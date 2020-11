I kveld er siste sjanse til å ta bonuspotten på midtukekupongen

12 kamper fra siste runde i Nations League står på midtukekupongen i kveld. Bonuspotten er på hele 2,8 mill kr.

Ukens midtukekupong består av utelukkende av kamper i Nations League der den siste av seks runder skal spilles onsdag. Bonuspotten er på hele 2,8 mill kr og i kveld er siste sjanse til å vinne denne, før den skal ut til alle med 12 rette på lørdagens tippekupong. Innleveringsfristen er kl 20.40.

1. Østerrike - Norge

En helt avgjørende kamp dette. Østerrike blir gruppevinner med minst ett poeng, mens Norges nødlandslag må vinne kampen for å ta gruppeseieren.

Østerrike imponerte stort i åpningskampen borte mot Norge på Ullevaal med 2-1 seier tidlig i september, men fire dager senere røk laget meget overraskende 2-3 hjemme mot Romania. I oktober ble det to 1-0 seire borte mot hhv Nord-Irland og Romania og søndag gjorde Østerrike en svak hjemmekamp mot Nord-Irland, men vant riktignok 2-1. Aleksandar Dragovic soner karantene, mens Marko Arnautovic fikk en snau halvtime mot Nord-Irland.

Vikarierende landslagssjef Leif Gunnar Smerud har en tropp på 18 spillerne til Østerrike. De utgjør det som nå omtales som «nødlandslaget». Bare fem av spillerne i troppen har kamper for det norske A-landslaget tidligere. Flere av spillerne er unge og talentfulle, og de spiller for bra klubber i Europa, men de har selvsagt ikke hatt tid ti å bygge relasjoner på banen. Det er opplagt et minus, men samtidig har flere av dem spilt sammen på yngre landslag Så de er ikke helt fremmed for hverandre.

Vi utelukker ikke at Norges nødlandslag kan overraske i Wien i kveld. Vi spiller HB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

2. Nord-Irland - Romania

Meget viktig kamp for å beholde plassen på nivå B. Nord-Irland spilte playoff-finale torsdag kveld hjemme mot Slovakia. Der stod det 1-1 etter ordinær tid, men innbytter Michal Duris sendte Slovakia til EM-sluttspill med sin 2-1 scoring i andre ekstraomgang. Nord-Irland står med kun ett poeng i denne gruppa, det poenget kom borte mot Romania i åpningsrunden. Manager Ian Baraclough gjorde åtte endringer på sitt lag til søndagens kamp mot Østerrike der det ble 1-2 tap. Barraclough vil stille langt sterkere til denne meget viktige kampen.

Romania fikk som kjent avlyst sin kamp mot Norge på Ullevaal søndag og det er fortsatt uvisst hvordan poengene fordeles. Mest trolig tildeles Romania poengene. De står med fire poeng i gruppa, de poengene kom i de to første gruppespillkampene i september. I november ble det 0-4 tap borte mot Norge og 0-1 tap hjemme mot Østerrike.

Det endte 1-1 i det omvendte oppgjøret i september og Nord-Irland vil ta seg forbi Romania med seier onsdag kveld, men det meste tyder på at Romania vil bli tildelt tre poeng i den avlyste kampen mot Norge. Den avgjørelsen vil uansett ikke bli tatt av UEFA før onsdag kveld.

Vi nøyer oss med HU.

3. England - Island

Et defensivt svekket England fikk som ventet trøbbel borte mot Belgia søndag kveld og tapte 0-2. Dermed blir Belgia gruppevinner og onsdagens kamp blir betydningsløs for England. Harry Maguire er uansett tilbake fra karantene, mens spillere som Raheem Sterling, Jordan Henderson og Ben Chilwell neppe blir risikert siden de pådro seg smeller mot Belgia. Reece James soner karantene også onsdag. Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold og Joe Gomez er alle fortsatt ute med skader.

Gedigen nedtur for Island i EM-playoffen borte mot Ungarn torsdag kveld. Gylfi Sigurdsson sendte Island tidlig foran og få minutter før slutt ledet Island fortsatt 1-0. To raske scoringer av Ungarn ødela EM-drømmen for Island. Er uten poeng i denne gruppa, og vil rykke ned til divisjon B. Men ga Danmark kamp til døra i søndagens kamp i København og det måtte en straffescoring av Christian Eriksen til på overtid for å berge dansk 2-1 seier i den kampen. Gylfi Sigurddson, Johann Berg Gudmundsson, Ragnar Sigurdsson og Alfred Finnbogasson er neppe aktuelle for startoppstillingen i onsdagens betydningsløse kamp på Wembley.

England blir store favoritter på midtukekupongen og tvilsomt om et redusert Island utgjør noen trussel. H.



4. Belgia - Danmark

Med 2-0 seieren hjemme over England søndag kveld, er ett poeng nok for Belgia til å sikre gruppeseieren og avansement til finalespillet. Thomas Meunier og Alex Witsel pådro seg begge gult kort mot England og må sone karantene onsdag. Thomas Foket overtar trolig høyrebacken for Meunier, mens Dennis Praet eller friskmeldte Leander Dendoncker erstatter Witsel på sentral midtbane. Eden Hazard er fortsatt ute med skade.

Danmark har bitt svært godt fra seg i gruppe 2 og står med ti poeng til tross for at Belgia og England er de to øvrige lagene. Innledet med hjemmetap mot Belgia (0-2) i september, men har slått tilbake med sju poeng på de tre neste kampene. Men imponerte ikke hjemme mot Island søndag kveld og det måtte en straffescoring av Christian Eriksen til på overtid for å berge dansk 2-1 seier i den kampen. Tottenham-stjernen Pierre-Emile Højbjerg er heldigvis for Danmark tilbake etter karantene til onsdagens kamp.

Belgia trenger altså kun ett poeng for å vinne gruppa og det gjør at vi velger en halvgardering i denne. HU.

5. Polen - Nederland

Det er fortsatt tre lag som kan vinne gruppe 1 i divisjon A, men både Polen og Nederland er avhengige av at gruppeleder Italia ikke vinner sin bortekamp mot Bosnia.

Innledet gruppespillet med 0-1 tap borte for Nederland i september, men dobbeltseire mot Bosnia og poengdeling hjemme mot Italia i oktober, gjør at laget står med sju poeng. 0-2 tapet borte for Italia søndag, innebærer at Polen ikke bare må vinne sin kamp hjemme mot Nederland, de er også avhengige av at Bosnia slår Italia. Jacek Goralski ble utvist mot Italia og soner karantene. Kamil Grosicki er trolig erstatter.

Nederland hadde som venter ingen problemer med å slå Bosnia 3-1 hjemme i Amsterdam søndag. Avanserte dermed til andreplass i gruppa, men i og med at Italia er ett poeng foran og også foran Nederland på innbyrdes, er det kun seier som kan gi gruppeseier til Nederland. Men da er de også avhengige av at Italia ikke vinner sin bortekamp mot Bosnia. Nathan Aka ble skadet i privatlandskampen mot Spania i forrige uke og blir ikke friskmeldt til onsdagens kamp heller.

Veldig mye om og men foran denne kampen altså, og det ser ganske så åpent ut på forhånd. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Bosnia-Hercegovina - Italia

Bosnia står med kun to poeng etter søndagens 1-3 tap borte mot Nederland og kommer til å rykke ned fra gruppa. Særdeles viktige Edin Dzeko er smittet av Covid-19 og er uaktuell. Anel Ahmedhodzic er tilbake fra karantene. Bosnia med 1-2 tap mot Polen og 0-0 mot Nederland i sine to spilte hjemmekamper i denne gruppa.

Italia har alt i egne hender etter søndagens 2-0 seier hjemme mot Polen. Overtok gruppeledelsen med den seieren, men siden det er kun ett poeng ned til Nederland på andreplass, er det kun seier som gjelder også i denne kampen. Danilo D'Ambrosio er klar igjen etter karantene.

Bosnia er svekket uten sin største stjerne Dzeko og har heller ingenting å spille for. Det må være fordel et helmotivert Italia i denne. B.

7. Israel - Skottland

Israel fikk som kjent sin privatlandskamp mot Norge på Ullevaal forrige onsdag avlyst. Søndag ble det 0-1 tap borte for Tsjekkia og i og med at Slovakia vant 1-0 hjemme mot Skottland, står Israel i fare for å rykke ned. Står med totalt fem poeng i denne gruppa, men kun ett poeng på to spilte hjemmekamper. Forsvarsspilleren Hatem Abd Elhamed ble utvist mot Tsjekkia og soner karantene.

Skottland kvalifiserte seg for sitt første VM-sluttspill siden 1990 da de slo ut Serbia etter ekstraomganger og påfølgende straffesparkkonkurranse forrige torsdag. Klarte ikke å nullstille seg til søndagens bortekamp mot Slovakia og tapte 0-1. Ledet fortsatt gruppa med sine 10 poeng, men Tsjekkia på 2. plass er kun poenget bak og har hjemmekamp mot Slovakia i sin siste kamp. Andrew Robertson er med i troppen, og er kanskje aktuell etter at han stod over mot Slovakia. Lyndon Dykes er klar igjen etter karantene. Midtbanespiller Stuart Armstrong soner karantene for gule kort.

Særdeles viktig kamp for begge lag dette. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



8. Tsjekkia - Slovakia

Meget viktig 1-0 seier for Tsjekkia hjemme mot Israel søndag og i og med at Skottland tapte sin bortekamp mot Slovakia med 0-1, er det kun ett poeng som skiller opp til gruppeleder Skottland for Tsjekkia. Skottland som i tillegg har en vrien bortekamp mot Israel. Tsjekkia er nødt til vinne sin kamp uansett, da de er bak Skottland på innbyrdes oppgjør. Velkjente Zdenek Ondrasek spilte spiss mot Israel, mens Pavel Kaderabek og Ondrej Kudela fortsatt er uaktuelle grunnet corona.

Slovakia stod med kun ett poeng foran søndagens hjemmekamp mot Skottland, men vant altså 1-0 i denne. I og med at Israel tapte sin bortekamp mot Tsjekkia, kan Slovakia unngå nedrykk, er det kun ett poeng opp til Israel. Ett poeng er uansett ikke nok, da de er bak Israel på innbyrdes oppgjør. Midtbanespilleren Ondrej Duda (til daglig i FC Köln) må sone karantene for gule kort.

3-1 til Tsjekkia i det omvendte møtet og det meste peker mot hjemmeseier her. H.

9. Ungarn - Tyrkia

Det er vidåpent i denne gruppa, der tre lag fortsatt kan ta gruppeseieren. Gedigen opptur for Ungarn i torsdagens playoff-finale hjemme mot Island. Lå under 0-1 få minutter før slutt, men etter 88 minutter utlignet Loic Nego. To minutter på overtid scoret Dominik Szoboslai seiersmålet og sendte Ungarn til EM-sluttspill neste sommer. Ungarn med sterke 1-0 seier borte mot Serbia og 0-0 borte mot Russland i de to Nations League-kampene i oktober. Søndag ble det 1-1 hjemme mot Serbia. Står med åtte poeng på andreplass, samme antall som Russland, men er bak på innbyrdes oppgjør. Må altså ha poeng i denne, aller helst alle tre.

Tyrkia kom tidlig under 0-1 i sin kamp hjemme mot Russland, men en russisk utvisning sørget for at Tyrkia kunne snu kampen og vinne 3-2. Det gjorde nok godt for Tyrkia som innledet meget skuffende med kun tre poeng på sine fire første gruppespillkamper. Serbia ligger sist med to poeng og nå handler det om å unngå nedrykk for Tyrkia. Avslutter borte mot Ungarn onsdag. Holdt Russland til 1-1 i det omvendte møtet i oktober. Veteranspissen Burak Yilmaz sonet karantene mot Russland, men er klar igjen onsdag kveld. Tyrkia kan fortsatt ta gruppeseieren, det krever seier her og at Russland ikke slår Serbia.

Vi tar sjansen på hjemmeseier i denne. H.

10. Serbia - Russland

Gedigen nedtur for Norges banemenn Serbia i playoff-finalen hjemme mot Skottland torsdag kveld. Luka Jovic utlignet riktignok for Serbia i sluttminuttene da, og kampen gikk til ekstraomganger. Der ble det ingen scoringer og kampen gikk til straffesparkkonkurranse. Aleksandr Mitrovic med straffebom der og Skottland tok seg til EM-sluttspill. Fikk med seg ett poeng borte mot Ungarn søndag kveld, men står med kun tre poeng i denne gruppa og det lukter nedrykk. Det er tre poeng opp til Tyrkia, målforskjellen er tre mål svakere. Ergo kreves det minst tomålsseier og at Tyrkia taper borte mot Ungarn.

Russland tok tidlig ledelsen 1-0 borte mot Tyrkia søndag kveld, men fikk så Andrei Semyonov utvist og tapte tilslutt 2-3. Topper fortsatt gruppa med sine åtte poeng, men Ungarn på 2. plass står på samme poengsum. Russland er foran på innbyrdes oppjør. Viktige Artem Dyzuba er utelukket fra troppen av disiplinære årsaker.

Uavgjort gagner ingen av lagene. HB.

11. Irland - Bulgaria

Meget viktig kamp for å unngå nedrykk. Irland med skuffende to poeng på sine fem første gruppespillkamper. Tre av kampene er tapt, alle med 0-1. De to øvrige er endt 1-1 og 0-0 og Irland har altså kun scoret ett mål. Men har ett poeng ned til gruppejumbo Bulgaria og unngår nedrykk dersom de ikke taper onsdagens hjemmekamp. Manager Stephen Kenny har utfordringer til denne skjebnekampen. Seamus Coleman, Enda Stevens og John Egan er allerede ute, men nå er både nøkkelspillerne James McClean og Matt Doherty uaktuelle grunnet coronasmitte. James McCarthy er borte av familiære årsaker. Midtbanespilleren Jeff Hendrick soner karantene for rødt kort mot Wales, og midtbanespilleren Jayson Molumby må også sone karantene.

Bulgaria med kun ett poeng hittil og er svake. 1-2 tap hjemme for Finland søndag og må altså vinne onsdagens kamp i Dublin for ikke å rykke ned. Også Bulgaria er rammet av corona. Nikolay Mihaylov, Anton Nedyalkov, Georgi Terziev og Martin Raynov er alle uaktuelle grunnet positive Covid-19 tester. I tillegg er Goergi Kostadinov og Kiril Despodov ute med skader.

Irland berger plassen med ett poeng og scorer ikke mål lenger. Det oser poengdeling av denne kampen. U.

12. Wales - Finland

Gruppefinale der Wales tar gruppeseieren med minimum ett poeng, mens Finland må vinne. Det oser ikke scoringer av Wales. På sine fem gruppespillkamper har de kun scoret fire mål, men likefullt står med 13 poeng. Det må være nær verdensrekord. Samtlige fire seire er vunnet med 1-0. Aaron Ramsey var ikke med mot Irland søndag og er fortsatt ute med skade. Forsvarspilleren Ben Davies soner karantene.

Finland selv uten Teemu Pukki fra start slo til med smått sensasjonelle 2-0 borte mot Frankrike på Stade De France onsdag og Frankrike stilte med en solid startellever i den kampen. Innledet denne utgaven av Nations League med 0-1 tap hjemme for Wales i september, men har vunnet sine fire neste. 2-1 seier borte mot Bulgaria søndag og vi merker oss at Brann-spilleren Robert Taylor startet den kampen. Hos Brann er han henvist til innbytterbenken. Tim Sparv må sone karantene for gule kort her.

Finland har tatt to borteseire den siste uken og selv om Wales er naturlige favoritter i kraft av hjemmebane, så bruker vi alle tegn i kamp nummer 12. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Østerrike - Norge HB

2. Nord-Irland - Romania HU

3. England - Island H

4. Belgia - Danmark HU

5. Polen - Nederland U

6. Bosnia-Hercegovina - Italia B

7. Israel - Skottland HU

8. Tsjekkia - Slovakia H

9. Ungarn - Tyrkia H

10. Serbia - Russland HB

11. Irland - Bulgaria U

12. Wales - Finland HUB

432-rekker:

1. Østerrike - Norge HB

2. Nord-Irland - Romania HU

3. England - Island H

4. Belgia - Danmark HU

5. Polen - Nederland HUB

6. Bosnia-Hercegovina - Italia B

7. Israel - Skottland HUB

8. Tsjekkia - Slovakia H

9. Ungarn - Tyrkia H

10. Serbia - Russland HB

11. Irland - Bulgaria U

12. Wales - Finland HUB