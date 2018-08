Hvor smeller cupbomben?

English Football League Cup, eller nå Caraboa Cup som den sponsormessig heter, startet opp i 1960. Den nåværende sponsoren er for øvrig en thailandsk energidrikk, men for deg som er gammel nok husker du kanskje både Milk Cup, Coca-Cola Cup og kanskje også Capital One Cup.

Det mestvinnende laget er Liverpool, som har vunnet 8 av 12 finaler laget har deltatt i. De to lagene fra Manchester (City og United) har begge vunnet 5 ganger, noe også Chelsea og Aston Villa har gjort.

Ligacupen er for mange av storlagene litt som en flue som irriterende virrer rundt hovedretten, og mange stiller med delvis eller helt reduserte lag i kampene. Derfor smeller det også cupbomber i ligacupen som det smeller raketter på en gjennomsnittlig nyttårsaften på Raufoss.

Norsk Tipping har odds på kampene som spilles, og vi har tatt en kikk på dem for å se hvor de store bombene kan smelle.

AFC Wimbledon - West Ham

Bortelaget har slitt i starten av sesongen i Premier League, og står uten poeng på sine tre første kamper. Det har ikke vært en strålende start for AFC Wimbledon i League One heller, men med faktorer som lokaloppgjør og fandenivolskhet kan bety muligheten for en god bombe her. Oddsen på det er for øvrig 4.95

Fulham - Exeter City

Bombeoddsen er på 7.40 for bortelaget som ligger på en tredjeplass i League Two. Fulham ligger på en 11.plass i Premier League etter at de vant hjemme mot Burnley i sist kamp. Mye kommer her an på hvilket lag Fulham faktisk stiller med.

QPR - Bristol Rovers

Det er to lag som sliter sterkt i hver sin divisjon som møtes her, med en divisjon i mellom (henholdsvis Championship og League One). Oddsen er fristende i ligacup-sammenheng med 4 på bortelaget selv om QPR vant sist.

