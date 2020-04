Hva er så spesielt med tallet 41 og Eurojackpot?

Det samme tallet har vært trukket ut tre av de fire siste gangene i Eurojackpot.

Det er selvsagt helt tilfeldig hvilke tall som ruller ut av Eurojackpot-maskinen i Helsinki hver fredag, men siden det bare trekkes ut fem av 50 tall hver fredag er det ikke så ofte at samme tallet dukker opp i vinnerrekken flere ganger på rad.

Men tallet 41 har dukket opp i vinnerrekken tre av de fire siste gangene.

Klikk her for å levere Eurojackpot. Fredag er det ca. 990 millioner kroner i potten.

Det er også tallet som har kommet ut flest ganger av trekningsmaskinen til Veikkaus, som er det nasjonale spillselskapet i Finland, i 2020. Totalt fem ganger.

41 er også tallet på den lengste og siste sympfonien til Wolfgang Amadeus Mozart. I den amerikanske presidentrekken er George H. W. Bush den 41. presidenten i USA.

Dersom du skulle ha behov for å komme i kontakt med en sveitsisk bank etter fredagens Eurojackpot-trekning, så kan det være greit huske at 41 er den internasjonale telefonkoden til Sveits.

Nå kan du spille Eurojackpot på oddsen

Historisk sett har tallene 18,19 og 40 rullet ut flest ganger av trekningsmaskinen til Eurojackpot. Alle tre tallene er trukket ut 47 ganger.

48 er det minst populære tallet hos trekningsmaskinen i Finland. Det har kun vært trukket ut 26 ganger.

Her kan du spille på ett tall

Oddsen på alle tallene er lik, 9. Det vil si at du får 9 ganger igjen pengene om du satser riktig tall. Dersom du spiller 100 kroner på tallet 41 vil du vinne 900 kroner om tallet befinner seg i vinnerrekken.

Hva er Eurojackpot?

Eurojackpot er et lotterispill der det trekkes 5 av 50 hovedtall, og 2 av 10 stjernetall. Førstepremien går til de som har de 5 hovedtallene og de 2 stjernetallene korrekt på én og samme rekke.



Premiestørrelsene er avhengig av spillets omsetning, men det garanteres en førstepremiepott på minimum 10 millioner euro. Førstepremiepotten har et premietak på 90 millioner euro. Premietaket betyr at det overskytende premiebeløpet blir overført til andrepremiepotten. Det er gjeldende eurokurs på trekningsdagen, som bestemmer størrelsen på endelig premiepott.



Eurojackpot er et samarbeid mellom 17 land, og trekningen foretas i Finland hver fredag. Innleveringsfristen er kl. 19.00, og trekningsresultatene publiseres på web og mobil kl. 22.00.