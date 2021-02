Hvilke lag rykker opp til Premier League?

Det er ikke alltid norske fotballfans kikker nok ned til den nest øverste divisjonen i England. Vi gir deg en status.

Sesongen 2019/20 av Championship, den nest øverste divisjonen i England, endte med et etterlengtet opprykk for Leeds United som fikk med seg WBA og Fulham opp. Av de lagene kan det se ut som et par av dem kan gå rett ned igjen, mens førstnevnte lag har overbevist mange. Sesongen varte helt til den 4. august, og den nye sesongen startet ikke mange uker etter.

Championship er ofte der hvor managere sitter like sikkert i stolen som de fleste gjør i salen på en zebra, og det har også i inneværende sesong vært mange managerbytter. Ti managere har forsvunnet, men det er bare 8 lag som har byttet.

Bournemouth har skiftet manager to ganger i inneværende sesong. Laget ledes i skrivende stund midlertidig av Jonathan Woodgate. Sheffield Wednesday lot Tony Pulis sitte i managerstolen fra 13. november til 28. desember. Der er nå Neil Thompson midlertidig sjef.

Norske spillere i Championship

Det er 4 norske spillere i Championship nå etter at Joshua King gikk til Everton. Det er Leo Skiri Østigård (Coventry), Alexander Tettey (Norwich) og Stefan Johansen (QPR). Sistnevnte er på lån fra Fulham, mens Østigård er på lån fra Brighton. Ørjan Nyland er nå i Norwich.

Hvem har sjans på opprykk?

Det spilles 46 kamper i Championship, og med 27/28 kamper spilt er man så vidt over halvveis. Det betyr at mye fortsatt kan skje. Likevel er det noen lag som virker sterkere enn de andre, og vi har tatt en ekstra kikk på disse som nå er topp 6.

Brentford

Plassering i fjor: 4. plass, slått ut i kvalifiseringsfinale

Hvor er Brentford? London

Hvem er manager?

Danske Thomas Frank, en av få fotballmanagere som aldri egentlig har spilt noe særlig fotball før. Han har vært trener for Brentford før han ble manager i 2018. Han var manager for danske U-lag og Brøndby før han flyttet til England.

Hvem spiller på Brentford?

En haug med dansker (7), en svensk kaptein (Pontus Jansson), den tidligere Liverpool-spilleren Sergio Canos og innleide Winston Reid. 24-åringen Ivan Toney er toppscorer for laget, og i Championship. Han kom fra Peterborough i Leauge One.

Sannsynlig opprykk?

Ja. Brentford taper nesten ikke kamper og lager masse mål. De har 55 mål på 28 kamper til nå. Laget slo Reading 3-1 onsdag borte i en overbevisende kamp hvor den tidliger Arsenal-unggutten Dasilva laget 2 mål.

Neste kamp?

Søndag 14. februar mot Barnsley hjemme. Favoritt til 1.60 i odds.

Her kan du spille på kampen

Norwich

Plassering i fjor: Rykket ned fra Premier League

Hvor er Norwich? Langt øst i England, nord for Ipswich.

Hvem er manager? Daniel Farke. Han beholdt jobben selv om laget rykket ned.

Hvem spiller på Norwich?

Det har vært mange spillere inn og ut på laget fra laget som rykket ned, men Pukki er fortsatt toppscoreren. Tim Krul står i mål, og talentet Max Aarons fortsatt på back. Laget har lånt Oliver Skipp fra Tottenham og Ben Gibson fra Burnley. Den polske landslagsspilleren Przemysław Płacheta er en spennende tilvekst.

Sannsynlig opprykk?

Sannsynligheten er ganske stor. Norwich er et sterkt lag, og har gode spillere som har en god manager i ryggen. En svakere form på nyåret kan være et skremmeskudd for fansen.

Neste kamp?

Norwich møter Stoke hjemme. Uavgjortspesialistene Stoke får 3,25 i odds på sin trettende uavgjorte kamp til nå i sesongen her. Skal alarmbjellene få ro bør Norwich vinne denne kampen.

Her kan du spille på kampen

Swansea

Plassering i fjor: 6. plass, slått ut i kvalifiseringssemifinale

Hvor er Swansea? I Wales!

Hvem er manager? Steve Cooper. Waliseren har vært ungdomstrener for England, og tok over Swansea i 2019.

Hvem spiller på Swansea?

Andre Ayew med snart 100 landskamper for Ghana, den talentfulle Chelsea-unggutten Guehi (med 52 kamper for aldersbestemte lag for England) samt to innleide amerikanere: Jordan Morris og Paul Arriola. For alle som elsker Liverpool-linker så spiller Yan Dhanda her nå. Swansea har 4 walisere på laget.

Sannsynlig opprykk?

Swansea er et godt lag, men har en mindre stall enn flere av konkurrentene. Laget er utrolig vanskelig å slå, og er ekstremt gjerrige (15 innslupne mål til nå i sesongen). Må nok gå gjennom kvalifisering igjen, men har utvilsomt god sjanse slik de spiller nå.

Neste kamp?

Swansea reiser til Sheffield for å møte Sheffield Wednesday som kjemper mot nedrykk grunnet poengtrekk. Bortelaget er favoritter til 1.95 lørdag 13. februar.

Her kan du spille på kampen

Watford

Plassering i fjor: Rykket ned fra Premier League

Hvor er Watford? Nordøst i London

Hvem er manager? Xisco. Han tok over i desember. Han har fire seire, 2 uavgjort og 3 tap til nå. Han var manager for Dinamo Tbilsi fra august 2020. fram til han fikk denne jobben.

Hvem spiller på Watford?

Det er flere gamle helter på Watford. Troy Deeney, Ben Foster, Tom Cleverley, Andre Gray, Craig Cathcart. Laget har mange spisser, men ikke mange som lager mange mål...

Sannsynlig opprykk?

Det er veldig fristende å si nei. Manager Xisco er virkelig et ubeskrevet blad, og stallen virker mildt sagt noe rusten. Det er ikke mange lag som lager så få mål som Watford, og det bruker å straffe seg i lengden.

Neste kamp?

Hjemme mot Bristol City. Et lag som lekker bakover. En lakmustest er om laget scorer, og vinner her. Oddsen er på Watfords side med 1.55

Her kan du spille på kampen

Reading

Plassering i fjor: 14. plass

Hvor er Reading? Rett vest for London

Hvem er manager? Veljko Paunović, som tok over i høst med stor suksess. Han var sist trener for Chicago Fire.

Hvem spiller på Reading? Portugiseren Lucas Joao er toppscorer, og har vært en stor suksess for laget etter at han ble hentet fra Sheffield Wednesday i 2019 (18 mål på 21 kamper i år). Den tidligere Liverpoolvingen Ovie Ejaria spiller der sammen med venstrebacken Omar Richards som muligens noen større klubber snuser veldig på. Det gjør de i hvert fall på den franske unggutten Michael Olise (fransk og fransk, han er født i England).

Sannsynlig opprykk?

Det kan virke som om Paunovic kan noe få andre kan. Reading skuffet stort forrige sesong, og Paunovic har brukt en tryllestav som har gjort laget til ett av de mest spennende i serien. Laget taper en del kamper, men vinner også nok. En playoff er en mulighet, og da kan fort laget ende i toppdivisjonen.

Neste kamp?

Hjemme mot uavgjortsjefene Millwall, og da får man bare oddsen 2.20 på hjemmeseier. Vinner Reading den kampen kan det begynne å lukte svidd...

Her kan du spille på kampen

Bournemouth

Plassering i fjor: Rykket ned fra Premier League

Hvem er manager? Jonathan Woodgate. Woodgate er midlertidig manager etter at Jason Tindall fikk sparken forrige uke. Woodgate har vært manager før, for Middlesbrough. Det var ingen suksess.

Hvem spiller for Bournemouth? Ikke Joshua King eller Nathan Ake. Det gjør derimot spillere som Jack Wilshire, Asmi Begovic og Shane Long. Domoinic Solanke (eks-Liverpool) er toppscorer.

Sannsynlig opprykk?

Nei. Det vil overraske mange. Selv om laget skulle snu formkurven er det lite sannsynlig at det skal gå bra om ikke mirakler skjer.

Neste kamp?

Borte mot formlaget Nottingham Forest. Borteoddsen er 2.25, men vi ville vurdert hjemmeseier der...

Her kan du spille på kampen

De to formlagene som har spilt veldig godt etter nyttår som ligger lenger ned på tabellen, Nottingham Forest og QPR, ser ut til å ha stablet føttene riktig nå. Skal vi dog tro eksperter på sistnevnte lag kommer de til å snuble før man havner på opprykk.