Hvorfor er ikke Bryne favoritt?

Bryne er i kjempeform. Vi tror Egersund får problemer i lokaloppgjøret.

Norsk Tipping har satt Egersund til knepen favoritt på bortebane i lokalderbyet i Rogaland. Det mener vi er feil.

Bryne FK - Egersund 2,45 - 3,35 - 2,35 H (spillestopp kl. 15.55)

2. divisjon avdeling 2. Lokaloppgjør. Jan Halvor Halvorsen og Bryne har fått en kjempestart på sesongen med ti av tolv mulige poeng så langt og jærbuene topper tabellen i 2. divisjon avdeling 2.

Toppscorer i 2. divisjon

Aram Khalili og Omar Fonstad El Ghaouti var tidvis gode på topp i Bryne, men manglet det som skulle til for å skyte jærbuene opp til 1. divisjon. Nå har Jan Halvor Halvorsen funnet mannen som kan få dem tilbake til OBOS-ligaen.

Joacim Holtan bøttet inn mål for Mandalskameratene i 3. divisjon sist sesong, og nå herjer han i 2. divisjon. Han har allerede scoret seks mål på fire kamper for Bryne, noe som gjør ham til toppscorer i 2. divisjon. Da de slo bunnlaget Fram hele 5-0 på på hjemmebane sist helg scoret Holtan tre av målene. Han kan lage trøbbel for Egersund lørdag.

Oliver Rotihaug eneste ute med skade hos Bryne, men han har ennå ikke spilt denne sesongen. Kaptein Bjarne Langeland er tilbake til lokalderbyet. Han sto over mot Nardo på grunn av skade. Langeland går inn som venstre indreløper i stedet for Vegard Aasen. Ellers samme lag som for en uke siden. Bryne har bra bredde i troppen, og Jan Havor Halvorsen kan sette inn gode spillere underveis. Jærbuene har noe på gang.

Svak start for Egersund

Egersund var av flere nevnt som en opprykksfavoritt av flere denne sesongen, men de fire første kampene tyder ikke på det. Laget har seks poeng etter to seire og to tap til nå. De åpnet med å ryke hele 1-4 borte mot nyopprykkede Vard Haugesund i serieåpningen, deretter vant de to kamper på rad mot henholdsvis Notodden og Fram Larvik.

Søndag måtte EIK-trener Ojan Bijan se alle poengene glippe mot Nardo. Rogalendingene ledet 1-0, men to sesne scoringer, det siste på overtid, gjorde at de tapte 1-2.

Midtstopper Henrik Breimyr gikk ut med skade sist helg, og det gjenstår å se om han spiller mot sin gamle klubb.

Begge de to innbyrdes møtene mellom disse forrige sesong endte 1-1. Lokaloppgjør lever ofte sine egne live, men denne gangen føler vi oss sikker på at Bryne tar alle poengene. At Bryne ligger foran EIK på tabellen, er ingen stor overraskelse. Dagens EIK-lag er ikke opprykksmateriale. Jan Halvor Halvorsen sine karer virker solide. H til 2,45 i odds er absolutt spillbart.

