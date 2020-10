Hjemmesterke Odd innfrir

Odd har vunnet sju av sine ti hjemmekamper til nå denne sesongen og stort sett vært veldig solide hjemme i Skien. Lørdag kveld kommer Sarpsborg 08 på besøk til Telemark.

Odd er fortsatt med i medaljekampen etter at bunnlaget Aalesund ble slått 3-0 på bortebane forrige helg. Nå venter to hjemmekamper på fire dager for Skiens-klubben. Først ut er Sarpsborg 08.

Det endte 3-0 her sist sesong, mens Sarpsborg 08 vant det omvendte oppgjøret 2-0 mellom lagene tidligere i år. Odd så ut til å ha brukt den tre uker lange ufrivillige kamppausen godt da laget slo tabell Aalesund 3-0 borte søndag og sikret seg tre nye poeng i kampen om en medalje i Eliteserien. De ligge som nummer fem med 38 poeng før denne og har som kjent én kamp tilgode på lagene rundt seg på tabellen. Pene 7-1-2 hjemme i Skien og her returnerer også høyreback Espen Ruud etter å ha sonet karantene sist. Hagen og Semb er ute med skade, mens Lauritsen er tilbake igjen ette sin langtidsskade.

Sarpsborg 08 måtte gå poengløse av banen i søndagens hjemmekamp mot Rosenborg (1-2) til tross for at laget hadde mye av banespillet. De ligger på 10. plass med 27 poeng før turen til Skien lørdag og trenger fortsatt noen poeng til for å være helt trygge på å spille i Eliteserien også kommende sesong. 2-2-6 borte. De røk 0-3 her sist sesong. Horn har pådratt seg en ny alvorlig skade og blir dessverre borte fra fotballen i lang tid, mens Ole Jørgen Halvorsen er oppe på fire gule kort og soner. Utvik er tilbake, mens Mostafa Abdellaoue også nærmer seg et comeback etter sitt skadefravær.

Odd er normalt sett veldig solide hjemme i Skien og får tipset mot et Sarpsborg-lag som mangler blant annet Horn og Halvorsen. H.

