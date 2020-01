Historien gjentar seg på Old Trafford

De tre siste kampene mellom Manchester United og Burnley på Old Trafford har endt uavgjort. Vi tror på en ny jevnspilt kamp onsdag.

Det er et stort oddsprogram vi har foran oss denne onsdagen. I Premier League spilles det tre kamper, og det er to kamper fra Championship. Ellers spilles det åtte kamper fra Copa del Rey i Spania, hvor blant andre Barcelona og Real Madrid er i aksjon. Det er også en spennende kvartfinale i den italienske cupen mellom storklubbene Juventus og AS Roma. I tilegg ruller hovedrunden i håndball-EM videre derNorge blant annet møter Slovenia.

Manchester United - Burnley U 4,60 (spillestopp kl 21.10)

Manchester United tapte 0-2 mot Liverpool søndag, men verre enn tapet var det at toppscorer Marcus Rashford pådro seg et tretthetsbrudd i ryggen og er ute i to til tre måneder. Et tretthetsbrudd er et brudd som ikke oppstår som følge av akutt skade, men som følge av en overbelastning.

Rashford har scoret 19 mål denne sesongen, og har vært involvert i halvparten av Premier League-målene til Manchester United denne sesongen. At den engelske landslagsspissen er ute vil svekke Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Fra før mangler United to nøkkelspillere på midtbanen i Scott McTominay og Paul Pogba.

Manchester United har ikke imponert på bortebane denne sesongen, men hjemme har de vært vanskelige å slå. Kun Crystal Palace har vunnet på Old Trafford denne sesongen, men at for mange av kampene har endt uavgjort på hjemmebane har skapt frustrasjon. For å henge med i kampen om den viktige fjerdedeplassen er kampen mot Burnley en match Manchester United må vinne.

Men det er enklere sagt enn gjort.

Burnley har spilt uavgjort mot Manchester United på Old Trafford de tre siste sesongene, og begge gangene har de rotet vekk en 2-0-ledelse på tampen av kampen. Sist sesong scoret Victor Lindelöf 2-2-målet to minutter på overtid, og året før ordnet Jesse Lingard 2-2 i det 91. minutt.

Victor Nilsson Lindelöf er syk og ble sendt hjem fra trening tirsdag. Det er usikkert om han blir frisk til kampen mot Burnley. Dersom han ikke rekker vil enten Eric Bailly eller Phil Jones vikariere for ham i midtforsvaret. Manchester Uniteds toppscorer Marcus Rashford er definitivt ute.

Burnley har ingen nye skader før kampen på Old Trafford. Johann Berg Gudmundsson er på vei tilbake, mens Ashley Barnes er ute i minst en måned etter en brokkoperasjon.

Burnley styrket selvtilliten etter at de snudde 0-1 til -1-seier mot Leicester i helgen, og jeg har en følelse av at de kan gjøre det vanskelig for Manchester United hjemme på Old Trafford. Statistikken viser at Ole Gunnar Solskjærs menn har spilt uavgjort i de tre siste hjemmekampene mot Burnley Historien gjentar seg onsdag. Oddsen på poengdeling er 4,60.

