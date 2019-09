Sportspills øvrige meny fredag/lørdag:

Spillsenteret fredag: Vi har vurdert fredagens viktigste kamper

Oddstips VM friidrett: I kveld heier vi på Jakob Ingebrigtsen

Oddssingel Championship: Nå kommer seieren for Stoke

Tippetips lørdag: City går ikke på en ny bortesmell

V65 Boden: Råsterk banker tar årets sjette triumf

Fredagens langoddsprogram byr på to kamper fra engelsk Championship og en kamp fra League One. I tillegg er det kamper i både La Liga, Bundesliga og dansk superliga. Det er også en god del ishockey. En kamp i hjemlig Eliteserie, full runde i Hockeyallsvenskan og ellers både KHL og finsk eliteserie. VM i friidrett i Doha starter i kveld, blant annet med forsøksheat på 5000 meter.

Fredag er det ca 100 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

VM friidrett - 5000 meter menn forsøksheat - Jakob Ingebrigtsen - Selemon Barega i duell - Jakob til å vinne 1,75 (spillestopp kl 18.40)

I kveld starter VM i friidrett i Doha og det er kvalifisering i slegge og stav for kvinner. Det er forsøksheat på 800 meter (med Hedda Hynne) og 3000 meter hinder (med Karoline Bjerke Grøvdal) for kvinner. I tillegg skal maraton for kvinner gå natt til lørdag og dette er første medaljeøvelse. For gutta er det kun 5000 meter forsøksheat i kveld og her stiller både Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen. Jakob løpet i det første heatet, mens Filip og Henrik løpet i det andre. De fem beste fra hvert heat går til finale, ergo er det en fordel for både Filip og Henrik å løpe i det andre, da vet de hvilke tider som gjelder for eventuelt å ta seg til finale på tid.

Jakob Ingebrigtsen har stort sett prioritert å løpe 1500 meter i Diamond League-stevnene denne sesongen, men han sprang 5000 meter under Diamond League-stevnet i London 21. juli. Da ble han nummer to bak etioperen Hagos Gebrhiwet. 13.01.86 ble etioperen klokket inn på da, mens Jakob kun var 17 hundredeler bak og landet på 13.02.03. Gebrhiwet finner faktisk ikke på startlisten i kveld. Men han Jakob støter uansett på meget kvalifisert motstand, deriblant Selemon Barega. Han ble nummer to på 5000 meter under Diamond League-stevnet i Lausanne 5. juli. Løp da på 13.01.99.

Det er denne etioperen Jakob er satt opp med i duell av Norsk Tipping i kveld. De møttes også under U20-VM i Tammerfors i fjor, da var Jakob best.

I forsøksheat handler det mer enn noe annet om å ta seg til finale og med den vinnerskallen som Jakob Ingebrigtsen besitter, så det må verd å sette pengene på at Jakob er foran Selemon Barega i mål i kveld. 1,75 er oddsen og det er slett ikke verst betalt.