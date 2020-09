I kveld scorer Braut Haaland sitt første landslagsmål

Erling Braut Haaland har til sammen 80 minutter på A-landslaget på to kamper mot Malta og Sverige, men ingen mål. Den nullen sprekker fredag.

I kveld gjør Erling Braut Haaand noe som pappa Alf Inge Haaland aldri klarte på sine 34 kamper med flagget på brystet Han scorer mål for A-landslaget.



Erling Braut Haaland scorer og Norge vinner - 4,00 (spillestopp kl. 20.40)

Nations League B. Gruppe 1. Når Lars Lagerbäck skal plukke ut de elleve som skal starte den første VM-utgaven av Nations League, har han aldri hatt større bredde offensivt.

Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth scoret til sammen utrolige 77 mål forrige sesong. Likevel vil Lagerbäck sannsynligvis starte med Joshua King, som kun scoret seks mål for Bournemouth i Premier League sist sesong, på topp. Erling Braut Haaland tar etter alt å dømme den andre spissplassen i fredagens kamp mot Østerrike.

Scoret 41 mål sist sesong

Med 41 mål på samvittigheten sist sesong, fordelt på ti scoringer i Champions League, 17 i den østerrikske ligaen og 13 goaler i Bundesliga og ett i den tyske cupen, er det vanskelig ikke å gå for Braut Haaland som målscorer i kampen mot Østerrike.

På alderbestemte landslag har lysluggen fra Jæren scoret 30 mål for Norge, ni av dem for U21 mot Honduras i VM 2019. For Norges A-landslag har han 80 minutter fordelt på debuten mot Malta (66) og innhoppet mot Sverige (14) tre dager seinere. I begge kampene gikk han målløs av banen, noe han veldig sjelden gjør.

Når vi tror at Erling Braut Haaland skal score mot Østerrike, så er det fordi det er det Erling Braut Haaland gjør når han spiller fotball. Dortmund-spilleren scorer mål. Det virker så lekende lett, og det ser ut som han spiller løkkefotball.

Vi har allerede laget oddstips på at vi tror Norge vinner. Derfor satser vi på en variant med at Norge vinner og Erling Braut Haaland scorer. Et slikt scenario gir finfine 4,00 i odds. Det er spillbart.

