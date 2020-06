Høiland: - Jeg ser ingen grunn til at jeg ikke skal være førstevalget

Tommy Høiland vurderte å forlate Viking da klubben hentet Veton Berisha. Nå har pipen fått en helt annen lyd.

- Hva tror du om ditt lag denne sesongen, Tommy Høiland?

- Målsettingen vår er å etablere oss på øvre halvdel av tabellen, så hvis vi klarer det, skal vi være fornøyd. Vi tar sikte på øvre halvdel.

- Hvilken spiller fra ditt lag er det verdt å følge ekstra med på i år - og hvorfor?

- Adrian Pereira - fordi han er en ung, fremadstormende back som fikk gjennombruddet sitt i fjor. Han har tatt nye steg i vinter og i denne sesongoppkjøringen.

- Hvem tror du vinner Eliteserien?

- Molde. De så bra ut i fjor. Nå har de mistet Ruben (Gabrielsen) og Vegard (Forren), så det er klart at de er litt svekket på stopperplass, men kjenner jeg Molde rett, er det forsterkninger på vei.

- Hvem tror du rykker ned fra Eliteserien?

- Det vet jeg ikke. Det får vi nesten bare vente og se. Det er helt bingo å gjette sånne ting.

- Hvilken spiller tror du kommer til å bli årets store profil - og hvorfor?

- Jeg får være litt kjedelig og si Magnus Wolff Eikrem. Han har et nivå som er over de fleste andre i ligaen. Det blir vel han og Per Ciljan Skjelbred som kommer til å være et hakk over oss andre.

- Hvis du ikke kan velge egen trener, hvilken trener i Eliteserien har du størst sans for?

- Erling Moe. Jeg hadde han i Molde, og da var han bare vikar i et par måneder. Han er en veldig bra trener jeg har veldig sansen for. At han har fått muligheten er vel fortjent, og resultatene viser at det ser ut til å være et riktig valg.

- Hvis du må trekke frem ett talent i Eliteserien du har stor tro på og hvorfor, hvem velger du? (kan både være fra egen klubb eller ikke)

- Siden jeg svarte Adrian Pereira tidligere, får jeg ta Sondre Auklend denne gangen. Han er veldig ung, er veldig god med ball i beina og driblesterk. Han har litt å gå på taktisk, men det har de fleste yngre gutter, at de må lære seg når de skal slippe ballen og når de skal drible. Når han lærer seg det, kommer han til å bli meget bra.

- Hvilken bortebane i Norge liker du best å spille på?

- Jeg må si Brann Stadion. Der er det alltid bra stemning, og jeg har en god statistikk der oppe.

- Hva er det beste og verste med å leve av å være eliteseriespiller?

- Det beste er vel at du kan leve av hobbyen din og noe du synes er veldig kjekt. Det verste er egentlig at du ofrer en del. Når venner skal på hytteturer og sånn i helgene, så er det ikke akkurat slik at jeg kan være med på det. Vi ofrer litt slike ting, men det er verdt det.

- Hva er den største grunnen til at folk bør se på Eliteserien i år?

- Det er nok ingen større grunn enn andre år, men det er spillere som går ut der og gir alt. Kvaliteten er selvfølgelig lavere enn i de største ligaene, men jeg håper folk er stolte over den innsatsen vi legger ned. Vi gjør det vi kan.

- Etter cupfinaleseieren i fjor, hevdet du at det var det største du hadde vært med på som fotballspiller. Sitter du med den samme følelsen et halvt år etterpå?

- Det er selvfølgelig lett å si det rett etterpå, men jeg synes det er veldig vanskelig å rangere titler opp mot hverandre. Alle har forskjellige, positive sider. Jeg har vært med på å avgjøre og score i finaler tidligere, men den i fjor var den kuleste. Det er noe eget med å gjøre det med egen by, med en gjeng lokale gutter, som er oppvokst i disktriktet. Det er noe ekstra.

- Etter forrige sesong uttalte du at du måtte gå noen runder med deg sjøl da Viking hentet Veton Berisha fra Brann. Likevel signerte du for tre nye år. Hvorfor bestemte du deg for det?

- Det er enkelt og greit fordi jeg elsker klubben og fordi jeg har tro på at jeg kan spille meg til fast plass. Jeg ser ikke noen grunn til at jeg ikke skal være førstevalg på topp, så lenge jeg presterer, og det er opp til meg sjøl.

Merk: Etter at dette intervjuet ble gjort har Viking spilt treningskamper i 4-4-2-formasjon, med både Høiland og Berisha på topp.

- Aalesund var blant klubbene som viste interesse for deg i sommer. Var du på noe tidspunkt nær en overgang dit eller andre steder?

- Nei, det var et par tilbud, i tillegg til det Viking kom med. Man må jo vurdere de opp mot hverandre, men det var aldri noen tvil om at Viking var førstevalget.

- Da Eurosports Joacim Jonsson listet opp Eliteseriens største drittsekker i vinter, plasserte han deg på førsteplass. Hva synes du om det?

- Det skader jo ikke å skape litt blest rundt eliteserien, og det ble veldig blest rundt den lista der. Alt som er med på å lage litt blest rundt Eliteserien er bare positivt. Det trenger vi.

- Er du lei av drittsekkstempelet?

- Nei, jeg skjønner det, med den fortiden jeg har. Det er mange som har kommentert at jeg har skjerpet meg veldig de siste årene, men drittsekkstempelet henger igjen fra tidligere år. Det er ikke noe jeg tenker på, at jeg topper den lista der. Det går fint.

VIKINGS TRENINGSKAMPER:

Kamper spilt før koronapandemien:

29. januar: Tirol - Viking 1-3 (Høiland, Tangen, Bjørshol)

1. februar: Viking - LASK 0-1

9. februar: Viking - Arendal 1-1 (Sebulonsen)

16. februar: Viking - Jerv 3-2 (Furdal, Tangen, Ibrahimaj)

23. februar: Viking - Stabæk 1-3 (Ibrahimaj)

28. februar: Viking - Chayka 5-3 (Torsteinbø 2, Hove, Østensen, Høiland)

1. mars: Tromsø - Viking 1-1 (Vevatne)

6. mars: Viking - Honka 1-2 (Vevatne)

Kamper spilt etter koronapandemien:

6. juni: Sandnes Ulf - Viking 1-3 (Berntsen, Ibrahimaj, Sebulonsen 2)

10. juni: FK Haugesund - Viking 1-1 (Vevatne)

11. juni: Viking - Sandnes Ulf 5-0 (Østensen 2, De Souza, Tangen, Bell)

OVERGANGER:

INN:

Arild Østbø (Rosenborg)

Sebastian Sebulonsen (Sola)

Yann-Erik de Lanlay (Rosenborg)

Joe Bell (Virginia Cavaliers)

Veton Berisha (Brann)

Jefferson de Souza (Brodd)

UT:

Usman Sale (KuPS, Finland)

Amund Wichne (Start)

Jostein Ekeland (Sandnes Ulf)

Kristian Thorstvedt (Genk, Belgia)

Samuel Kari Fridjonsson (tilbake til Vålerenga etter lån)

Benjamin Källman (tilbake til Inter Turku, Finland etter lån)

Lasse Berg Johnsen (Raufoss)

Zlatko Tripic (Göztepe, Tyrkia)

Tord Johnsen Salte (lån til Sandnes Ulf ut sesongen)