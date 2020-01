Hvem har vunnet 3,6 milliarder?

Letingen er igang etter storvinneren.

Helt siden tidlig i november i 2019 har man i USA ventet på en vinner av det store statlige lotteriet Powerball, og torsdag 30. januar ble det til slutt en vinner som kunne stikke av med den utrolige premien.

Problemet? Ingen vet hvem det er. Enda.

I motsetning til i Norge hvor man spiller registrert, og får pengene direkte overført på egen konto er det slik i USA at det er mulig å kjøpe en kupong som kan mistes, kastes eller gis bort. Har du ikke kupongen har du heller ikke kvitteringen som gir deg pengene.

Teoretisk mulig med norsk vinner

Det var 9-12-15-31-60 og tilleggstallet 2 som gjorde en heldig person til vinner. Denne personen kan være hvem som helst som har kjøpt en kupong, men kun fra ett sted. Systemet til Powerball klarer nemlig å finne ut hvor en kjøper er fra.

Stedet er en 7-11 i byen Bonita Springs i Florida, en liten by i amerikansk sammenheng med litt under 50 000 innbyggere på vestkysten mot Mexicogulfen. Byen ligger rett nord for Naples, eller Napoli som man ville kalt det på norsk. Dog den amerikanske versjonen. Siden området er kjent for sine hoteller og sin strand så kan det faktisk være at en nordmann på tur har hatt flaks nok til å kjøpe akkurat en slik kupong. Selv om det er relativt usannsynlig.

Nesten en milliard i Norge også

I Norge er premiepotten på Eurojackpot hele 835 millioner kroner. Her kan du levere kupong. Skulle en nordmann vinne den premien blir det tidenes største pott i Norge med god margin. Den største vinneren noen gang i norge var i samme spill i 2019, med 443,9 millioner. Likevel blekner det noe mot 3,6 milliarder kroner i Powerball i USA.