Hvetebrødsdagene er over for Mourinho

Tottenham har kun én seier på de fem siste kampene. Med Harry Kane ute med skade, tror vi Spurs taper mot Liverpool på lørdagens tippekupong.

Lørdagens tippekupong byr på i seks kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship. Bonuspotten har steget til 2,1 millioner kroner denne lørdagen. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

NB! Førstepremiepotten i Lotto er på 14 millioner kroner lørdag. Lever kupongen før klokken 18:00 lørdag her!

1. Tottenham — Liverpool

Jose Mourinho’s hvetebrødsdager i Tottenham er definitivt over. Portugiseren fikk en god start hos Spurs, men nå har de kun én seier på de fem siste kampene i alle turneringer. Men det bare resultatene som går mot dem. Tottenham opplever en skadekrise. Torsdag sprakk nyheten at lagets største stjerne, Harry Kane, er ute frem til april. Fra før er Tanguy N’Dombele og Moussa Sissoko på Spurs' skadeliste. Tottenham ligger før helgens kamper på sjetteplass i Premier League, seks poeng bak Chelsea som innehar den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill. De har mistet åtte poeng på de siste fire kampene, og det har begynt å murre hos fansen.

Liverpool er ingen ønskemotstander. Tottenham har tapt ni av de siste 14 kampene mot Merseyside-laget, og de har kun vunnet én. Jürgen Klopp's mannskap virker uslåelige. Han sendte et juniorpreget lag på banen i byderbyet mot Everton i FA-cupen på søndag, og vant kampen 1-0. I Premier League er Anfield-laget åtte poeng foran Leicester på andreplass - med én kamp mindre spilt. Liverpool tok en rutinemessig seier mot Sheffield United i forrige Premier League-match. Dermed står de med 19 seire på de første 20 ligakampene. De står med elleve seire på rad før kampen mot et skadeskutt Tottenham-lag.

Klopp sparte flere av sine faste spillere mot Everton, men vant likevel. Han stiller med et sterkere lag i London lørdag kveld. Spurs må klare seg uten stjernespilleren Harry Kane de neste tre månedene. Det blir ikke enkelt. Liverpool skal slå et svekket Tottenham-lag. B.

Klikk her for å levere din tippekupong

2. Manchester United — Norwich

Manchester United fikk et nytt tilbakeslag i midtuken da de tapte 1-3 hjemme mot byrival Manchester City i første semifinalekampen i ligacupen. Det første kvarteret viste Ole Gunnar Solskjærs' menn lovende takter, men den siste halvtimen før pause er antakeligvis en av de verste prestasjonene de har levert på årevis. De lå under 0-3 til pause, men sifrene kunne vært betydelig styggere. Det har gått litt bedre i Premier League, hvor de kun har to tap på de ti siste ligakampene. De har vunnet fem av de siste ti kampene, og det gjør at De røde djevlene er oppe på femteplass, fem poeng bak topp fire-lagene.

På Old Trafford er de ubeseiret i Premier League siden 1-2-tapet mot Crystal Palace i august, men de har bare vunnet halvparten av kampene siden den gang og har visrt enorme svakheter defensivt. United har ikke klart å holde nullen i noen av de siste syv hjemmekampene i ligaen, og de har bare klart å holde tett bakover i én av de siste 16 kampene totalt i ligaen.

Nyopprykkede Norwich opplever en enda tøffere sesong. De fikk en grei start, men kun én seier på de siste 16 kampene gjør at de har inntatt bunnplassen i Premier League. Kanarifuglene har hele syv poeng opp til trygg plass, så situasjonen er ikke særlig lystig. Forrige ligaseieren kom tilbake i november mot Everton. De har fire tap og fire uavgjorte siden den gang. På bortebane har de kun vunnet én kamp denne sesongen, to matcher har endt uavgjort og de øvrige syv har endt med tap. Det er likevel noen lyspunkt. Norwich har scoret i tre av de fire siste bortekampene, så de kan skape problemer for det vaklende United-forsvaret.

Gjestene har alt å vinne på Old Trafford. Det er umulig å stole på United. Denne kampen garderes. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Leicester — Southampton

Etter tap mot tabellrivalene Liverpool og Manchester City, har Leicester slått tilbake med tre strake seire i ligaen og FA-cupen. Leicester fightet seg til en 2-1-seier mot West Ham på bortebane i siste kampen i 2019, før de banket Newcastle 3-0 på St. James' Park på 1. nyttårsdag, og de fullførte hat-tricket med en komfortabel 2-0-seier mot Wigan i FA-cupen forrige helg.

Men i semifinalen i ligacupen mot Aston Villa i midtuken skuffet de stort. Kampen endte 1-1. Leicester er store favoritter mot Southampton, men de møter et annet Saints-lag enn det de knuste 9-0 mot på St. Mary's i slutten av oktober. Leicester valset over et Southampton-lag som fikk en mann ut vist allerede etter tolv minutter. Southampton kommer til King Power Stadium i mye bedre form. De er ubeseiret i de fem siste kampene etter 2-0-seieren mot Huddersfield i FA-cupen sist helg. De har faktisk kun tapt to av de siste ti kampene.

De har imponert med å slå både Chelsea og Tottenham de siste ukene, og oppturen har gitt spillerne troen på at de kan skape problemer for Leicester. Men det blir ikke enkelt. Serieleder Liverpool er det eneste laget som har vunnet mot Leicester på King Power Stadium siden sommeren. I denne perioden har de åtte seire, to uavgjorte og ett tap. Det som gir Soton håp om poeng er at Leicester-forsvaret har slått sprekker de siste ukene. De har kun holdt nullen i to av de fem siste kampene.

Leicester's midtbanemann Wilfred Ndidi er ute i en måned etter en operasjon i kneet, mens James Maddison er spilleklar selv om han fikk en trøkk mot Villa. Southampton har ingen nye spillere på skadelisten. Danny Ings er ventet å spille etter at han var ubenyttet reserve i FA-cupen. Leicester er vanskelige å slå på hjemmebane, men de har vist noen svakhetstegn. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Chelsea — Burnley

Etter at resultatene svingte voldsomt i november og desember, virker det nå som Chelsea har funnet tilbake stabiliteten. The Blues skudde 0-1 til 2-1-seier borte mot Arsenal 29. desember, og de fugte opp med å spille 1-1 borte mot et Brighton-lag i fremgang, før de tok seg videre i FA-cupen etter å ha vunnet 2-0 mot Nottingham Forest på Stamford Bridge sist helg. Det var bare andre gang på de siste tolv kampene at Chesea klarte å holde nullen, og det var kun andre gang på de ni siste kampene på Stamford Bridge i alle turneringer at de klarte å holde tett bakover. De defensive problemene har vært en konstant frustrasjon hos klubbens supportere og for Frank Lampard, som ryktes å være på jakt etter forsterkninger denne måneden. Chelsea har sluppet inn mål i 17 av 21 Premier League-kamper så langt

The Blues slapp inn to mål på Turf Moor da de slo Burnley 4-2 tidigere denne sesongen. Faktum er at Chelsea har hatt et bedre tak på Burnley borte enn hjemme. Sean Dyche's menn har kun tapt én av de fire siste bortekampene mot laget fra Vest-London. Sist lagene møttes på Stamford Bridge var i april i fjor. Den kampen endte 2-2. Men Burnley er ute av form. De har tapt seks av de åtte siste kampene. Chelsea skal være i stand til å ta sin andre seier mot the Clarets hjemme i London lørdag. H.

Klikk her for å levere din tippekupong

5. Wolverhampton — Newcastle

Det er ikke mange ukene siden Wolverhampton lå an til å kjempe om en topp fire-plassering i Premier League, men etter å ha tapt tre av de siste fem toppseriekampene har laget falt nedover på tabellen. Uansett: Wolves har imponert stort etter returen til Premier League forrige sesong. De ligger på syvendeplass før helgens kamper, kun seks poeng bak Chelsea som innehar fjerdeplassen. Ulveflokken har vunnet fire av de siste syv kampene på Molineux, så Newcastle får det ikke enkelt i West Midlands.

Newcastle holder ikke samme nivå som Wolves, men Steve Bruce har gjort en fantastisk jobb på St. James' Park etter at han tok over the Magpies i sommer. Laget fra Nordøst-England ligger nede på 13.-plass, men de er bare fem poeng bak Wolves på tabellen, selv om de siste ukene har vært vanskelige for dem. 0-3-tapet mot Leicester var det tredje tapet på rad for Bruce sine menn, og det var det fjerde tapet på de fem siste kampene. De klarte bare uavgjort mot Rochdale i FA-cupen sist helg, så selvtilliten er ikke på topp på St James' Park.

På bortebane har Newcastle tapt seks av de siste åtte ligakampene. Det er vanskelig å finne argumenter for at de skal vinne på Molineux. Kommer Wolves opp på sitt normalt høye nivå, så skal de ta tre poeng. H.

6. Everton — Brighton

Både Everton og Brighton jakter revansj i denne matchen etter å ha gått på pinlige FA-cup-exiter forrige helg. Everton tapte 0-1 mot en haug med Liverpool-juniorer på Anfield, og det aller verste var antakeligvis måten det skjedde på. Det unge Liverpool-laget styrte kampen. Brighton blir heller ikke å se i 4. runden. De røk ut av turneringen etter å ha tapt 0-1 hjemme mot Sheffield Wednesday.

Everton's offensive problemer kom tydelig frem i kampen mot Liverpool. Carlo Anchelotti har litt å jobbe med på Goodsion Park. The Toffees har kun scoret tre ganger totalt i Anchelotti sine fem første kamper som Everton-manager. Særlig hjemme på Goodison Park har Everton slitt med å åpne motstanderne sine forsvar. The Toffees har bare scoret ett mål i snitt i de åtte siste Premier League-kampene på hjemmebane.

Ancelotti er ventet å gjøre endringer på Everton-laget etter tapet på Anfield. Alex Iwobi er fortsatt ute med skadet. Det samme gjelder Andre Gomes og Jean-Philippe Gbamin. Brighton må klare seg uten forsvarsspiller Dan Burn, men Glenn Murray er tilbake. Aaron Mooy må testes før kampen, mens Solly March er tilgjengelig etter å ha vært borte i åtte kamper.

Graham Potter må forbedre bortestatistikken til Brighton. De har kun vunnet én bortekamp denne sesongen. De møter et Everton-lag som vil revansjere seg etter den svake forestillingen mot et reservepreget Liverpool-lag. Brighton har aldri vunnet på Goodison Park. De vinner ikke denne gangen heller. H.

7. Charlton — West Bromwich

Dette er en reprise av forrige helgs 3. runde-kamp i FA-cupen. Den kampen vant West Brom 1-0 på the Valley. Lørdag møtes lagene igjen. Denne gangen er det poeng de kjemper om, og ingen av dem har råd til å tape. Vertene vil unngå å havne i nedrykksgjørmen, mens West Ham vil ta tilbake tabelltoppen i Championship.

Charlton’s 3-2-seier mot Bristol City på Boxing Day var første seieren til London-klubben på fem hjemmekamper. Problemene er likevel ikke over for vertene som har en skadeliste lang som et vondt år. Stjernespissen Lyle Taylor er blant de elleve spillerne som er på skadelisten hos Lee Bowyer. Skadene svekker Charlton. Om ikke skadesituasjonen er krevende nok, så er det også en konflikt mellom klubben og Taylor som utspiller seg i kulissene. Spissen ligger an til å bli solgt denne måneden, siden han ikke vil undertegne en ny kontrakt. Bråket merkes i spillergarderoben.

West Brom har ikke de samme problemene, men julen var blytung. De vant kun én seier på de seks siste Championship-kampene. Til tross for formsvikten har the Baggies fortsatt 52 poeng, like mange som serieleder Leeds. Nå møter de et Charlton-lag som kun har én seier på de siste 15 Championship-kampene. Det skal være en overkommelig oppgave. The Baggies har vunnet 14 av 26 kamper totalt, og de har vunnet åtte av de siste 13 bortematchene. Det gjør dem til ligaens beste bortelag, noe som gjør dem til favoritter i denne matchen. Favorittene innfrir. B.

8. Hull City — Fulham

Hull jakter en playoffplass. De ligger på niendeplass med 39 poeng, to poeng bak Swansea som innehar den siste playoffplassen før helgens kamper. The Tigers har vunnet tre av de fire siste kampene i Championship, og står med tre seire på rad i alle turneringer etter å ha slått ut Rotherham i FA-cupen forrige helg. Hull har vært sterke offensivt, og det har vært hovedårsaken til at de har klatret på tabellen. Jarrod Bowen har vært involvert i flere Championship-mål denne sesongen enn noen annen spiller. Han har 16 mål og seks målgivende. At det er ventet at han blir i klubben ut sesongen er et boost for the Tigers.

Hull er også ubeseiret i fem hjemmekamper på rad mot Fulham. De har fire seire og én uavgjort. Vertene har både formen og historien på sin side før lørdagens kamp. Fulham har nemlig kun én seier på de åtte siste ligakampene mot Hull (1-2-5). Borteformen til Fulham er heller ikke noe å skryte av. De er uten seier i de tre siste bortematchene. Selv om alle kalde fakta peker mot hjemmeseier, så mener jeg Fulham spiller for spiller er et bedre lag enn Hull. De viste i 2-1-seieren mot Aston Villa i FA-cupen at de har kvalitet i mannskapet.

Gjestene får tillit, men denne kampen er vanskelig. Vi spiller B på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

9. Leeds — Sheffield Wednesday

Yorkshire-derby.. Det er ikke lenge siden Sheffield Wednesday var den nærmeste utfordreren til Leeds og West Brom i kampen om de direkte opprykksplassene. Nå har the Owls fått på trynet i tre kamper på rad og har falt ned til åttendeplass i Championship. Garry Monk's menn må begynne å vinne kamper igjen om de skal henge med i kampen om en playoffplass, og det kan se ut som om de møter serieleder Leeds på et gunstig tidspunkt.

Leeds har nemlig kun vunnet én av de siste seks kampene i alle turneringer. Det er neppe en statistikk manager Marcelo Bielsa er særlig fornøyd med, men de topper fortsatt tabelen i Championship. Den gamle storheten er inne i en tung periode, men de hatt en super sesong. Leeds virket å være det sterkeste laget i divisjonen før sesongen, og de har levd opp til favorittstempelet. Med kun ett tap på de 15 siste kampene i Championship holder de stø kurs mot Premier League. På hjemmebane har de syv seire og kun ett tap denne sesongen.

Leeds, som er ubeseiret i de tre siste ligakampene mot Sheffield Wednesday, skal ta tre poeng i denne kampen. H.

10. Stoke — Millwall

Millwall er i form. De har kun ett tap på de elleve siste kampene, og London-klubben ligger før helgens kamper på syvendeplass, ett poeng bak en playoffplass. The Lions ble ansett av mange som en nedrykkskandidat før sesongen, men nedrykksspøkelset er for lengst jaget på dør og nå kjemper de om en potensiell plass i Premier League. Gary Rowett var ingen suksess som Stoke-manager, men han har gjort en fantastisk jobb på The Den. Millwall har kun tapt to av 13 kamper etter at han tok over. Statistikken viser 7-4-2. London-klubben kan være inne på playoffplass med seier i denne kampen. Det er ganske sikkert motivende for spillerne.

Det er bedring å spore hos Stoke. De har i snitt tatt 1.45 poeng per kampe under Michael O’Neill denne sesongen. Til sammenligning tok de bare 0.57 poeng under Nathan Jones. Problemet er at the Potters fortsatt er fryktelig ustabile, og de ligger kun ett poeng over nedrykksstreken. Til tross for at Stoke slo Sheffield Wednesday i forrige hjemmekamp, har de vært svake hjemme. De har før helgens kamper den dårligste hjemmestatistikken i Championship. Millwall er således ingen ønskemotstander. De er ubeseiret i de fem siste bortekampene, og de har kun tapt én av de siste syv kampene mot de seks bunnlagene i divisjonen. Millwall har spilt uavgjort i nesten halvparten av bortekampene denne sesongen. UB.

11. Middlesbrough — Derby

Jonathan Woodgate kom inn som ny manager i Middlesbrough før denne sesongen, og laget har trengt lang tid til å tilpasse seg en ny spillestil. Det fungerte ikke for Boro før jul, men nå står de med fire seire på rad. Woodgate's mannskap har vaket rundt nedrykksstreken i hele høst, men etter juleoppturen har de klatret opp til 16.-plass og er ti poeng foran Wigan som ligger under nedrykksstreken. Middlesbrough står med like mange poeng som, Derby, men the Rams har vist positive tendenser etter at den tidligere landslagskapteinen Wayne Rooney ble spilleklar. Han har ledet laget til 2-1-seier mot Barnsley i Championship og 1-0-seier mot Premier League-laget Crystal Palace i FA-cupen. Phillip Cocu gjorde store endringer på laget før cupkampen mot Palace, men beholdt Rooney i lagoppstillingen. Cocu vil stille med sitt antatt beste lag i bortekampen på Riverside. Chris Martin, som ble matchvinner mot Palace, og Tom Huddlestone, som spilte 75 minutter i sitt comeback, er begge aktuelle fra start.

Boro spilte 1-1 mot Tottenham i FA-cupen sist helg, og må spille omkamp. Patrick Roberts og Lukas Nmecha debuterte mot Premier League-laget i FA-cupen, og begge gjorde det såpass bra at de kan få en ny sjanse fra start mot Derby. Woodgate må imidlertid klare seg uten Daniel Ayala som sliter med kneskade. Middlesbrough har vært sterke på hjemmebane. De står med fire strake seire foran egne fans. Det har gitt Boro-spillerne selvtillit. Hjemmelaget er favoritter. Formkurven peker oppover. Boro har kun tapt én av de siste tolv kampene mot gjestene, og her møter de et Derby-lag som ikke har vunnet på bortebane siden første serierunden. Da slo de Huddersfield 2-1. Derby har faktisk tapt seks av de syv siste bortekampene, men man skal ikke undervurdere Wayne Rooney-faktoren. Akkurat det gjør denne kampen utrolig vanskelig.

Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Blackburn — Preston

Disse to lagene jakter sin første trepoenger i 2020. Begge røk ut av FA-cupen i helgen, og det var det tredje tapet på rad for disse lagene.

Preston har falt ned til tiendeplass, men Alex Neil's menn har fortsatt bare to poeng opp til en playoffplass. Selv om de har tapt de to siste hjemmekampene mot henholdsvis Middelsbrough og Reading, så er Preston det beste hjemmelaget i Championship så langt. Det er egentlig på bortebane de har hatt problemer. De har kun vunnet to av sesongens tolv første kamper utenfor Deepdale. Preston har kun scoret syv mål på utebane, og sluppet inn over dobbelt så mange. Formen er dalende. The Lilywhites har bare vunnet to av de siste ti kampene i ligaen. Nysigneringen Scott Sinclair kan få sin debut i denne matchen.

Preston får en tøff match mot et Blackburn-lag, som har en solid statistikk på Ewood Park. De står uten tap i de åtte siste hjemmekampene, og de har vunnet fire av de siste seks. Nyan Nyambe og Lewis Holtby er aktuell fra start hos Blackburn i Lancashire-derby. Vertene har plukket poeng jevnt og trutt foran egne fans. De taper ikke denne kampen. HU.





96-rekker:

1. Tottenham — Liverpool B

2. Manchester United — Norwich HU

3. Leicester — Southampton HU

4. Chelsea — Burnley H

5. Wolverhampton — Newcastle HU

6. Everton — Brighton H

7. Charlton - West Bromwich B

8. Hull — Fulham B

9. Leeds — Sheffield Wednesday H

10. Stoke — Millwall UB

11. Middlesbrough — Derby HUB

12. Blackburn —Preston HU

432-rekker:

1. Tottenham—Liverpool B

2. Manchester United—Norwich City HUB

3. Leicester City—Southampton HUB

4. Chelsea—Burnley H

5. Wolverhampton Wanderers—Newcastle United HU

6. Everton—Brighton & Hove Albion H

7. Charlton Athletic—West Bromwich Albion B

8. Hull City—Fulham HB

9. Leeds United—Sheffield Wednesday H

10. Stoke City—Millwall FC UB

11. Middlesbrough—Derby County HUB

12. Blackburn Rovers—Preston North End HU

Klikk her for å levere din tippekupong