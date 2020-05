Hertha Berlin slår Union Berlin i byderbyet

Ny trener-effekten fortsetter for Hertha Berlin i byderbyet fredag kveld.

Fotballen er begynt å rulle igjen flere steder i verden. Fredagen oddsprogram byr på kamper fra Sør-Korea, Hviterussland og fra tysk Bundesliga og 2 Bundesliga.

Hertha Berlin - FC Union Berlin 2,20 - 3,15 - 3,00 H (spillestopp fredag kl. 20.25)

Det har vært en turbulent sesong for Hertha Berlin - både på og utenfor banen. Spiss-legenden Jürgen Klinsmann kom inn som trener i slutten av november 2019. Etter bare ti uker i jobben fant han ut at det var best å gi seg.

Bruno Labbadia ble ansatt 13. april. Dermed ble han den fjerde treneren til Hertha Berlin denne sesongen etter Ante Čović, Alexander Nouri og Klinsmann. Lagets nye trener fikk en god start forrige helg, da Hertha Berlin slo Hoffenheim 3-0 på bortebane. Hovedstadslaget tok ledelsen på et selvmål, før Vedad Ibisevic og Matheus Cunha satte inn henholdsvis 2-0 og 3-0. Arne Maier ble byttet inn i andre omgang og traff treverket på overtid.

Hertha-spillere brøt smittevernreglene

Etter kampen vakte bildene av Hertha Berlin-duoen Dedryck Boyata og Marko Grujic tette kontakt under en cornersituasjon reaksjoner. Det ut som om Boyata enten kysser lagkameraten på kinnet, eller hvisker ham i øret. Hertha har fra før suspendert stjernen Salomon Kalou etter at han filmet seg selv og andre spillere mens han brøt en rekke smittevernregler i garderoben.

Uansett: Det var en viktig seier for Hertha som har spilt uavgjort mot bunnlagene Fortuna Düssedorf (3-3) og Werder Bremen (2-2) i de to siste kampene før koronapausen. Mot Fortuna lå de under 0-3 etter de første 45 minuttene, men tre scoringer i andre omgang reddet ett poeng. Også mot Werder Bremen slet de i starten av kampen. Allerede etter seks minutter ledet Werder 2-0 på Olympiastadion, men Hertha kjempet seg inn igjen i kampen og klarte 2-2.

På Olympiastadion har Hertha Berlin slitt denne sesongen. De står uten seier i de seks siste hjemmekampene, og det er snart et halvt år siden de vant en ligakamp i Berlin. Sist de tok tre poeng hjemme viste kalenderen 14. desember, da vant de 1-0 mot Freiburg.

Union Berlin sliter på bortebane

Fredag er det klart for byderby i Berlin. Da jakter Hertha revansj. Union Berin vant det første Berlin-derbyet. Sebastian Polter scoret på straffespark i det 87. minutt og sørget for en historisk seier til Union, men det var på Stadion An der Alten Forsterei. Seks av ni Bundesliga-seire har kommet på hjemmebane denne sesongen. På bortebane derimot har de vært svake. De har bare tatt elleve poeng på 13 kamper, og borteseirene har kommet mot Mainz, Werder Bremen og Eintracht Frankfurt som alle ligger på nedre halvdel av tabellen.

Den nyopprykkede klubben har tapt fire av de siste seks bortekampene, og de har sluppet inn til sammen 13 mål i tapene mot Fortuna Dusseldorf, RB Leipzig, Borussia Dortmund og nylig mot Freiburg. Union ligger likevel midt på tabellen.

Skader og lagnyheter

Herthas januarsignering Krzysztof Piatek ble plassert på benken av Bruno Labbadia, og spissen starter antakeligvis på benken igjen fredag. Per Ciljan Skjelbred kan miste plassen sin på midtbanen til Vladimir Darida som er tilbake etter supensjon. Forsvarsspilleren Karim Rekiki og angriperen Marius Wolf er fortsatt ute hos Hertha.

Union Berlin er svekket defensivt. De mangler den viktige midtstopperen Keven Schlotterbeck. Han er suspendert og går glipp av Berlin-derbyet. Toppscorer Sebastian Andersson er ventet tilbake i startelleveren, og det vil gi dem et boost offensivt. Grischa Prömel kan miste plassen til Christian Gentner etter en svak kamp mot Bayern. Spissen Shiraldo Becker er fortsatt på skadelisten.

Hertha er ubeseiret i tre kamper på rad etter sist helgs 3-0-seier mot Hoffenheim. Hovedstadslaget virket bedre organisert defensivt i den første kampen til Bruno Labbadia, og det trengs for gjestene har svenske Sebastian Andersson på topp. Angriperen har scoret elleve ligamål så langt. Vi tror han og Union-laget taper på Olympiastadion. Oddsen på hjemmeseier er 2,20.

