Herlig V65-omgang på Leangen

En ubeseiret treåring blir vår V65-banker på Leangen i kveld.

En ny herlig trav- og galoppuke står foran oss. Ukens høydepunkt er det Sørlandets travpark som står for. De har sitt sommertrav til helgen og lørdagens V75 byr både på Gulljackpot og NM for kaldblodshester. Søndag er det internasjonal V75 fra Axevalla med Stochampionatet.

Men allerede mandag kveld er det klart for stor jackpotomgang i V64-spillet på Solvalla. Her venter det 1 370 603 SEK ekstra i sekserpotten. På Leangen er det klart for en flott V65-omgang i kveld. Mandagen innledes med V4-lunsj fra Skellefteå.

I denne artikkelen skal vi dog heretter konsentrere oss om Leangen og kveldens V65-omgang. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55. V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.02. En ubeseiret treåring blir min V65-banker i kveld.

Møter eldre hester - vinner likevel?

Det handler om 10 Langlands Høvding i V65-2. Treåringen som trenes av Vegard Lundstrøm Wolden har startet tre ganger og vært dønn overlegen hver gang. Sist i Skellefteå i Sverige der han landet på 28.9/2140 meter. I kveld er det både bilstart og sprint for første gang. Wolden tror hans hest allerede kan 25.5 på distansen og selv om han møter eldre hester, skal det være snakk om en solid vinnersjanse igjen. Jeg spekulere ikke og bruker 10 Langlands Høvding som min V65-banker på Leangen i kveld.

Tre hester gjør opp i V65-1

Kun sju hester til start i V65-1 som er et eliteløp for kaldblodshester. 3 Bokli Teddy er en naturlig favoritt og det er kanskje snakk om en bankerkandidat. Utfordres i første rekke av jevne og formsterke 7 Jardar og 5 Kringlers Viktor.

Solid debut - kan vinne nå

V65-3 er et løp i DNT's unghestserie for varmblods og et knippe fine treåringer kommer til start. 6 Playtakethewave gjorde en strålende debut til andre bak storfavoritten The Normal One under NM-helgen på Leangen. Står spennende til på strek i kveld og blir min favoritt i et løp der jeg markerer for fem hester på de fleste V65-forslagene.

Bunnsolid sist - vinner i kveld?

Fire hester skiller seg klart ut i V65-4/V5-1, der seiersmaskinen 12 Vill Jerven blir spillefavoritt. Men han skal hente 20 meter på en formsterk 8 Arkan, som leverte en strålende sisterunde til andreplass forrige mandag, etter startgalopp. Blekkan-traveren er ei knallform og blir min favoritt i V65-4/V5-1.

Dobbel Dalen i DD-løpene

Dag-Sveinung Dalen er som vanlig godt forspent med vinnersjanser på Leangen. 12 Vill Jerven i V65-4 og 7 The Last Ticket i V5-4 blir begge favoritter i sine løp. Men også i DD-løpene kusker Dalen mine favoritter. I V65-5/DD-1 skal han ha god vinnersjanse med kapable 6 Rocket Man.

I V65-6/DD-2 trolig enda bedre vinnersjanse med 6 Alonso Sol. Som enkelt slo noenlunde samme motstand i seiersløpet sist. Feilfritt må det være topp sjanse påny og 6 Alonso Sol blir min DD-banker på Leangen i kveld.

