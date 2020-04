Herlig odds på ny nedtur for storklubben

Storklubben BATE Borisov er ikke friskmeldt.

De fleste fotball-ligaene i verden er stengt ned på grunn av koronaviruset, men i Hviterussland ruller fotballen videre. Lørdag spilles det tre kamper i den hviterussiske toppdivisjonen for menn.

FC Gorodeya - BATE Borisov 5,50 - 3,35 - 1,55 U (spillestopp lørdag kl. 1555)

Gorodeya tapte de to første kampene denne sesongen. I serieåpningen gikk de på et 0-1-tap borte mot Vitebsk, og deretter tapte de 0-2 hjemme mot Shakhtyor. I begge kampene var de tamme offensivt, men nå har det snudd for Gorodeya.

Etter tre strake seire har laget klatret opp til sjetteplass på tabellen. Den første seieren for Oleg Radushkos mannskap kom borte mot Belshina. En scoring på frispark fra Lazar Sajcic ble kampens eneste mål. Gorodeya fulgte opp med å vinne 1-0 hjemme mot storlaget Dinamo Minsk, takket være en tidlig straffescoring fra Sergey Arkhipov. Forrige helg tok de en sterk 1-0 på bortebane mot daværende serieleder Energetyk-BGU Minsk.

Gorodeya-spillerne har ikke fått lønn

De ble presset bakpå i Minsk, men scoret på en kontring. Andrey Sorokin scoret på voley etter et innlegg fra Lazar Sajcic. Dmitri Baiduk kunne doblet ledelsen i det 78. minutt, men sluttresultatet ble 1-0.

Gorodeya mangler fortsatt Artem Arkhipov, som er strandet i Russland på grunn av koronakrisen, men hans fravær har ikke ødelagt for laget i april. Spissen scoret åtte mål på 13 kamper sist sesong. Forsvarsspilleren Semen Shestilovski har startet de to siste kampene, og han får antakeligvis fornyet tillit i lørdagens kamp. Den defensive midtbaneposisjonen kan bli et problem. Yuri Volovik er ute med skade, og Andrey Sorokin er usikker.

Manager Oleg Radushko avslørte nylig at spillerne hans ikke hadde fått lønn for de to siste månedene, men det har tydeligvis ikke skadet moralen i laget.

BATE sliter borte mot Gorodeya

Storklubben BATE Borisov, som vant 13 seriemesterskap på rad før de sist sesong endte på andreplass bak Dinamo Brest, har fått en treg start på sesongen. De tapte de to første kampene. I første serierunde gikk storklubben på et pinlig 1-3-tap mot Energetyk, hvor forsvarsspilleren Zakhar Volkov ble den store syndebukken med to tabber. Han ble plassert på benken i neste kamp mot Slavia Mozyr, men det hjalp ikke BATE tapte igjen.

I tredje serierunden var BATE tilbake på hjemmebane, hvor de slo Ruh Brest 1-0. Tilbake på bortebane tapte BATE 0-1 mot Slavia Mozyr i semifinalen i den hviterussiske cupen. Presset på den ferske manageren Kirill Alshevskiy lettet noe etter at de banket Minsk 3-0 i den fjerde serierunden, men i forrige serierunde skuffet storlaget igjen da de bare klarte 0-0 hjemme mot Torpedo-BelAZ Zhodino. De skapte massevis av sjanser, og Pavel Nekhajchik brente til og med et straffespark.

Aleksandar Filipovic er ute med en skade han pådro seg i kampen mot Minsk. Jakov Filipovic er fortsatt ikke fullt ut restituert, og spiller heller ikke lørdagens kamp.

BATE Borisov har vunnet seks av de siste ti kampene mot Gorodeya, men de har levert de beste resutatene på hjemmebane. Storklubben har faktisk ikke vunnet noen av de fire siste bortekampene mot Gorodeya.

Gorodeya står med seier i de to siste hjemmekampene mot BATE, og jeg mener de er undervurdert i denne kampen.

BATE Borisov må tenke på cupen

BATE Borisov har tross alt tapt tre av fire bortekamper denne sesongen, og de virker ikke å være på samme nivå som tidligere. De har også en viktig semifinale i cupen i neste uke, og det kan påvirke hvilke lag manager Kirill Alshevskiy stiller med i denne bortekampen.

Gorodeya er i god form, og jeg tror de kan klare å ta ett poeng i denne kampen. BATE har ganske sikkert semifinalen i cupen i bakhode. Der må de vinne etter å ha tapt første kampen mot Slavia. BATE nøyer seg med ett poeng mot Gorodeya. 3,35 på uavgjort er spillbart.

