Herlig odds på Ancelotti-tap

Newcastle United - Everton 3,35 - 3,25 - 2,12 H (spillestopp kl. 1555)

Newcastle tok ledelsen 1-0 mot Manchester United på Boxing Day, men rotet den vekk og tapte 1-4. At kollapsen mot Ole Gunnar Solskjærs menn tilhører sjeldenhetene viser fremgangen the Magpies har hatt denne sesongen.

Newcastle har kun tapt tre av de siste ti kampene, og alle tre tapene har kommet på bortebane. Steve Bruce er i ferd med å gjøre St James' Park til et fort. Statistikken viser nemlig at Newcastle er ubeseiret i de åtte siste hjemmekampene i Premier League. Det siste tapet på St James' Park kom mot Arsenal i serieåpningen.

Everton har slått på stortrommen og erstattet Marco Silva med italienske Carlo Ancelotti, som tidligere har ledet kubber som Chelsea, Napoli, Real Madrid og Bayern München. Italieneren fikk en fantastisk velkomst på Goodison Park da han ledet the Toffees for første gang på Boxing Day, og Everton vant 1-0 mot Burnley i debuten hans. Det var ingen strålende kamp, men det viktigste var at laget tok tre poeng. Everton er ubeseiret i de fire siste kampene, og de er fire poeng over nedrykksstreken før lørdagens bortekamp.

Men på utebane har the Toffees vært elendige denne sesongen. De har kun vunnet én av de ni siste kampene borte fra Goodison Park, og har bare fire seire på 18 bortekamper i 2019. Da er det dårlige nyheter at Everton møter et hjemmelag som er i dytten. Newcastle har vunnet tre av de fire siste kampene på St James' Park. Ancelotti får antakeligvis bruk for all sin italienske kynisme lørdag. Samtidig skal man ikke undervurdere ny manager-effekten.

Norsk Tipping har satt bortesvake Everton til knepen favoritt i denne duellen. Det mener vi er feil og 3,35 i odds på et Newcastle-lag som ikke har tapt hjemme siden august virker merkelig. Denne kampen blir antakeligvis jevnspilt, men 3,35 i odds på hjemmeseier er verdt å sette pengene på.

