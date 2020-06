Hertha Berlin er ikke sjanseløs mot Borussia Dortmund

Hertha Berlin er i form og tok poeng borte mot Dortmund forrige sesong. Vi garderer derfor Borussia Dortmund på lørdagens tippekupong.

Lørdagens tippekupong består av åtte kamper fra Bundesliga og fire kamper fra danske superliga. Kun fem av kampene spilles lørdag, de resterende sju spilles søndag. Bonuspotten vokser og er på ca 1 mill kr, innleveringsfristen er lørdag kl 15.25.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 1800. Lever kupongen her!





1. Borussia Dortmund - Hertha Berlin

Fem serierunder gjenstår av Bundesliga. 0-1 tapet hjemme for Bayern München forrige tirsdag ødela nok gullmulighetene for Borussia Dortmund. De slo riktignok tilbake med en overbevisende 6-1 seier borte mot Paderborn søndag, men fem runder før slutt er det sju poeng opp til Bayern. Erling Braut Haaland var ute med skade mot Paderborn, men skal være friskmeldt. I følge kicker.de starter han mest trolig på benken i lørdagens kamp. 10-3-0 på hjemmebane utenom tapet mot Bayern München. Mark Hummels soner karantene for gule kort, mens Marco Reus er ute med skade.

Hertha Berlin hadde åpenbart veldig godt av coronapausen. Per Ciljan Skjelbred og hans lagkamerater har tatt ti poeng på de fire seriekampene som er spilt etter pausen. Solide 2-2 mot RB Leipzig i forrige bortekamp. Ligger på 9. plass med 38 poeng og har kun fire poeng opp til Wolfsburg på 6. plass som gir Europa League. Brukbare 5-5-4 på bortebane.

Dortmund hadde råsterke 14-2-1 på hjemmebane forrige sesong, en av kampene de ikke vant var den mot Hertha Berlin. Den kampen endte 2-2. Med tanke på prosentene er det interessant å ta med en halvgardering i denne, ikke minst med tanke på formen til Hertha Berlin. HU.

2. Bayer Leverkusen - Bayern München

Flotte 7-1-1 på de ni siste seriekampene for Leverkusen, og tapet kom overraskende nok hjemme mot forrige tirsdag (1-4. Slo tilbake med 1-0 seier borte mot Freiburg forrige fredag. Ligger på 5. plass med 56 poeng, det er a poeng med Borussia Mönchengladbach på den meget viktige 4. plassen (som gir Champions League). Samtidig er det kun to poeng opp til RB Leipzig på 3. plass. 7-4-3 totalt på hjemmebane. Lars Bender er ute med skade, ellers ser det bra ut med mannskapet.

Bayern München med formidable 14-1-0 på sine 15 siste seriekamper og har skaffet seg sju poengs ledelse ned til Borussia Dortmund på 2. plass. Tok sin åttende strake ligaseier da Fortuna Düsseldorf ble smadret 5-0 hjemme forrige lørdag. Bunnsolide 10-2-2på bortebane. Philippe Coutinho, Süle og Tolisso er de viktigste fraværene, men Bayern har en bred stall.

3-1, 1-3 og 0-0 i tilsvarende kamp de tre foregående sesongene. Bayer Leverkusen er kapable til å vinne denne. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

3. RB Leipzig - Paderborn

RB Leipzig har skuffet med kun å klare uavgjort i sine to spilte hjemmekamper etter coronapausen, mens begge bortekampene er vunnet overbevisende. Ligger på 3. plass med 58 poeng, det skiller kun to poeng ned til Bayer Leverkusen på 5. plass. Husk at de fire beste i Bundesliga får Champions League-plass. 7-6-1 på hjemmebane betyr at "kun" halvparten av hjemmekampene er vunnet.

Tabelljumbo Paderborn holdt Borussia Dortmund til 0-0 til pause i søndagens hjemmekamp, men endte med å tape 1-6 etter en fryktelig andreomgang. Tre strake poengdelinger før det. Står med totalt 19 poeng og har åtte poeng opp til Fortuna Düsseldorf på kvalikplass når fem serierunder gjenstår. Totalt 2-5-7 på bortebane.

RB Leipzig blir nok lørdagskupongens aller største favoritt. Det er vanskelig å argumentere for annet enn hjemmeseier. H.

4. Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim

Etter seks kamper uten tap, ble det som ventet stopp mot Bayern München for Uwe Röslers lag. Det endte 0-5 på Allianz Arena i München forrige lørdag. Fortuna Düsseldorf ligger dermed fortsatt tredje sist og på kvalifiseringsplass med 27 poeng, men det er kun ett poeng opp til Mainz på sikker plass. Forsvarsspilleren Kaan Ayhan er tilbake fra karantene lørdag og ellers er det få skader i mannskapet. Moderate 4-4-6 på hjemmebane.

Etter en svak periode med 0-3-4 på sju kamper, kommer nå Hoffenheim fra to strake seire. 3-1 hjemme mot FC Köln forrige onsdag, ble etterfulgt av 1-0 seier borte mot Mainz forrige lørdag. Ligger på 7. plass med 42 poeng, og er a poeng med Wolfsburg på 6. plass. Sjetteplassen gir Europa League. Den viktige spissen Andrej Kramaric er fortsatt ute med skade. Hoffenheim med klart godkjente 6-5-3 på bortebane.

Fortuna Düsseldorf trenger poeng og unngår tap? HU.

5. Eintracht Frankfurt - Mainz

Hjemmelaget innledet med å tape 2-5 borte mot Bayern München i den første seriekampen etter coronapausen, men har slått tilbake med sju poeng på de tre neste seriekampene. Overbevisende 3-0 borte mot formsterke Werder Bremen onsdag kveld. De sju poengene har gjort at laget har avansert til 11. plass med 35 poeng. Det skiller åtte poeng ned til kvalikplassen. Godkjente 6-4-4 på hjemmebane.

Mainz med kun to poeng på sine fire første seriekamper etter coronapausen og ligger fjerde sist med kun 28 poeng. Det er ett poeng ned til Fortuna Düsseldorf på kvalifiseringsplassen. Totalt 4-2-8 på bortebane.

Eintracht Frankfurt blir markert på litt over 60 prosent, vi utelukker ikke helt bortepoeng. HU.

6. Werder Bremen - Wolfsburg

Denne kampen spilles søndag. Etter å ha tatt sju poeng på sine tre første seriekamper, ble det buklanding for Werder Bremen hjemme mot Eintracht Frankfurt onsdag kveld og 0-3 tap. Det var et skudd for baugen for nedrykkstruede Werder Bremen som ligger nest sist og på direkte nedrykksplass fem serierunder før slutt. Med 25 poeng er det likevel kun to poeng opp til kvalikplassen og tre poeng opp til sikker plass. Har vært fryktelig svake på hjemmebane med kun en seier hittil (1-3-10).

Variable takter av Wolfsburg etter coronapausen med to seire og to tap. Sterk 4-1 seier borte mot formsterke Bayer Leverkusen forrige tirsdag, ditto skuffende 1-2 tap hjemme for Eintracht Frankfurt sist lørdag. Holder den viktige 6. plassen (som gir Europa League), men kun målforskjellen skiller ned til Hoffenheim på 7. plass. Sterke 7-3-4 på bortebane.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende. Uavgjort gynner egentlig ingen av lagene. HB.

7. Union Berlin - Schalke 04

Denne kampen spilles søndag. Nyopprykkede Union Berlin innledet sesongen bra, men står nå med kun to poeng på de seks siste seriekampene og kun ett poeng på de fire spilte seriekampene etter coronapausen. Ligger på 14. plass med 31 poeng og har kun fire poeng ned til Fortuna Düsseldorf på kvalifiseringsplassen. Ustabile 6-2-6 på hjemmebane.

Fullstendig kollaps for Schalke 04 som står med 0-4-7 på sine elleve siste seriekamper og har tapt samtlige fire seriekamper etter coronapausen. Men hadde en veldig god start på sesongen og ligger på 10. plass med 37 poeng og havner ikke i nedrykkstrøbbel tross den meget magre poengfangsten på våren. 4-4-6 totalt på bortebane.

Møte mellom to formsvake lag her, hjemmelaget trenger poengene mest. H.

8. Augsburg - FC Köln

Denne kampen spilles søndag. Kun en seier på de ni siste seriekampene for Augsburg (1-2-6). Med 31 poeng er det kun fire poeng ned til Fortuna Düsseldorf på kvalifiseringsplassen. Fire poeng er tatt på de fire spilte etter coronapausen. 3-0 seier borte mot Schalke 04 tredje sist, men skuffende med kun 0-0 hjemme mot tabelljumbo Paderborn i forrige hjemmekamp. Brukbare 5-4-5 på hjemmebane.

Etter en flott periode før coronapausen, har det kun blitt to poeng for FC Köln på de fire spilte seriekampene etter coronapausen. Dette til tross for at tre av kampene er spilt på hjemmebane. Ligger på 12. plass med 34 poeng og har vært svake borte denne sesongen med 4-1-9 totalt.

Augsburg tar et langt steg mot fornyet kontrakt med tre poeng søndag og får vår fulle tillit. H.

9. FC Nordsjælland - FC Midtjylland

De fire siste kampene på lørdagskupongen er hentet fra dansk superliga og samtlige av disse spilles søndag.

Det er siste serierunde i grunnserien og serien deles i to etter denne runden. De seks øverste går til Champions Group, mens de åtte nederste (som igjen deles i to) går til Relegation Group. FC Nordsjælland ender topp seks og ligger på 5. plass før siste runde med 41 poeng. Flott 2-0 seier borte mot Silkeborg i den ene spilte seriekampen etter coronapausen. Solide 7-3-2 på hjemmebane. Jonathan Amon er ute med langtidsskade, og også Isaac Atanga og Ibrahim Sadiq er ventet å miste søndagens kamp.

FC Midtjylland hadde 12 poengs ledelse ned til FC København før serien startet opp igjen sist helg. Røk da på et meget overraskende 0-1 tap hjemme mot AC Horsens. Kristian Riis, Gustav Isaksen og Oliver Olsen, mens tidligere Sarpsborg 08 spiller Ronnie Schwartz er ventet tilbake søndag etter å ha mistet kampen mot Horsens. Formidable 11-1-0 på bortebane.

Det står 0-1-4 på de fem siste tilsvarende i Farum. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. FC København - Randers

4-1 seier borte mot Lyngby for Ståle Solbakken og FCK når den danske superligaen startet opp igjen sist helg. I og med at serieleder FC Midtjylland tapte sin hjemmekamp, er det nå "kun" ni poeng opp for FCK. Har sløst vekk for mange poeng borte (7-1-5) hittil denne sesongen, men hjemme i Parken har laget levert med 10-1-1. Jonas Wind, Nicolai Boilesen og Dame N'Doye er fortsatt skadet.

Randers hadde alle muligheter til å komme topp seks før de to avsluttende serierundene. Men tapte overraskende nok 0-1 hjemme for Hobro sist helg og dermed er håpet mer eller mindre ut. Ligger på 7. plass med 35 poeng og har tre poeng opp til Aalborg på 6. plass. I tillegg har Randers sju mål dårligere målforskjell. Må således vinne stort borte mot FCK i tillegg til at Aalborg taper sin kamp. Med tanke på at laget har svake 3-2-7 på bortebane, ser det ut som en helt håpløs oppgave.

FCK blir store favoritter og skal innfri. H.

11. Aalborg - AGF Aarhus

Aalborg med et meget viktig bortepoeng mot Esjberg sist helg, ikke minst siden Randers tapte sin hjemmekamp mot Hobro. Holder 6. plassen og har tre poeng ned til Randers på 7. plass før den siste runden og samtidig klart bedre målforskjell. Solide 7-2-3 på hjemmebane. Tom van Weert er tilbake etter karantene, men nå må Mathias Ross sone karantene.

AGF Aarhus på en flott 3. plass med 44 poeng og blir å finne i Champions Group utover sommeren. 1-0 seier hjemme mot Odense når den danske superligaen startet opp igjen forrige helg. Forsvarsspilleren Casper Højer må sone karantene, ellers har trener David Nielsen skadefritt mannskap.

Aalborg har seks poeng opp til Aarhus før søndagens kamp og med seier er laget med for fullt i kampen om bronsemedaljene, det skal tross alt spilles ti serierunder i mesterskapsserien. H.

12. AC Horsens - Brøndby

AC Horsens overrasket stort med å slå FC København 1-0 borte i den siste seriekampen før coronapausen og smalt til med å slå serieleder FC Midtjylland 1-0 borte i den første serierunden etter coronapausen. Bo Henriksens "drænge" er likevel kun på 9. plass med 31 poeng. Bjarke Jacobsen og Ayo Simon Okosun sonet begge karantene mot FC Midtjylland, de er tilbake søndag. Ustabile 5-1-6 på hjemmebane.

Brøndby med 1-0 seier hjemme mot Sønderjyske tirsdag kveld og ligger på 4. plass med 42 poeng og er klar for mesterskapsserien og kampen om bronse. Det er kun to poeng opp til AGF Aarhus på 3. plass. Kevin Mensah måtte ut med skade mot Sønderjyske og blir borte et par uker. Joel Kabongo og Kasper Fisker er begge tilbake etter langtidsskader, mens den tidligere Stabæk-spilleren Tobias Børkeeiet fremdeles er ute med skade. Brøndby med svake 4-2-6 på bortebane.

Det står 0-2-2 på de fire siste tilsvarende i Horsens. Vanskelig kamp dette. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Borussia Dortmund — Hertha Berlin HU

2. Bayer Leverkusen — Bayern München HUB

3. RB Leipzig — Paderborn H

4. Fortuna Düsseldorf — Hoffenheim HU

5. Eintracht Frankfurt — Mainz HU

6. Werder Bremen — Wolfsburg HB

7. Union Berlin — Schalke 04 H

8. Augsburg — FC Köln H

9. FC Nordsjælland — FC Midtjylland UB

10. FC København — Randers H

11. AaB — AGF Aarhus H

12. AC Horsens — Brøndby U

432-rekker:

1. Borussia Dortmund — Hertha Berlin HU

2. Bayer Leverkusen — Bayern München HUB

3. RB Leipzig — Paderborn H

4. Fortuna Düsseldorf — Hoffenheim HU

5. Eintracht Frankfurt — Mainz HU

6. Werder Bremen — Wolfsburg HB

7. Union Berlin — Schalke 04 H

8. Augsburg — FC Köln H

9. FC Nordsjælland — FC Midtjylland HUB

10. FC København — Randers H

11. AaB — AGF Aarhus H

12. AC Horsens — Brøndby HUB