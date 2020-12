Hva har Haaland og David Beckham til felles?

Erling Braut Haaland har scoret 16 mål i Champions League, like mange som David Beckham. I kveld tror vi Haaland går forbi fotballikonet på toppscorerlisten

Etter to scoringer mot Club Brugge, da Dortmund slo belgierne 3-0 i forrige uke, ble Erling Braut Haaland den raskeste spilleren i historien til å score 15 mål i Champions League.

20-åringen brukte bare tolv kamper på å score 16 mål, og han har nå flere mål i Champions League enn Ronald, Pierre Emerick-Aubameyang og Zinedine Zidane. Braut Haaland har tangert David Beckham som landet på 16 mål i Champions League, og vil med scoring mot Lazio onsdag passere det engelske fotball-ikonet.

Den unge jærbuen har scoret et mål hvert 58. minutt han har vært på banen i Champions League, og vi tror også at han kommer på scoringslisten mot Lazio.

Med én scoring onsdag vil han tangere Sadio Mane og Heung-min Son og Frankrike-legenden Micheal Platini.

Erling Braut Haaland scorer og Dortmund vinner - 1,85 (Spillestopp kl. 20.55)

Champions League, gruppe F. Med uavgjort i onsdagens hjemmekamp i Champions League mot Lazio, vil Dortmund være klar for utslagsrundene for syvende gang på de åtte siste gangene de har deltatt i turneringen. Seier mot italienerne vil bety at Dortmund vinner gruppe F.

De røk 1-3 borte mot Lazio i den første kampen i gruppespillet, men siden den kampen har det blitt tre strake seire for de gule og svarte. De er ett poeng foran italienerne og fem foran Club Brugge, som de har vunnet mot 3-0 to ganger.

Scoret i fire CL-kamper på rad

Erling Braut Haaland er i kjempeform. Han har scoret i alle fire gruppespill-kampene til Dortmund.

Han har også scoret ti mål på åtte kamper i Bundesliga. Nå har han scoret til sammen 33 mål på 32 kamper for Dortmund i alle turneringer, men nordmannen kom ikke på scoringslisten i lørdagens pinlige 1-2-tap hjemme mot FC Köln. Det var gjestenes første seier denne sesongen.

Lucien Favre har en nesten skadefri tropp. Raphael Guerreiro sto over lørdagens kamp mot FC Köln, men er tilbake mot Lazio. Thomas Meunier er imidlertid ute med en muskelskade.

Må stoppe Immobile

Lazio vil også gå videre fra gruppespillet med seier, eller med uavgjort hvis også Brugge og Zenit deler poengene, eller at Brugge taper mot Zenit.

Italienerne har den tidligere Dortmund-spissen Ciro Immobile på topp. Han scoret ti mål på 34 kamper for tyskerne i 2014-2015-sesongen. Immobile ble i helgen den spilleren som har scoret nest mest mål for Lazio i ligaen noensinne, men han klarte ikke å forhindre at de tapte 1-3 hjemme mot Udinese.

Immobile har scoret i de seks siste kampene til Lazio, og er mannen Dortmund-forsvaret må stoppe. Midtbanespiller og Norge-dødaren Sergej Milinkovic-Savic ble hvilt i helgen, men serberen er sannsynligvis tilbake på banen onsdag.

Kamp i kampen

Kampen i kampen er duellen mellom Erling Braut Haaland og Ciro Immobile. Begge scoret to mål i forrige Champions League-runde.

Immobile er god, men vi mener Braut Haaland er bedre enn den italienske 30-åringen.

Selv om den norske kraftpluggen bommet fra kloss hold i sluttsekundene mot FC Köln lørdag, betyr det ikke at han har mistet målteften. Vi tror han lar frustrasjonen gå utover Lazio.

At nordmannen setter ballen i mål og Dortmund vinner gir 1,85 i odds. Da vil han også passere David Beckham på toppscorerlisten i Champions League.

