I kveld vinner endelig Kongsvinger igjen

Kampene kommer tett også i OBOS-ligaen nå. Kveldens spill er hentet fra den sjuende serierunden i vår nest øverste liga.

Kongsvinger åpnet OBOS-ligaen med overtidsseier på Hamar, men etter det så har det blitt fem strake tap for laget fra Gjemselund. Vi tror de reiser seg i kveld og tar tre viktige poeng når Øygarden kommer på besøk.

Kongsvinger - Øygarden H 2,00 (spillestopp 17:55)

OBOS-ligaen. Det har blitt fem strake tap for Kongsvinger etter at HamKam ble slått på overtid på bortebane i serieåpningen tidlig i juli. Fredag ble det 2-3 tap borte mot Ranheim i en kamp der det ene poenget glapp helt på slutten.



Nystiftede Øygarden står med fem poeng etter seks kamper. 1-2-3 er fasiten så langt for klubben som for mange er kjent som Nest-Sotra på dette nivået. Fredag delte de poengene i 1-1 kampen hjemme mot nykommer Grorud på Ågotnes.



2,00 på et KIL-lag som må begynne å vinne kamper synes vi er litt spennende. Satser på H på Gjemselund.

