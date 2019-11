Herlig odds på at Wales sikrer EM-billetten

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er et innholdsrikt oddsprogram denne tirsdagen. Totalt skal det spilles ti kamper i EM-kvalifiseringen i kveld, men de fleste er betydningsløse. Det er ikke tilfelle i Cardiff. Der spilles det en avgjørende kamp mellom Wales og Ungarn. I tillegg til EM-kvalifiseringen er det ti omkamper i FA-cupen. På ishockeyfronten spilles det én kamp i Get-ligaen, hvor Stavanger møter Lillehammer i den tidligere OL-byen. Det er også kamper i Champions League og natt til onsdag er det 13 kamper fra NHL.

Wales - Ungarn - pause/fulltid H/H - 2,50 (spillestopp kl 20.40)

Kroatia har allerede vunnet gruppe E, men tre nasjoner kjemper om andreplassen. Tross alt negativiteten som har vært rundt det walisiske landslaget i denne kvaliken, har Wales likevel skjebnen i egne hender før den siste kampen i gruppespillet.

Med seier vil Wales være klar for EM neste år. Dersom waliserne spiller uavgjort, vil det gi Slovakia sjansen til å ta andreplassen i gruppen, men da må slovakene slå Aserbajdsjan.

Selv om Ungarn ligger ett poeng foran Wales, trenger de også en seier tirsdag for å sikre seg EM-spill. For det er ikke sikkert at uavgjort holder. Da kan Slovakia gå forbi dem med seier på hjemmebane mot Aserbajdsjan. De har overtaket på Ungarn på innbyrdes oppgjør.

Det ligger an til å bli drama på Cardiff City Stadium tirsdag kveld, når Wales skal forsøke å kapre en pass i et sluttspill for tredje gang i historien. Da waliserne tok seg til EM i 2016 var det nasjonens første mesterskap på 58 år. Sist gang Wales var i et mesterskap var i VM i 1958. Den gangen røk de ut i kvartfinalen.

Wales mot sitt andre sluttspill på rad

Etter at Wales røk ut i kvalifiseringen i 2017, etter å ha tapt mot Irland, har waliserne nå sjansen til å kvalifisere seg for sitt andre europamesterskap på rad. Landslagssjef Ryan Giggs får tilbake nøkkelspillerne Gareth Bale (Real Madrid) og Aaron Ramsey (Juventus) til Ungarn-kampen. Bale var tilbake i startelleveren i lørdagens 2-0-seier mot Aserbajdsjan, men han spilte bare én time. Han ble erstattet av Juventus-midtbanemannen Ramsey som er tilbake fra skade og som spilte sin første kamp i kvaliken. Giggs mener begge kan starte mot Ungarn, men han er usikker på om de er i stand til å spille 90 minutter. Midtbanespiller Joe Allen er tilbake etter å ha vært suspendert, og han tar trolig plassen til Joe Morrell, selv om sistnevnte imponerte i Baku.

Wales hadde vunnet fire kamper på rad mot Ungarn, før de tapte 0-1 på bortebane mot Ungarn i juni. På bortebane har Ungarn en elendig statistikk. De tapte 0-2 mot Slovakia og 0-3 mot Kroatia i kvaliken, ja, de har faktisk kun vunnet én av de siste ni bortekampene, og det er ingenting som tyder på at de skal klare å snu den negative trenden tirsdag.

Waliserne skal være i stand til å kvalifisere seg for europamesterskapet når de nå har fått tilbake tre av nøkkelspillerne sine. Ryan Giggs kan mønstre en imponerende midtbane, i tillegg til Ramsey, Allen og Bale har han også Harry Wilson, som er på lån fra Liverpool til Bournemouth, og Manchester United-spilleren Daniel James i troppen.

Vertene har vunnet fire av de fem siste kampene her, det er bare Kroatia (1-1) som har tatt poeng fra dem i Wales. Samtidig har gjestene tapt fire av de fem siste kampene mot Wales. Jeg tror at Ryan Giggs og karene hans vinner denne kampen og tar seg til EM-sluttspillet.

Ungarn har ligget under til pause i to av de tre bortekampene i gruppespillet, mens Wales har ledet til pause i fire av de syv siste EM-kvalikkampene. Jeg tror at Wales vil gi gass fra start. Derfor har jeg tro på at de leder både til pause og til fulltid. Et slikt scenario gir 2,50 i odds. Det er ok som singelspill.

