Herlig odds på Swansea

Vi har en herlig midtuke foran oss på Langoddsen og allerede tirsdag er det åtte kamper fra Champions League på langoddsprogrammet. I tillegg er det midtukerunde i Championship i England og det spilles sju kamper i kveld. Også i League One og League Two er det midtukerunder, ergo er det et omfattende program i kveld. Legg så til 10 kamper i NHL natt til onsdag og tirsdag kveld er det kamp i Get-ligaen mellom Manglerud Star og Storhamar.

Swansea - Brentford H 2,40 (spillestopp kl 20.40)

Swansea har innledet strålende og ligger på 3. plass med 22 poeng. De tapte riktignok hjemme mot Stoke nest sist, men det lå i kortene at Stoke før eller siden kom til å vinne en fotballkamp igjen. 1-1 borte mot Barnsley lørdag. Totalt 3-1-2 hjemme i Wales og Swansea har fått en veldig mye bedre start på denne sesongen, enn de gjorde i fjorårssesongen som var den første i Championship etter nedrykket fra Premier League sesongen 2017/18. Forsvarsspilleren Joe Rodon måtte ut med skade mot Barnsley lørdag, men manager Steve Cooper har godt håp om at han blir friskmeldt til kveldens kamp.

Brentford med svake 3-9-11 på bortebane forrige sesong og svake 2-0-4 hittil denne sesongen. Spiller fin fotball, men er klart best hjemme. Snudde 0-2 underlege, til 3-2 seier hjemme mot Millwall lørdag og Brentford ligger på 13. plass med 15 poeng. Brentfords nye spiss Nikos Karelis måtte ut med skade mot Millwall og er usikker til kveldens kamp. Sergi Canose er langtidsskadd, mens forsvarsspillerne Luka Racic og Mads Bech Sorensen begge er tilbake i trening, men neppe aktuelle i kveld.

Formidable 12-5-1 i 18 tilsvarende serieoppgjør i Wales og 3-0 til Swansea i tilsvarende oppgjør sist sesong. 2,40 på hjemmeseier i kveld er flott odds og spilles.

