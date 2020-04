Herlig odds på hjemmeseier

Vi tror Energetik vinner søndagens toppoppgjør mot byrival FC Minsk.

De fleste fotball-ligaene i verden er stengt ned på grunn av koronaviruset, men ikke i Hviterussland. Der har ligaen vært i gang i to uker, og denne helgen spilles den tredje serierunden i Vysshaya Liga. Søndag spilles det tre kamper i den hviterussiske toppdivisjonen. Blant annet toppoppgjøret mellom Energetik-BGU Minsk - FC Minsk.

Toppoppgjør. Det er bare målforskjellen som skiller Energetik-BGU og FC Minsk før søndagens byderbyet på RCOP-BGU Stadium. Begge lagene har vunnet de to første ligakampene, men gjestene topper tabellen på flere scorende mål enn Energetik.

Vertene har forsterket laget

Energetik-BGU Minsk unngikk nedrykk sist sesong etter en sterk sluttspurt, hvor de tok 17 poeng på de åtte siste kampene. De har startet 2020-sesongen på imponerende vis I første serierunde slo de storlaget BATE Borisov 3-1 hjemme. Jasur Yakhshiboev scoret to mål og Dusan Bakic fastsatte sluttresultatet til 3-1 på tampen av kampen. .Vladimir Belyavskis mannskap vant 1-0 mot nyopprykkede Ruh Brest. Daniil Miroshnikov ble matchvinner da han nikket inn hjørnesparket fra Jasur Yakhshiboev like før pause.

Hele fire spillere debuterte for Energetik-BGU mot BATE, og tre av dem leverte en solid prestasjon. Venstrebacken Artem Sokol, kantspilleren Jasur Yakhshiboev og spissen Junior Atemengue har alle bidratt til å heve nivået på hovedstadslaget. Uzbekeren Jasur Yakhshiboev har vært den viktigste forsterkningen. Han har vært aktiv i de to første kampene med to scoringer og én målgivende. Midtbanen hos Energetik-BGU er meget sterk med liberianeren David Tweh og kaptein Aleksey Nosko.

Marerittstart som hovedtrener

40-åringen Andrey Razin, som tok over FC Minsk i januar i fjor, fikk en marerittstart som hovedtrener. FC Minsk vant ingen av de ti første ligakampene sist sesong. Denne sesongen har startet bedre. FC Minsk banket Belshina 3-1 i serieåpningen. De havnet bakpå tidlig, men snudde kampen med tre scoringer i andre omgang av Oleksandr Vasyliev, Vladimir Khvashchinski og Dmytro Ryzhuk.

Søndagens kamp blir det andre byderbyet på rad for FC Minsk. Forrige helg slo de storebror Dinamo Minsk 3-2 på hjemmebane i en svært underholdende kamp. De ledet 3-0 etter de første 45 minuttene, og seieren virket å være i boks da Dinamo ble redusert til ti mann i det 58. minutt, men matchen tok en overraskende vending. Minsk slapp inn to mål i løpet av tre minutter, og dermed ble det ti nervepirrende sluttminutter. Men de klarte å ro seieren i land.

I Hviterussland spilles det fortsatt fotball, men supporterne tar sine forholdsregler. (AP Photo/Sergei Grits) Foto: Sergei Grits (AP)

Nysigneringene Dmytro Ryzhuk og Aleksey Zaleskiy fortsetter trolig i midtforsvaret. 18-åringen Dmitri Prishchepa er tilbake i Minsk etter å ha vært utlånt i seks måneder til Zenit St. Petersburg II. Midtbanespilleren Oleg Evdokimov manglet i forrige uke. Det er usikkert om han spiller søndagens match.

Energetik-BGU har statistikken på sin side

Energetik-BGU har vunnet tre av de siste fem kampene mot hovedstadsrivalene. Sist sesong vant Energetik-BGU spilte lagene 3-3 på RCOP-BGU Stadium, men på bortebane vant Energetik hele 6-1. De lå under 1-0 etter fem minutter, men slo brutalt tilbake. Fire mål av Ilya Shkurin og ett mål hver av David Tweh og Arseni Kontsedailov sørget for et vanvittig comeback.

Energetik-BGU er stinn av selvtillit etter seire i de to første kampene. De har en bedre midtbane enn gjestene. David Tweh og Aleksey Nosko holder et høyt nivå. Kantspilleren Jasur Yakhshiboev er i kjempeform og Jérémy Mawatu og den kamerunske kraftpluggen Junior Atemengue er vanskelige å stoppe offensivt. Minsk er et bedre lag enn i fjor, men vi tror de taper her.Oddsen på hjemmeseier er flotte 2,70. Det er spillbart.