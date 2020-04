Hva er det med verdens favorittall og Vikinglotto?

På Old Trafford har tallet syv vært forbundet med ære og store stjerner, men det er også tallet som er trukket ut flest ganger i Vikinglotto i år.

Hva er det med tallet 7? Jo, det topper statistikken over de tallene som har blitt trukket ut flest ganger i Vikinglotto-trekningene i år. Før onsdagens trekning har tallet blitt trukket ut seks ganger på de 16 første trekningene.

Pussig nok er 7-tallet også trukket ut flest ganger i vanlig Lotto. Det har dukket opp åtte ganger som hovedtall og to ganger som tilleggstall siden nyttår.

Hvilke tall som trekkes ut baserer seg på rene og skjære tilfeldigheter. Alle tall har like stor sjanse for å bli trukket ut, og det er helt tilfeldig at noen tall dukker høyere opp i statistikken enn andre, men at folk velger å krysse av for tallet på kupongen trenger ikke å være en tilfeldighet.

Formtallet i Vikinglotto

Den britiske matematikeren Alex Bellos spurte 44 000 mennesker over hele kloden i 2014 hva som var deres favorittall. Svaret var krystallklart. Tallet syv seiret med overlegen margin.

Over halvparten av stemmene i undersøkelsen hans gikk til tall mellom én og ti. Matematikeren mener at årsaken til syv-tallets popularitet skyldes utbredelsen av tallet globalt. Det dukker opp i alt fra Snøhvit og de syv dvergene til sumerisk-babylonsk kultur.

Vi har også syv verdenshav, syv synder, syv farger i regnbuen og syv dager i uken.

Syv er dessuten det tallet som brukes oftest i Bibelen, 735 ganger, og symboliserer det fullstendige. Gud skapte verden på 7 dager. Jødene gikk rundt Jeriko 7 dager på rad, og 7 ganger siste dagen. I Johannes Åpenbaring hilses det til syv menigheter, og syv er et tall som brukes 54 ganger i Åpenbaringen.

Grunnlaget for Romas storhetstid ble ifølge mytologien lagt av byens syv første konger, mens Allah ifølge islam skapte syv himler oppå hverandre.

Det er også en rekke kjente fotballspillere som har hatt 7-tallet på ryggen. David Beckham er en av dem. Han overtok 7'eren etter legenden Eric Cantona i Manchester United, og han har også tatovert inn tallet på huden. George Best og Beckhams barndomsidol, Bryan Robson, brukte den samme drakten i Manchester United.

Også Vikinglotto-maskinen har lagt sin elsk på tallet syv. Det har nemlig trillet ut av trekningsmaskinen fire av de fem siste onsdagene.

Tallet 24 har dukket opp nest flest ganger hittil i år. Det har vært trukket ut fem ganger. 2, 20, 31, 38 og 39 følger på det tredjeplass. De har alle kommet ut av trekningsmaskinen fire ganger siden januar.

Onsdag kan du vinne ca. 273 millioner kroner, dersom du er alene om å få 6+1 rette. Andrepremien er heller ikke noe å gråte av. Med seks rette vil du sope inn ca. 5,7 millioner kroner denne onsdagen.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett viktingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890