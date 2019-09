Historien gjentar på St. Mary's

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er et fyldig langoddsprogram denne fredagen. Det spilles kamper i tysk 1. Bundesliga, i italiensk Serie A og i spansk La Liga. Godbiten er sørkystderbyet i Premier League mellom Southampton og Bournemouth. Ellers er Emil Hanssons Hannover i aksjon i 2. Bundesliga, og det er også interessante oppgjør både i Allsvenskan og i dansk Superliga. På ishockeyfronten er det drøssevis med kamper fra blant annet Finland, Tsjekkia, Sverige, Tyskland og Sveits.

Southampton - Bournemouth U 3,45 (spillestopp kl 20.55)

Brukbar start for begge disse lagene som har identiske 2-1-2 på de fem første seriekampene. Sterk borteseier for Southampton mot Sheffield United sist lørdag, men matchvinneren i den kampen Moussa Djenepo er ute med skade til kveldens kamp. Southampton har vært involvert i nedrykkstriden de siste sesongene, men har etter å tapt de to første seriekampene denne sesongen, nå tatt sju poeng på de tre siste seriekampene. Moderate 5-8-6 hjemme på St. Marys forrige sesong.

Bournemouth var et soleklart objekt for oss hjemme mot Everton søndag og Joshua King og hans lagkamerater innfridde til fulle og vant 3-1. Det var sesongens andre seier for Bournemouth som har ett tap og en seier på sine to spilte bortekamper denne sesongen. Bortelaget har vært plaget av en del skader i innledningen, men Simon Francis og Lloyd Kelly var begge involvert i U21-laget tirsdag. Sommersigneringen Arnaut Danjuma er fortsatt ikke friskmeldt, ei heller David Brooks og Dan Gosling.

Det endte 3-3 i tilsvarende kamp på St. Marys forrige sesong og 2,00 på hjemmeseier i kveld frister ikke veldig. Poengdeling synes mest nærliggende og 3,45 på uavgjort blir vårt utvalgte spill i fredagens eneste Premier League-kamp.