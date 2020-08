Historiske Blindheim og Sotra jakter tabelltoppen

Sotra-laget til Renate Bindheim gikk på sesongens første tap forrige helg, men vi tror de slår tilbake i lørdagens kamp mot Egersund.

Sotra kan ta over tabelltoppen i 2 divisjon lørdag, men da må de vinne hjemmekampen mot Egersund. Alle kampene fra PostNord-ligaen kan du se på Direktesport.no.

PostNord-ligaen avdeling 2. Sotra var dømt nord og ned før sesongen, men Renate Blindheim har fått sving på laget.

Klubben overrasket stort da gikk til en historisk ansettelse av Renate Blindheim som hovedtrener, etter at Hiep Tran trakk seg snaut fire uker før sesongstart. Hun er den første kvinnen som leder et lag på et av landets tre øverste nivåer for herrer, og den jobben har hun gjort på en utmerket måte.

Sesongens første tap

Strilene gikk riktignok på sesongens første tap borte mot serieleder Bryne i toppoppgjøret forrige helg (2-5), men de har 16 poeng på de syv første kampene (5-1-1) og ligger på en sterk annenplass foreløpig. 2-1-0 hjemme på Straume.

Sotra-trener Renate Køppen Blindheim jubler etter seieren mot Fram i første serierunden. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Egersund ble lansert som en opprykkkandidat i avdelingen før sesongstart, men laget har skuffet stort. De ligger nede niendeplass med syv poeng til nå (2-1-4), kun ett poeng over nedrykksstreken. Poengfangsten er nok langt under hva den hardtsatsende klubben hadde kalkulert med. Nå har de tatt grep.

EIK forsterket laget

Fredag signerte EIK fotball to nye spillere. Jonas Skulstad skal styrke forsvaret, mens den tidligere Sotra SK- og Nest-Sotra-spilleren Alexander Dang skal bidra til flere mål. Mot Sotra er det kun Skulstad som er spilleklar, men trener Ojan Bijan rapporterer om en skadefri tropp.

Sist helg spite egersunderne uavgjort mot Arendal i det som ble betegnet som ble hevdet å være et steg i riktig retning. Laget står likevel uten seier i de fire siste kampene. Én seier og to tap er fasiten på bortbane til nå. Midtbanespilleren Kenneth Grande pådro seg sitt fjerde gule kort i kampen mot Arendal, og er suspendert i lørdagens kamp.

Sotra mangler fortsatt midtstopper Kristian Ree. Sotra-gutten som tidligere har trent med Brann har ikke vært på banen denne sesongen. Angriperen Samuel Narh fikk en strekk i låret i kampen mot Rosenborg 2, og er ennå ikke friskmeldt. Lars Kilen, som er nest mest scorende hos vertene, er usikker.

Var det et arbeidsuhell for Sotra sist, eller har nedturen startet? Vi tror Renate Blindheim og karene hennes slår tilbake mot et Egersund-lag som har skuffet stort. At gjestene er gjort til såpass store favoritter er muligens rett ut fra hva som var spådd før sesongen, men ikke ut fra hva som er prestert hittil i sesongen.

Uansett frister hjemmeoddsen såpass at vi setter hjemmeseier i denne.

