Hvorfor hater fotballfansen RB Leipzig?

Mourinhos Tottenham skal ut i en vanskelig bortekamp mot et tysk lag som hates av fotballfans.

RasenBallsport Leipzig ble startet i 2009, og det er energidrikken Red Bull som står bak laget. Helt fra 2006 ønsket drikken å gå inn i tysk fotball, men klarte ikke å få fotfeste i noen tysk by før man kjøpte en lisens fra klubben SSV Markranstädt.

Klubben fikk ikke lov til å hete Red Bull Leipzig, så navnet ble RasenBallsport (plenballsport)- eller bare RB Leipzig. Klubben gikk, etter store investeringer fra Red Bull, fra NOFV-Oberliga Süd (nivå 5) til Bundesliga på nivå 1 på syv år. I sin første sesong i toppdivisjonen kom laget på andreplass i ligaen.

Fra kampen mellom Leipzig og Tottenham Foto: David Klein (Pa Photos)

Derfor er RB Leipzig hatet

Bakgrunnen for at fansen til andre lag har vent seg mot RB Leipzig er ikke bare misunnelse på den store lommeboken. Tyske klubber er nemlig litt annerledes enn de fleste andre i de store ligaene i verden ved at medlemmene har stemmerett over ting som billettpriser og annet. Klubbene må selv eie over halvparten av seg selv, og de som stemmer er medlemmer av klubben.

RB Leipzig har en slik struktur, men de få medlemmene klubben har er ansatt av Red Bull. I tillegg har klubben blitt kritisert for overgangene mellom andre Red Bull-klubber.

Klubben ligger i skrivende stund på tredjeplass i Bundesliga, ett poeng bak Haalands Borussia Dortmund og 5 poeng bak Bayern München. Laget vant bortekampen i Champions League mot Tottenham 1-0. Tror du suksessen fortsetter på hjemmebane med en ny seier er oddsen 1.55.

Naby Keita som Liverpool-spiller Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Rekorder med Liverpool-link

Den dyreste spilleren som RB Leipzig har kjøpt er Naby Keita, som nå spiller for Liverpool. Han ble kjøpt for 29,75 millioner euro. Det er også den dyreste spilleren som er solgt fra klubben, 60 millioner euro. Keita er ikke den eneste spilleren med Liverpool-link, målvakt Gulacsi fra Ungarn var i Liverpool fra 2007 til 2013 uten å spille en seriekamp.

Rekorden for flest kamper for RB Leipzig har for øvrig danske Yussuf Poulsen med 187 kamper. Nevnte Péter Gulácsi har 113.

