Historien gjentar seg mellom Arsenal og Liverpool

Tre av de fire siste seriekampene mellom Arsenal og Liverpool på Emirates har endt uavgjort. Vi tror historien gjentar seg i kveld.

Kampene kommer tett i Premier League for tiden. I kveld er det fire kamper på menyen, blant dem klassikeren Arsenal - Liverpool.

NB! Onsdag er det ca 45 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Arsenal - Liverpool U 3,80 (spillestopp kl 21.10)

Arsenal stod med ti poeng på sine fire siste, før det ble 1-2 tap i London-derbyet borte mot Tottenham søndag. Ligger på 9. plass med 50 poeng og tre serierunder før slutt, er det ni poeng opp til Europa League-plass. Det kommer naturligvis ikke til å gå. Har i tillegg en særdeles viktig semifinalekamp hjemme mot Manchester City lørdag og den kampen er nok viktige enn denne. Ingen nye skader for Arsenal. Spissen Eddie Nketiah soner sin andre av tre kampers karantene etter utvisningen mot Leicester.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Liverpool sliter nok litt med motivasjonen etter at de ble seriemester. En del er nok opptatt av at Liverpool skal ta Manchester Citys poengrekord på 100 poeng fra sesongen 2017/18, men det så ikke slik ut for Liverpool-spillerne i lørdagens hjemmekamp som endte 1-1. Står med 93 poeng og må altså vinne sine tre siste for at det skal gå. James Milner og Jordan Henderson er ute for Liverpool.

0-3-1 på de fire siste tilsvarende på Emirates. Arsenal har sett bedre og bedre ut den siste tiden, mens Liverpool nok ikke har nådd helt opp til sitt beste nivå etter at det meget etterlengtede seriegullet ble sikret. 1,82 på borteseier frister veldig lite.

Det har endt uavgjort de tto foregående sesongene på Emirates og tre av de fire siste tilsvarende har også gitt poengdeling. 3,80 på at historien gjentar seg i kveld og at lagene igjen spiller uavgjort på Emirates spilles.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset