Hvorfor i all verden er Everton favoritter?

Det er fotball fra de britiske øyene som dominerer lørdagens langoddsprogram. Det er seks kamper fra Premier League, i tillegg er det full serierunde i Championship, League One, League Two og i National League. Ellers spilles det kamper i tysk Bundesiga, i spansk La Liga, i italiensk Serie A og i fransk Ligue 1. Her hjemme spilles det en interessant kamp i Eliteserien, hvor medaljejagende Odd tar i mot et Vålerenga-lag i krise.

NB: Det er 14 millioner kroner i Lotto-potten lørdag. Klikk her for å levere kupongen før klokken 1800!

Burnley - Everton 2,65 - 3,20 - 2,55 H (spillestopp kl. 1555)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Everton viser horribel form. De står med tre Premier League-tap på rad, og presset på Marco Silva øker. Etter tap mot Bournemouth, Sheffield United og Manchester City, ligger The Toffees nå kun to plasser og to poeng over nedrykkssonen, og dersom de går på et nytt tap kan de risikere å havne under nedrykksstreken lørdag. Det var ikke det noen så for seg da Marco Silva tok over på Goodison Park for 16 måneder siden.

Det var mange rykter som linket Burnley-manager Sean Dyche til managerjobben i Everton på den tiden, men Merseyside-klubben ville ha Silva. Dyche har vært manager på Turf Moor i syv år, og kun en gang i løpet av disse årene har Burnley endt lenger nede på tabellen enn den foregående sesongen.

Burnley har fått en bra start på sesongen. The Clarets har tatt ni poeng på de syv første kampene. I motsetning til Everton, kan Burnley lørdag forlenge rekken sin til fire ligakamper på rad uten tap. Det er bare Liverpool og Arsenal som har vunnet mot Sean Dyche sine karer denne sesongen, og Liverpool er det eneste laget som har holdt nullen mot Burnley.

Burnley-manager Sean Dyche har sagt at Jack Cork trolig ikke spiller på grunn av en skade i skulderen. Danny Drinkwater er tilbake i trening, men kampen mot Everton kommer for tidlig.

Andre Gomes er tilbake hos Everton, mens Theo Walcott er bra igjen etter å ha fått en smell i hode i kampen mot Manchester City. Midtbanespilleren Jean-Philippe Gbamin er fortsatt på skadelisten.

Defensivt har Everton vaklet den siste måneden. De har sluppet inn to mål eller mer i de fem siste Premier League-kampene. Ingen av de ti siste kampen mellom disse to klubbene har endt uavgjort. Everton har vunnet seks kamper, mens Burnley har fire. Everton har ikke vunnet på 19 ligakamper under Marco Silva når motstanderen har scoret først.

På bortebane har the Toffees vært svake. Everton har kun vunnet tolv av de siste 60 bortekampene i Premier League. Det gjør dem til det dårligste bortelaget i ligaen sammen med Burnley.

Men lørdag spiller Burnley hjemme på Turf Moor, og der har de vist helt andre takter. Formsvake Everton bør være grei skuring for Burnley. 2,65 i odds på vertene er ok. Spillestopp er klokken 1555.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!