassen. Den tidligere Premier League-klubben har slitt på bortebane, hvor de står med 1-2-4.

Pompey har dog vist at de tar cupene på alvor. De gikk til 3. runden i ligacupen, hvor de tapte 0-4 mot Southampton, og de har tatt seg videre til utslagsrundene i EFL Trophy-turneringen. Men det er FA-cupen som er den viktigste turnering for dem, utenom ligaen. Eirik Huseklepp og Azar Karadas sin gamle klubb har vunnet FA.cupen to ganger - i 1939 og så sent som i 2008. Det er bare fjerde gangen Harrogate er i første runden i FA-cupen, og de har aldri tidligere møtt et lag fra tredje nivå i England eller høyere.

Craig MacGillivray er usikker på grunn av en strekkskade. I tillegg er den innlånte U21-kapteinen til Skottland, Ross McCrorie, ute i fire til seks uker på grunn av en hamstringskade. Oli Hawkins, Bryn Morris og Jack Whatmough er alle ute. Den tidligere Premier League-angriperen Jon Stead er suspendert, og heller ikke Connor Hall spiller denne kampen.

Portsmouth viste sist sesong at de er i stand til å ta denne typen kamper alvorlig. De knuste Maidenhead 4-0, og jeg tror de også vinner greit mot Harrogate. Jeg tror de vinner med to mål eller mer. Handikap-spillet gir 2,15 i odds. Det kan ikke spilles som singel, men brukes i en fin dobbel.

Rodez Aveyron - Lens 3,20 - 2,75 - 2,15 B (spillestopp kl. 2040)

Fransk, Ligue 2. Etter to seire på rad borte mot Clermont og hjemme mot Chambly, klarte ikke Rodez-spillerne å score mot AC Ajaccio fredag. De tapte 0-1 på Korsika. De burde egentlig fått et bedre resultat i fredagens kamp. Rodez bommet nemlig på et straffespark i midten av første omgang, da var stillingen 0-0. Istedet var det hjemmelaget som tok ledelsen tidlig i andre omgang. Gjestene klarte aldri å slå tilbake.

Lens burde være supermotiverte før mandagens kamp. De ligger på femteplass med 25 poeng før bortekampen mot Rodez, men vil med tre poeng klatre til topps på Ligue 2-tabellen. Etter to 0-0-kamper mot Auxerre og Nancy, slo de opprykksrival Lorient 1-0 i forrige serierunde. Scoringen kom på et straffespark i det 84. minutt. Det var første målet deres på over en måned. Sist gang de scoret var 7. oktober, da de slo Orleans 4-1 på bortebane.

Lens har tettet igjen bakover

Lens er bunnsolide bakover. De har ikke sluppet inn mål i de tre siste kampene, og de har kun to baklengsmål på de syv siste.

Vertene har ingen nye skader. Gjestene mangler forsvarsspillerne Touka, Fortes, Gradit og Mauricio på grunn av skader.

Rodez er et bra hjemmelag. De står med 4-1-1 foran egne fans, men jeg tror de får trøbbel mandag kveld. Lens kommer til Stade de Toulouse for å vinne, og jeg tror de vil gå rett i angrep i denne kampen. Lens vil til topps på tabellen. Da er bare seier godt nok her. Oddsen på Lens-seier er 2,15. Det funker i en dobbel.

