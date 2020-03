I dette landet spiller de fortsatt fotball. Sjekk søndagens oddstips

Vitebsk har vært en ekkel motstander for Neman Grodno.

De fleste ligaene i verden har tatt pause på grunn av koronaviruset, men i Hviterussland ruller fotballen ufortrødent videre. Søndag spilles det to kamper i den hviterussiske toppdivisjonen for menn og Supercup-finalen for kvinner.

FC Neman Grodno - FC Vitebsk 2,40 - 2,80 - 2,80 B (spillestopp kl. 1655)

Neman Grodno har spilt i den hviterussiske toppdivisjonen siden oppstarten 1992. De hadde en bra sesongoppkjøring, hvor de vant fem av ni kamper, men de tapte 0-1 mot Isloch i første serierunden. Igor Kovalevichs mannskap spilte jevnt med Isloch frem til den offensive midtbanespilleren Zoran Marusic ble utvist like før pause. Neman Grodno hang også godt med i andre omgang, men de slapp inn ett sent mål.

Scoringsproblemer for Neman Grodno

Å score mål var det store problemet for Neman Grodno sist sesong. De scoret kun 28 mål på 30 kamper. Det var kun to lag som scoret færre mål enn dem i toppdivisjonen, og ett av dem var Vitebsk.

Hjemme på Neman Stadion har vertene vært solide. De er ubeseiret i syv av de siste ni kampene, men Vitebsk har vært en ekkel motstander for Neman Grodno. Vertene har kun vunnet én av de siste ti kampene mot gjestene fra Vitebsk.

Tre av vinterens nykommere var i startoppstillingen i serieåpningen. Høyreback Andrey Vasiljev, den offensive midtbanespilleren Zoran Marusic og spissen Volodymyr Koval. Marusic er suspendert i denne kampen etter at han utvist i forrige serierunde. Gleb Rassadkin kan få sjansen i hans fravær.

Reddet av selvmål

Vitebsk fikk en elendig avslutning på forrige sesong. De tapte de fire siste kampene, men startet 2020-sesongen med å vinne 1-0 hjemme mot Gorodeya. Problemene med å score mål fortsetter tydeligvis denne sesongen, for det måtte et selvmål til for at de skulle vinne mot Gorodeya. Dmitri Ignatenkos selvmål etter 20 minutter ble kampens eneste scoring.

Sergey Yasinski, som er fra Vitebsk, har vært trener i klubben siden 2015. I den første hele sesongen som trener ledet han laget til sjetteplass I 2017 endte de midt på tabellen, og i 2018 kjempet de lenge helt i toppen Til slutt tok laget en sterk fjerdeplass. Forrige sesong var en stor skuffelse Da var laget nær ved å rykke ned. De endte kun ett poeng over nedrykksstreken.

Fire nysigneringer var i startelleren i første serierunden. Keeper Artem Soroko, høyreback Pavel Nazarenko, den defensive midtbanespilleren Wanderson og spissen Ion Nicolaescu. Også klubbens andre brasilianske forsterkning, midtstopperen Julio Cesar kom inn etter pause og sikret seieren.

Mistet ung toppscorer

Fire av de seks siste kampene mellom disse lagene har endt uavgjort Da lagene møttes i Belazovets-treningsturneringen i februar endte kampen 0-0, men Neman Grodno vant straffesparkkonkurransen. Neman Grodnos toppscorere sist sesong var Valeri Zhukovski og Gulzhigit Alykulov. Begge scoret fire mål. Kirgiseren Alykulov forlot klubben til fordel for Kairat Almaty i vinter, og 19-åringen vi bli savnet offensivt.

Vitebsk slet med å score sist sesong, men de har fått en spennende nykommer i spissen Ion Nicolaescu, som er på lån fra FC Shakhtyor Soligorsk. Den moldovske landslagsspissen kan muligens bli løsningen på scoringsproblemene. Klubben har også forsterket med tre brasiliansere. Det virker som Vitebsk er bedre rustet denne sesongen. Vi tror på borteseier til 2,85 i odds.