Hollywood-skuespillerne har kjøpt denne walisiske bakgårdsklubben

Hollywood-stjernene Ryan Reynolds og Rob McElhenney fikk mandag grønt lys for å kjøpe Wrexham AFC som ligger på femte nivå i engelsk fotball.

Wrexham har levd en anonym tilværelse på nivå fem i det engelske ligasystemet, men ikke nå lenger. Mandag fikk Ryan Reynolds og Rob McElhenney medemmenes godkjennelse til å kjøpe den walisiske klubben.

De to Hollywood-skuespillerne vil sette den lille waisiske industribyen på kartet etter at 98 prosent av medlemmemene som stemte gikk inn for at Reynolds og McElhenney fikk ta over.

Onsdag er det ca. 200 millioner kroner i Vikingotto-potten. Her kan du levere kupongen!

Reynolds er kanskje best kjent i rollen som «Wade Wilson» i Deadpool-filmene. For norske TV-seere er han også et kjent ansikt fra amerikanske fjernsynsserien Pizzagjengen som gikk på TV 2.

Reynolds og skuespillerkollega Rob McElhenney fikk mandag bekreftelsen på at Wrexham Supporters Trust.

Her får du vurderinger av dagens kamper. Sjekk her!

Deadpool-stjernen Reynolds og It's Always Sunny in Philadelphia-skuespilleren McElhenney fortalte om sin visjon for klubben til supporterne søndag i forrige uke.

- Dette er den tredje eldste klubben i verden, og vi kan ikke skjønne at den ikke skal ha internasjonal appell, sa Reynolds, ifølge BBC Wales.

Mer enn 2000 medlemmer var stemmeberettighet. 75 prosent av de medemmene måtte være positive om The R.R McReynolds Company skal kunne ta over klubben.

Avstemmingen startet forrige mandag varer frem til søndag 15. november. Mandag ettermiddag var det kart at de nye eierne heter Ryan Reynolds og Rob McElhenney.

Hollywood-stjernene vil spytte inn minst to millioner pund i klubben, som har vært eid av fansen siden 2011.

Vinner Wrexham tirsdagens kamp mot Hatlepool? Levere kupongen her

Ifølge det amerikanske finansnettstedet Bloomberg vil Reynods og McElhenney lage en slags Netfix-dokumentar for øke inntektene til den waisiske klubben, og det kan være mer lønnsomt for Wrexham enn for klubber som Manchester City, Tottenham Hotspur, Leeds United og Sunderland.

Etter at det ble klart at skuespillerne fikk kjøpe klubben, la de lagt ut en video på klubbens Twitter-konto (se over).

Rob McElhenney starter videoen med å snakke om Ifor Williams Trailers, hvorfor?

- Vel, fordi vi akkurat ble eiere av Wrexham Association Football Club og de er vår team sponsor.

Onsdag er det ca. 200 millioner kroner i Vikingotto-potten. Her kan du levere kupongen!

- Du har kanskje ikke hørt om Wrexham, The Racecourse Ground eller Ifor Williams, men det vil du snart.

- Så til Wrexham Supporters Trust, takk for at dere hadde tro og tilit til oss.

Rob McElhenney ska sammen med Ryan Reynods gjøre Wrexham verdenskjent.

Reynolds la til; Vi er ydmyke, og vi er klare til å gå i gang med arbeidet.

- Holy s*** Dette skjer virkelig!

Dersom medlemmene stemmer for et salg, regner klubbdirektør Spencer Harris med at Reynolds og McElhenney tar over klubben innen noen få uker.

Her kan du skrape Flax på nett

- Det må ha godkjennelse fra ligaen og fra det engelske fotballforbundet for at overtakelsen skal gå gjennom, og jeg venter at den prosessen vil ta noen korte uker, sa han til BBC Wales på mandag.

Wrexhams Elliot Durrell (t.h.) jubler sammen med Kwame Thomas etter å ha scoret mot Kiddersminster i treningskamp før sesongen. Nå har Wrexham fått nye eiere, og de vi satse. Foto: Barrington Coombs (Pa Photos)

Hartlepool United - Wrexham 2,10 - 3,15 - 2,80 B (spillestopp tirsdag kl. 19.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Engelsk, National League. Hartlepool ligger på åttendeplass, med like mange poeng som Eastleigh som innehar den siste playoffplassen i øyeblikket.

Klubben, som tidigere var eid av oljemilionæren Berge Gerdt Larsen fra Bergen, rykket ned fra League Two etter 2016-2017-sesongen. De endte midt på tabellen sist sesong, men denne sesongen har de fått en kjempestart. De sto med tre seire og to uavgjorte på de fem første ligakampene, men i forrige serierunde kom smellen. Da tapte Hartlepool 0-5 mot serieleder Torquay. Det er tre uker siden.

Her kan du skrape Flax på nett

Laget fra havnebyen i Nordøst-England står nå uten seier i de tre siste kampene. For en drøy uke siden røk de ut av FA-cupen mot Salford.

Pools klare seg uten forsvarsspillernen Gary Liddle og midtbanespilleren Luke Williams, som bare spilte i 17 minutter mot Eastleigh lørdag.

Wrexham overlevde i National League med et nødskrik sist sesong. Waliserne havnet på 20.-plass, kun fire poeng over AFC Fylde som rykket ned.

Hele laget i korona-karantene

Før tirsdagens kamper er waliserne på 16.-plass, og de har bare vunnet to av de seks første kampene. Wrexham-laget har vært i karantene etter at en spiller hos waliserne testet positivt for koronaviruset etter 0-0-kampen mot Barnet 27. oktober.

Onsdag er det ca. 200 millioner kroner i Vikingotto-potten. Her kan du levere kupongen!

Det er over en måned siden noen av lagene tok tre poeng i ligaen, men Wrexham har ikke gode minner fra de siste kampene på Victoria Park. De har tapt de to siste kampene der.

Wrexham står uten seier i de fire siste kampene, og tre av dem er tapt. Det er vanskelig å finne argumenter for en borteseier på Victoria Park. Men Wrexham fikk nye eiere mandag, og det kan gi en ekstra piff hos bortelaget. Vi tror gjestene kan få med seg poeng. To av Hartepools hjemmekamper har endt uavgjort, og vi tror på en ny poengdeling her. Oddsen på U er 3,15. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset