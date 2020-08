Hjemmesterke Strømsgodset innfrir på Marienlyst

Strømsgodset ga serieleder Bodø/Glimt kamp til døra på Aspmyra forrige helg. Hjemme i Drammen tror vi på tre nye poeng når Sandefjord kommer på besøk søndag kveld.

Det er seks kamper fra Eliteserien og seks kamper fra OBOS-ligaen på søndagskupongen denne uken. Seks av kampene (7-12) spilles mandag.

Innleveringsfristen er 17:55 søndag.



1. Rosenborg - Sarpsborg 08

Tilsvarende møte i mai forrige sesong endte med 1-0 seier til vertene og var daværende trener Eirik Hornelands første ligaseier som RBK-trener. Rosenborg har tapt begge sine to siste bortekamper mot henholdsvis Odd og Haugesund og slått Viking 3-0 på hjemmebane i mellomtiden. Det plasserer trønderne på en noe beskjeden 6. plass med 18 poeng før denne runden. De har 3-2-1 hjemme på Lerkendal så langt der tapet kom mot serieleder Bodø/Glimt. De tre siste hjemme på eget gress har alle endt med full pott. Adegbenro og Hedenstad har begge stått over de siste kampene, men kan være aktuell for troppen igjen her. Keeper Hansen og Konradsen er fortsatt ute, mens Helland soner for fire gule.

Sarpsborg 08 hadde få problemer med å slå bunnlaget Aalesund hele 4-0 hjemme forrige helg. Det betyr en 11. plass på tabellen med 14 poeng for Mikael Stahres mannskap før turen til Lerkendal søndag kveld. De åpnet som mange kanskje husker sesongen med fem strake ettmålstap, men etter den tunge starten har det blitt 4-2-1 på de siste sju. 1-1-3 borte, der seieren kom i Sandefjord forrige måned. Horn og Vetti er fortsatt ute.

Vi stoler ikke helt på dagens RBK-utgave, så det blir H på 96-rekkeren og HU på det største kupongforslaget.

2. Kristiansund BK - Start

Solid start av Kristiansund BK også denne sesongen, selv om det var en del eksperter som spådde laget en langt tøffere sesong i år enn hva tilfellet har vært de tre første årene på øverste nivå i norsk fotball. De er nummer fem med 18 poeng i øyeblikket og kommer fra to strake seire - 3-1 hjemme over Sandefjord og 2-1 borte over Viking. 2-2-1 hjemme på Nordmøre så langt. Tilsvarende møte mellom disse i 2018-sesongen endte 1-1. Keeper McDermott er ute med skade, men erstatteren Mbaye har klart seg utmerket i hans fravær.

Start røk hele 0-5 borte mot tabelltoer Molde i onsdagens framskutte kamp i Eliteserien. Dermed ble gleden kortvarig etter at sesongens første trepoenger ble innkassert da Mjøndalen ble slått med klare 3-0 hjemme i Kristiansand sist helg. Ligger på kvalikkplass med ni poeng før denne og har nå spilt én kamp mer enn de øvrige lagene i bunnstriden. 0-2-4 borte. Gjesdal er som kjent langtidsskadd, mens Aremu, Ramsland og Bringaker alle måtte stå over sist.

Naturlig å tro på Kristiansund hjemme. Det blir en H på kupongen i kamp to.

3. Mjøndalen - FK Haugesund

Mjøndalen gikk på sitt sjuende strake tap sist helg da laget røk 0-3 borte mot Start i Kristiansand. Det betyr nest siste plass med åtte poeng for Vegard Hansens mannskap som åpnet sesongen så positivt med 2-2-1 på de første fem. Har én seier og fire tap hjemme på Consto Arena før denne. 1-4 her i fjor, mens det ble 1-3 i kvartfinalen i cupen senere i sesongen. Diomande er ute med skade, mens også kaptien Gauseth har stått over de siste kampene. Betten Hansen returnerer etter å ha sonet karantene sist.

FK Haugesund har våknet til liv igjen etter tung periode og har nå sju poeng på de siste tre (2-1-0). Sist helg ble det 3-1 hjemme over Stabæk, mens de slo Rosenborg hjemme uken i forveien. Ligger nå på 10. plass med 15 poeng og har fått et lite pusterom til lagene som ligger under streken. 1-2-2 borte. Källman, Pallesen Knudsen og Leite har alle stått over de siste kampene grunnet skade og nå er også Wadji og Krygård trolig ute.

Med sju strake tap nærmer Mjøndalen seg stadig vekk en seier og med en friuke i bakhodet, så kan det fort bli poeng her. Vi helgarderer.

4. Stabæk - Odd

Stabæk har hatt en fin start på sesongen og ble også det første laget som tok poeng fra serieleder Bodø/Glimt i 2-2 kampen hjemme på Nadderud for én drøy uke tilbake. Sist søndag røk de 1-3 borte mot FK Haugesund, lagets tredje tap til nå denne sesongen (4-5-3). De er nummer sju med 17 poeng før denne runden og spilte 0-0 i tilsvarende møte her i fjor. Lagkaptein Hanche Olsen returnerer etter karantene. Moe, Kassi og Maatsen sliter med skade.

Odd slo Rosenborg 2-1 hjemme i Skien i hovedkampen forrige søndag og er inne i en fin stim med gode resultater igjen. Jan Frode Nornes co. ligger på 3. plass med 22 poeng før helgens kamper og står med tre seire og to tap på utebane til nå. Semb og Lauritsen er begge ute med skade.

Helt åpent på Nadderud. Det blir HU på 96-rekkeren og helgardering på det største kupongforslaget vårt.

5. Strømsgodset - Sandefjord

Strømsgodset ga Bodø/Glimt kamp på bortebane sist helg, men måtte reise poengløse hjem til Drammen i oppgjøret som serielederen til slutt vant 3-2. Det plasserer Godset på 9. plass med 15 poeng før denne runden. Hjemme i Drammen har det blitt 3-2-1 så langt, mens kun én av seks på utebane har endt med full pott for Henrik Pedersens lag. Tilsvarende møte i 2018-sesongen endte 2-0 sist gjestene var oppe i Eliteserien. Parr, Stengel og Mendy mangler.

Sandefjord har gjort det langt bedre enn mange forventet og slo selveste Moldes ti mann 2-1 på hjemmebane forrige helg. Det betyr 12. plass på tabellen med 13 poeng før turen til Drammen søndag. 1-0-5 borte er dog ikke egnet til å skremme, der seieren kom i serieåpningen borte mot Odd i midten av juni. Denne uken ble det forøvrig kjent at kontrakten med suksesstrener Marti Cifuentes ikke blir forlenget. Ze Eduardo er ute, mens Kurtovic, Wembangomo og Valles alle er usikre til spill.

Normalt hjemmesterke Godset får tillit hjemme på Marienlyst. H.

6. Aalesund - Viking

Motgangen bare fortsetter for tabelljumbo Aalesund som kommer fra 0-4 tap borte mot Sarpsborg 08 for nøyaktig én uke tilbake. Spørsmålet mange stiller seg er om de nyopprykkede virkelig holder nivået som skal til for å berge plassen etter at de vant OBOS-ligaen i suveren stil i fjor, men mistet flere av nøkkelspillerne foran årets sesong. De har kun slått Start hjemme (3-2) i foregående hjemmekamp og har seks poeng etter 1-3-8 på de første tolv. Det ble 1-3 da lagene møttes i OBOS-ligaen her i 2018, mens Viking vant straffesparkkonkurransen mellom disse i cupens kvartfinale i fjor på samme arena. Sæthre er ny på skadelista etter ankelbruddet han pådro seg på trening denne uken. Castro er tilbake her, men Carlsen, Mutch, Nenass og Agdestein er trolig blant de som fortsatt er ute for trener Bohinen.

Viking tok to strake seire over FK Haugesund og Sarpsborg 08 i en kort periode i juli, men etter tapene mot Rosenborg borte (0-3) og Kristiansund BK hjemme (1-2) i de to siste kampene er plutselig laget nede i sumpa igjen. Fjorårets cupmester er på 13. plass med elleve poeng før denne, to poeng foran Start på kvalikk som riktignok har én kamp mer spilt enn Stavanger-laget. 1-1-4 borte for Bjarne Berntsens mannskap som har gode minner herfra de siste par årene. De Lanlay og De Souza er tilbake igjen etter skade, men keeper Østbø, Hove, Østensen og Bjørshol er fortsatt ute og Løkberg er usikker etter smellen sist.

Meget viktig kamp for begge lag dette. Vi ender opp med UB på begge de to kupongforslagene.

7. Molde - Brann

De seks siste kampene på kupongen spilles mandag. Molde benyttet midtuken til å slå Start hele 5-0 på hjemmebane onsdag i det framskutte oppgjøret, noe som plasserer laget på 2. plass på tabellen - tre poeng bak serielederen fra Bodø med én kamp mer spilt. Har feilfrie 6-0-0 hjemme i Molde så langt. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-1, mens det ble 0-0 da lagene møttes i Bergen tidlig i oktober. Gregersen, Haraldseid, Bolly og Bjørnbak er alle ute med skade for trener Moe noe som gir bekymringer i den bakre firer. Wolff Eikrem trøbler også og er usikker, mens James sto over grunnet sykdom sist. Bredden i stallen er dog av det imponerende slaget, så fraværene har ikke satt noe stort preg på fjorårets mester så langt i sommer.

Brann sparket mandag trener Lars Arne Nilsen og den tidligere RBK-treneren Kåre Ingebrigtsen nevnes som en mulig erstatter som hovedtrener for klubben mellom de syv fjell. De røk 1-2 hjemme mot Vålerenga sist helg og er inne i en tung periode akkurat nå, så gjenstår det å se om trenerbyttet får noen umiddelbar effekt. Står med 2-1-3 borte og ligger på 8. plass med 15 poeng før turen til Molde mandag kveld. Keeper Ahamada og Rolantsson har begge stått over de siste kampene på grunn av skade.

Molde pleier å være sikkerheten selv på hjemmebane og får tillit på søndagskupongen. En H i Molde.

8. Jerv - Kongsvinger

De fem siste kampene er hentet fra OBOS-ligaens runde åtte og spilles også de mandag kveld. Jerv hentet opp 0-2 til 2-2 og fikk med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med nykommer Stjørdals-Blink mandag for én uke siden. De har ti poeng etter sju kamper (2-4-1) og ligger på 6. plass som ett av fire lag som ligger på samme poengsum. 1-2-0 på de tre første hjemme i sør. Tilsvarende møte i fjor endte 0-2.

Kongsvinger har skuffet stort til nå i år der de ligger nest sist med kun fire poeng etter sju kamper (1-1-5). De åpnet med å slå tabelljumbo HamKam på overtid på bortebane i serieåpningen, men så kom det fem strake tap før de spilte 1-1 hjemme mot Øygarden i forrige runde.

En litt sånn typisk HB-kamp. Vi tar en liten sjanse her og venter på at det løsner for Kongsvinger før eller siden.

9. Ranheim - Raufoss

Ranheim ligger på 2. plass med 15 poeng etter fem seire og to tap på de sju første kampene av OBOS-ligaen 2020. Avstanden opp til serieleder Tromsø allerede seks poeng, mens det skiller ett poeng ned til Sandnes Ulf på plassen bak etter at de røk 1-2 borte mot nettopp Sandnes Ulf mandag for én uke tilbake. Har 2-0-1 på de tre første hjemme på Ranheim, der tapet kom mot nettopp Tromsø 21. juli. Ingen nye fravær. Sist disse lagene møttes i seriesammenheng var i OBOS-ligaen i 2016.

Raufoss startet sesongen med ett minuspoeng og har dermed sju så langt etter 2-2-3 på de sju første kampene sine. Venter fortsatt på sesongens første fulltreffer på utebane (0-1-3), mens det har blitt sju av ni mulige poeng hjemme på Raufoss. I forrige runde ble det 1-1 hjemme mot Strømmen.

Ranheim har sett bra ut så langt og får tillit på søndagskupongen. H.

10. Sogndal - HamKam

Sogndal har vært som en liten jojo innledningsvis. De åpnet sesongen med to strake seire og ti mål før de gikk på tre strake tap og spekulasjonene begynte. Men, så har de slått både Raufoss hjemme og Lillestrøm 2-0 borte og optimismen og troa er igjen tilbake i saftbygda. De er nummer fire med tolv poeng etter tirsdagens seier på Åråsen og har for alvor kontakt med Ranheim på 2. plass igjen. Akor Adams er langtidsskadet og ikke aktuell.

HamKam har vært mestere i å rote bort poeng på overtid i år. De tapte de fem første kampene og i fire av de slapp de inn mål på overtid som sørget for ettmålstap. Nest sist ble det 2-2 borte mot Ullensaker/Kisa i en kamp de ledet 2-1 på overtid og sist mandag rotet de bort 2-0 til 2-2 og poengdeling hjemme mot KFUM Oslo på Briskeby. De ligger dermed sist med to poeng og fredag ble også trener Espen Olsen fjernet fra stillingen og over i en annen rolle i klubben. Keeper Ranmark og Dieserud har stått over de siste kampene.

Naturlig å gi tipset til Sogndal, selv om det er farlig å stole for mye på disse OBOS-lagene som svinger veldig i prestasjoner og resultater. H.

11. Tromsø - Sandnes Ulf

Tromsøs drømmestart på OBOS-ligaen 2020 bare fortsetter. De har vunnet sju av sju mulige så langt og står med full pott og 21 poeng. Mandag for én uke siden slo de Åsane 1-0 borte på Myrdal og avstanden ned til Ranheim på 2. plass er allerede på seks poeng. To lag rykker som kjent direkte opp og gjestene på tredje er sju poeng etter før denne.

Sandnes Ulf tok tre viktige poeng da laget slo Ranheim 2-1 hjemme i forrige runde og kunne med den seieren klatre opp på 3. plass med 14 poeng, hakk i hæl på nettopp Ranheim etter Kent Håvard Eriksens sene vinnermål i det oppgjøret. De har 1-1-1 borte, mens hjemmefasiten viser 3-1-0 for Steffen Landros mannskap. Tapet kom i forrige bortekamp mot Strømmen.

Det er vanskelig å argumntere mot serieleder Tromsø om dagen, men vi spanderer på oss en halvgardering i nord. HU på Alfheim.

12. Strømmen - Grorud

Strømmen startet sesongen med tre minuspoeng og er nå oppe på fire etter å ha vunnet to, spilt én uavgjort og tapt fire på de første sju. De slo tabelltreer Sandnes Ulf hele 4-0 hjemme på Strømmen i forrige hjemmekamp og kunne reise hjem med ett poeng fra Raufoss sist runde i oppgjøret som endte 1-1.

Grorud kan se tilbake på en positiv start med sin underholdende fotball. De har slått blant annet Sogndal og kommer fra en finfin 3-1 seier over Ullensaker/Kisa på hjemmebane for én uke siden. Det plasserer laget på 9. plass med ti poeng i øyeblikkeet. 1-1-1 er bortefasiten til nå.

Kupongens siste kamp er krevende, så her blir det likegodt HUB på det største forslaget og HB på 96-rekkeren.

