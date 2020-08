I kveld kan du se Champions League på Direktesport

Champions League-kvaliken mellom Celtic og KR Reykjavik sendes på Direktesport. Vi har oddstips på kampen.

Se kampen mellom Celtic og KR Reykjavik her fra tirsdag klokken 20.45



Celtic - KR Reykjavik (Handikap fulltid 0-2) H 1,45 (spillestopp kl. 20.45)

Champions League-kvalik. Det spilles kun ett oppgjør. Dersom det står uavgjort etter 90 minutter blir det ekstraomganger, og eventuelt straffespark. Vi tror ikke det blir nødvendig i denne kampen. Celtic skal være flere nummer for store for KR Reykjavik.

Klikk på denne lenken for å levere dette dobbelttipset

Celtic-manager Neil Lennon har alerede plukket ut laget som skal møte islendingene. Nysigneringen Albian Ajeti er i troppen, men han starter ikke kampen. Spissen Leigh Griffiths og Mikey Johnston er begge ute.

De regjerende ligamesterne i Skottland har ikke spilt kamp siden 9. august siden laget har vært i karantene. Kampene mot St Mirren og Aberdeen er utsatt etter at forsvarsspilleren Boli Bolingoli fløy til Spania, ikke gikk i karantene og ble byttet inn i 1-1-kampen mot Kilmarnock.

Mohamed Elyounoussi starter trolig kampen mot KR Reykjavik tirsdag kveld. Foto: Ian Rutherford (Pa Photos)

Alt tyder på at Lennon gir to nordmenn sjansen fra start. Det betyr at du kan se både Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi i aksjon i kveldens kamp som vises på Direktesport.

Se kampen her fra klokken 20.45

Celtic stiller trolig med dette laget: Barkas; Frimpong, Jullien, Ajer, Taylor; McGregor, Brown; Elyounoussi, Christie, Forrest; Edouard

Eks-LSK-trener leder Reykjavik

Selv om KR Reykjavik er ubeseiret i den hjemlige ligaen denne sesongen, så skal den skotske storklubben ta en komfortabel seier mot islendingene. I den andre runden møter Glasgow-klubben vinneren av kampen mellom svenske Djurgardens og Ferencvaros fra Ungarn.

KR Reykjavik, som trenes av den tidligere Lillestrøm-treneren Runar Kristinsson, ligger på fjerdeplass i den islandske toppdivisjonen, fem poeng bak serieleder Valur, men de har spilt én kamp mindre. KR fikk ingen ideel oppladning til Champions League-kvaliken. De tapte 1-2 mot FH Hafnarfjordur lørdag.

Se kampen mellom Celtic og KR Reykjavik her fra tirsdag klokken 20.45

Kristinsson var også trener sist KR møtte Celtic i Champions League-kvaliken. Den gangen var Ronny Deila trener for Celtic, og skottene vant hjemmekampen 4-0 på Murrayfield. Teemu Pukki og Virgil van Dijk scoret to mål hver i kampen.

El Salvadors offensive midtbanespiller Pablo Punyed er toppscorer hos islendingene denne sesongen. Han har potensial, og Celtic-forsvaret skal også få bryne seg på kraftspissen Kristjan Finnbogason.

Har høvlet over islandske lag

Celtic går nådeløst til verks i denne typen kamper, og vi tror også at de kjører over KR Reykjavik. Celtic har spilt seks kamper mot lag fra Island i kvalikene. De har vunnet ale seks med 20-1 i målforskjell. Oddsen på at Celtic vinner med tre mål eller mer er grei, men den kan ikke spilles som singel. Derfor brukes den i en dobbel.

Ca. 45 millioner i Vikinglotto-potten. Lever kupongen her!

RB Leipzig - Paris SG (Over/Under ant. mål fulltid 2.5) Over 1,52 (spillestopp kl. 2055)

Champions League, semifinale. Spilles på nøytral bane i Portugal. RB Leipzig-forsvaret har vært solid i Bundesliga denne sesongen., bare Bayern München har færre bakelngsmål enn Julian Nagelmanns menn. Samtidig har de kun klart å holde nullen i to av ni Champions League-kamper denne sesongen, og det tyder på at det kan bli god underholdning. Leipzig scorer jevnt og trutt med mål. De har scoret i 13 av 15 Champions League-kamper.

Sjekk alle tirsdagens oddstips her!

PSG-forsvaret vakler. De har sluppet inn to mål i tre av de siste fem Champions League-kampene, og de defensive svakhetene til Paris vil tyskerne utnytte på Estadio da Luz. De har likevel et angrep det lukter svidd av. Ligue 1-gigantene har scoret 33 Champions League-kamper på rad. De har ikke gått målløse av banen siden 2016!

Ca. 45 millioner i Vikinglotto-potten. Lever kupongen her!

Det har vært scoret over 2.5 mål i seks av RB Leipzigs ni Champions League-kamper så langt denne sesongen, mens PSG har opplevd at det har vært scoret tre mål eller mer i seks av de siste ni kampene i turneringen.

Paris St. Germain har vært et av de mest underholdende lagene i turneringen de siste sesongene. Siden 2017 har Champions League-kampene til franskmennene inneholdt 3,93 mål per 90. minutt. Alt tyder på at tirsdagens match også kan bli målrik. Over 2,5 mål virker høyst sannsynlig. Oddsen er 1,52. Den brukes i en dobbel sammen med storseier til Cetic mot KR Reykjavik.

Klikk på denne lenken for å levere dette dobbelttipset