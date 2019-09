Hva skjedde egentlig med Nottingham Forest?

28.mai 1980, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, Spania

Finalen i Europacupen hadde vært et mål for Nottingham Forest som regjerende mestere, men laget var ikke favoritter. Motstander var Hamburg, den tyske mesteren som hadde overkjørt Real Madrid i semifinalen. Tyskerne hadde blant annet engelske Kevin Keegan i stallen, men Brian Cloughs mannskap ville ha en seier mer enn sine tyske vinnere. John Robertson scoret kampens eneste mål i det 20.minutt, og Forest vinner den gjeveste cupen i Europa to år på rad.

Laget som hadde vunnet ligacupen i 1978 og 1979, serien i 1978 med en 2.plass året etter og nå to europacuper var ett av de beste engelske lagene noensinne.

Så ble det stopp, selv om det ikke var helt bråstopp. I 1981 ender laget på en 5.plass i serien, godt bak vinner Liverpool og går ut i første runde i europacupen. Laget kjemper seg opp på noen gode plasseringer igjen, og vinner også ligacupen to år på rad i 1989 og 1990.

Så kommer Premier League, og Nottingham Forest rykker ned.

Ligaplasseringene for Nottingham Forest fra 1980 fram til Premier League ble startet.

Hva gikk egentlig galt for Nottingham Forest?

Problemene begynte, om vi skal tro Brian Clough og hans assistent Peter Taylor, i ettertid da man solgte unna spillerne som hadde vært med å vinne ligaen.

Tony Woodcock ble solgt til tysk fotball, overgangen til Asa Hartford som erstatter for Archie Gemmil ble en fiasko, Garry Birtles gikk til manchester United, Martin O' Neill til Norwich, Ian Bowyer til Sunderland, Trevor Francis til Manchester City og Frank Gray til Leeds. Erstatterne, deriblant norske Einar Jan Aas fra Bayern München, slet med å etablere et like dominerende Nottingham Forest.

I 1982 ble Peter Shilton solgt til Southampton. I 1983 gikk John Robertson til Derby.

Likevel, det var ikke svarte natta for laget som holdt seg godt gjennom hele åttitallet. I 1991 var Nottingham Forest i finalen på FA-cupen, en finale de riktignok tapte 1-2 med folk som Roy Keane og Stuart Pearce på laget.

Året etter endte Nottingham Forest på en 8.plass i det som ble den siste sesongen i ligaen før det ble Premier League, ikke alt for langt bak toppen. Et år for øvrig Leeds, en helt annen historie, vant serien.

Premier League-marerittet

Sesongen 1992-93 endte med en sisteplass for Nottingham Forest i den nystartede Premier League. Serien startet likevel på best mulig måte. Rivalene Liverpool ble slått i den første kampen, 1-0, etter scoring av Teddy Sheringham. Uken etter ble han solgt til Tottenham, og Nottingham Forest tapte de seks neste kampene. Den neste seieren kom ikke før i oktober, og før jul hadde laget kun 3 seire. Des Walker ble solgt til Sampdoria, og erstatterne - blant annet Robert Rosario ble ingen suksess.

I den siste sesongen til Brian Clough ble det nedrykk, men laget klarte å komme seg opp igjen - den tidligere venstrebacken Frank Clark styrte laget opp igjen med nye spillere som Lars Bohinen, Colin Cooper, Jason Lee, Alf-Inge Håland og Stan Collymore. Alle spillere som ble finansiert av salget av Roy Keane og Nigel Clough.

Såpass bra var dette laget at det nyopprykkede Nottingham Forest endte på en 3.plass sesongen etter, 3 poeng foran Liverpool på en fjerdeplass. Toppscorer bele Stan Collymore, som ble solgt til nettopp Liverpool etter sesongen. I tillegg gikk Lars Bohinen til Blackburn Rovers, men laget endte på en respektabel 9.plass.

Lars Bohinen og Trevor Sinclair

Det ble likevel nedrykk året etter, og laget vant kun 6 kamper i sesongen 1996-97. Nok en gang ble det opprykk igjen neste år, etter at laget stormet igjennom championship takket være spissene Pierre van Hooijdonk og Kevin Campbell. Campbell ble solgt etter sesongen og van Hooijdonk møtte ikke opp igjen etter ferien. De nye eierne av klubben klarte ikke å forsterke laget godt nok, og laget hadde tre managere gjennom sesongen (Bassett, Adams og Atkinson). Det ble sisteplass.

David Platt tok over etter sesongen, og brukte penger som sjømenn på landlov. Det ble ingen suksess, og året etter nedrykket ble det en 14.plass i championship. I 2005 rykket laget ned til League One, og laget var ikke tilbake i championship før i 2008.

Eierne har kommet og gått. I 2012 kjøpte den kuwaitiske familien Al-Hasawi klubben, uten at det innebar opprykk til Premier League. Det innebar egentlig direkte kaos, hvor managerne forlot klubben etter konstant krangling med eierne.

Fem år senere kom greske Evangelos Marinakis inn som eier.

Etter at Brian Clough la opp i 1993 har klubben skiftet manager 33 ganger. Siden 2011 har følgende vært manger for klubben: Steve McClaren, Rob Kelly, Steve Cotterill, Sean O'Driscoll, Alex McLeish, Rob Kelly(igjen), Billy Davies, Gary Brazil, Stuart Pearce, Dougie Freedman, Paul Williams, Phillippe Montanier, Gary Brazil, Mark Warburton, Gary Brazil (igjen), Aitor Karanka, Simon Ireland, Martin O' Neill og til slutt nå franske Sabri Lamouchi.

Laget ligger nå i championship, og håper på opprykk til Premier League igjen. Tirsdag kveld spiller laget i ligacupen mot Arsenal. Oddsen på seier til Nottingham Forest er der 6 blank.

