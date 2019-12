Historien taler for poengdeling

Angers og Marseille har spilt jevnt de siste gangene lagene har møttes i på Stade Raymond Kopa. Historien gjentar seg lørdag.

SCO Angers - Marseille 2,60 - 3,00 - 2,40 U (spillestopp kl. 1855)

Angers gikk i helgen på sitt første nederlag siden midten av oktober, da de tapte 1-3 mot Nice på bortebane. Det var en skuffende opptreden av Les Scoïstes, men de håper å slå tilbake hjemme på Stade Raymond Kopa.

Angers ligger på en overraskende tredjeplass i Ligue 1, og de har ligaens nest beste hjemmestatistikk. De har kun tapt én av åtte hjemmekamper i ligaen denne sesongen. Selv om de slapp inn tre mål mot Nice, så har Angers vært meget sterke defensivt så langt denne sesongen. De hadde fire kamper på rad uten bakengsmål før tapet mot Patrick Vieira’s mannskap.

Det er fremover på banen det ikke har klaffet for vertene de siste ukene. I starten av sesongen scoret de jevnt og trutt, men nå har de kun scoret tre ganger på de syv siste kampene i Ligue 1.

De får tøff motstand når Marseille kommer på besøk. André Villas-Boas’ mennskap flyr høyt om dagen. De står med fire seire på rad, og har klaret opp til andreplass på tabellen, fire poeng foran Angers. Den tidligere Chelsea- og Tottenham-manageren fikk det ikke helt til å fungere i starten av sesongen, men nå har de spilt seg i form. Marseille spiller god fotball, og de fortjener å være helt der oppe i toppen.

Har ikke imponert på bortebane

Les Olympiens har de siste ukene vunnet mot topplag som Lyon og Lille, i tillegg har de klarte å komme seg over snubletråder som Brest og Toulouse. I kampen mot Brest i helgen skapte de nest mest sjanser av alle lagene i en enkelt kamp i Ligue 1 denne sesongen, men de scoret likevel bare to ganger.

Marseille har kun vunnet én av de fire siste bortekampene, og oppgjørene mot Angers har vært jevnspilte de siste sesongene.

Statistikken viser at fem av de seks serieoppgjør mellom disse to lagene de tre foregående sesongene har endt med poengdeling. 3,00 på nok en uavgjort i denne toppkampen, er klart mest aktuelt.

