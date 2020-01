Hva hadde du gjort med en halv milliard kroner?

Store potter kan skape store drømmer.

Spenningen stiger i takt med den økende Eurojackpot-potten. Fredagens pott er på svimlende 523 millioner kroner.

- Inni steike...!

I forrige ukes trekning stakk Ørjan Langsholt (35) fra Lakselv av med den nasjonale premien i Eurojackpot. Han vant en million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100.000 kroner.

Ørjan Langsholt opplevde at bankkontoen vokste kraftig inn i det nye tiåret. Foto: Norsk Tipping

Den heldige nordlendingen tok seg en hvil da Norsk Tipping forsøkte å nå den nybakte millionæren.

-Oioioi! Inni steike...! Jeg er ikke helt i form, og har ligget sjuk i hele jula. Tenkte at det skulle bli en rolig kveld, men nå må jeg hive meg over telefonen og få tak i kamerater og feire litt, ler den pjuske karen fra Lakselv.

Hva premien skal gå til er han veldig sikker på.

- Jeg har nettopp kjøpt hus, og det trenger litt oppussing. Så en million kommer veldig godt med nå. Og hva jeg skal bruke noe av reisegavekortet på vet jeg også. Det må bli å ta med faren min til England og se Leeds, sier den gavemilde vinneren, som for øvrig kunne røpe at han selv er Liverpool-fan.

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:1.400.000 per rekke.)